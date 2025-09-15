Emmy 2025. Bolesne porażki faworytów, odpadły pewniaki

W minioną niedzielę wręczono najważniejsze serialowe nagrody, tzw. Telewizyjne Oscary.

Emmy 2025 rozdane: wielkie triumfy, wielkie upadki

Serial „Dojrzewanie” od Netflixa okazał się królem wieczoru, „Studio” z Apple TV+ pobiło historyczny rekord, a „The Pitt” z Maxa zgarnęło laury tam, gdzie miało triumfować „Rozdzielenie”. W niedzielę w Los Angeles zakończyła się trzecia, ostatnia ceremonia wręczenia nagród Emmy. Najwięcej statuetek tego wieczoru powędrowało do „Dojrzewania”, ale absolutnym zwycięzcą tegorocznej edycji został serial „Studio” – nowość od Apple’a, która zachwyciła krytyków i publiczność.

Netflix w natarciu, Apple z rekordem

„Dojrzewanie” zdobyło sześć głównych nagród, w tym trzy dla Stephena Grahama – scenarzysty, producenta i aktora w jednej osobie. Serial zakończył tegoroczną edycję z ośmioma statuetkami. Tryumfował też Owen Cooper, który został najmłodszym w historii laureatem Emmy.

Prawdziwy popis dało jednak „Studio”. Już przed finałowym wieczorem miało dziewięć nagród na koncie, a w niedzielę zgarnęło cztery kolejne – wszystkie dla Setha Rogena. Dzięki temu komediowa produkcja Apple TV+ z 13 statuetkami ustanowiła nowy rekord. Poprzedni należał do „The Bear”, który w 2023 roku zdobył 11 nagród. Równowaga sił wciąż jest zachowana. Po 30 statuetek przypadło Netflixowi oraz HBO/HBO Max. Historyczny rok zaliczył Apple TV+, który zamknął tegoroczną edycję z wynikiem 22 nagród.

Niespodzianki i serialowe rozczarowania

Szokiem dla wielu był sukces „The Pitt”. Nowy dramat z Maxa pokonał faworyzowane „Rozdzielenie”, które miało najwięcej nominacji. „The Pitt” triumfowało w kategorii najlepszy serial dramatyczny i dorzuciło dwie nagrody aktorskie, kończąc wieczór z pięcioma statuetkami.

Nie zabrakło też mocnych akcentów aktorskich. Cristin Milioti odebrała nagrodę za rolę Sofii Falcone w „Pingwinie”, serialu z uniwersum Batmana. Produkcja zdobyła łącznie dziewięć statuetek, choć większość jeszcze tydzień wcześniej. „Rozdzielenie” mimo wielkich oczekiwań zakończyło rywalizację z ośmioma nagrodami – tyle samo co „Dojrzewanie” i jubileuszowy, pięćdziesiąty sezon „Saturday Night Live”. Za największych przegranych uznano dwa tytuły, które w poprzednich latach podbijały Emmy – „Biały Lotos” i „The Bear”. Oba miały po kilkanaście nominacji, a nie zdobyły ani jednej nagrody.

Emmy 2025 – pełna lista zwycięzców

Najlepszy serial dramatyczny – The Pitt (Max)

Najlepszy serial komediowy – Studio (Apple TV+)

Najlepszy serial limitowany lub antologia – Dojrzewanie (Netflix)

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym – Noah Wyle jako dr Michael Robinavitch w The Pitt (Max)

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym – Britt Lower jako Helly Riggs w Rozdzieleniu (Apple TV+)

Najlepszy aktor w serialu komediowym – Seth Rogen jako Matt Remick w Studio (Apple TV+)

Najlepsza aktorka w serialu komediowym – Jean Smart jako Deborah Vance w Hacks (Max)

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym – Stephen Graham jako Eddie Miller w Dojrzewaniu (Netflix)

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym – Cristin Milioti jako Sofia Falcone w Pingwinie (Max)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym – Tramell Tillman jako Seth Milchick w Rozdzieleniu (Apple TV+)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym – Katherine LaNasa jako Dana Evans w The Pitt (Max)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym – Jeff Hiller jako Joel w Ktoś, gdzieś (Max)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym – Hannah Einbinder jako Ava Daniels w Hacks (Max)

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym – Owen Cooper jako Jamie Miller w Dojrzewaniu (Netflix)

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym – Erin Doherty jako Briony Ariston w Dojrzewaniu (Netflix)

