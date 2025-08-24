16 dobrych thrillerów na wieczór. Są na HBO Max

Biblioteka HBO Max to prawdziwa skarbnica dla miłośników kina gatunkowego. Znajdziemy tu zarówno niekwestionowane klasyki, jak i nowsze produkcje, które już zdążyły zyskać status kultowych. Thrillery zajmują tu wyjątkową pozycję – to kino, które łączy napięcie, tajemnicę i silne emocje, skutecznie przykuwając uwagę widza. I choć ci chętnie wracają do znanych tytułów, tym razem skupiliśmy się na mniej oczywistych propozycjach. To filmy, które często umykają wśród głośnych premier i szeroko reklamowanych hitów, a mimo to potrafią zaskoczyć świeżym spojrzeniem i trzymającą w napięciu fabułą. Istnieje spora szansa, że wielu z was jeszcze ich nie widziało – i właśnie dlatego warto je odkryć.

Przygotowaliśmy zestawienie 16 thrillerów dostępnych na HBO Max, które nie zawsze pojawiają się w pierwszych rekomendacjach, ale zdecydowanie zasługują na uwagę. Jeśli macie ochotę na kino, które wciąga i zaskakuje, ta lista pomoże wam sięgnąć po mniej znane perełki, których seans może okazać się równie mocnym przeżyciem jak w przypadku największych hitów.

Thrillery, które mogliście przegapić – lista 16 tytułów z HBO Max

„Saltburn”



Student Uniwersytetu Oksfordzkiego zostaje wciągnięty w arystokratyczny świat czarującego kolegi, który zaprasza go do rozległej posiadłości swojej ekscentrycznej rodziny na niezapomniane wakacje.



„Anatomia upadku”



Sandra, niemiecka pisarka, mieszka wraz z mężem Samuelem i ich niedowidzącym synem w chatce w Alpach na odludziu. Ciało Samuela zostaje znalezione na śniegu nieopodal ich domu. Spadł naprawiając dach. Toczące się śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia, niepewności narastają, a Sandra zostaje oskarżona. Rozpoczyna się proces, który jest destrukcyjny dla relacji matki i syna. Subtelnie, ale i z ogromną mocą oddziaływania na widzów, reżyserka odsłania przed nami opowieść o złożonej, niejednoznacznej osobowości Sandry - pisarki, matki, kobiety, żony - i o jej burzliwym związku z Samuelem.



„Ukryte”



Małżeństwo jest terroryzowane za pomocą serii tajemniczych kaset wideo, inwigilujących ich życie.



„Juror #2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



„Towarzysz”



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma”



Na odludnej stacji w Arizonie obwoźny sprzedawca noży zostaje jednym z zakładników rabusiów, którzy nie cofną się przed niczym, by chronić swój świeży łup.



„Wdowy”



Cztery kobiety, które zostały pozostawione z długami przez zmarłych mężów, biorą sprawy we własne ręce.



„The Alto Knights”



W burzliwych latach 50. dwaj wpływowi bossowie nowojorskiego półświatka – Frank Costello i Vito Genovese – wchodzą w brutalny konflikt o dominację nad miastem.



„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Zakładnik z Wall Street”



Gospodarz programu telewizyjnego zostaje wzięty jako zakładnik przez mężczyznę, który słuchając jego rad dotyczących inwestycji, stracił oszczędności swojego życia.



„Anonimus”



Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.



„Obsesja”



Aktorka Elizabeth chce poznać wszystkie sekrety życia i małżeństwa Gracie. Aby to osiągnąć, zostanie uwikłana w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy pilnie strzeże swojej wersji prawdy.



„Babygirl”



Odnosząca sukcesy prezeska firmy nawiązuje burzliwy i namiętny romans ze swoim stażystą.



„Niepoczytalna”



Sawyer wyjeżdża z rodzinnego miasteczka, by uciec od traumatycznej przeszłości. Gdy wbrew swej woli zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, musi stawić czoło swemu największemu lękowi.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„Nowy Początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.Czytaj też:

6 dobrych thrillerów na wieczór. Są na NetflixCzytaj też:

2,5 godziny nieustannego napięcia. Ten thriller rozwala na łopatki