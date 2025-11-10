Przebój TVP pod ostrzałem internautów. „Dramat większy niż epidemia”

W niedzielny wieczór, 9 listopada, na antenie TVP1 zadebiutował serial „Czarna śmierć”, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z 1963 roku, kiedy Wrocław zmagał się z wybuchem ospy prawdziwej. Produkcja miała być połączeniem thrillera medycznego i szpiegowskiego, ale w sieci zawrzało. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki.

Miał być thriller, wyszła klapa?

Główną postacią serialu jest Weronika Przybysz – lekarka wzorowana na doktor Alicji Surowiec, legendarnej bohaterce, która podczas rzeczywistej epidemii kierowała szpitalem i izolatorium w Szczodrem pod Wrocławiem. Pracując bez odpowiednich leków i dysponując zaledwie dwoma lekarzami w zespole, nie opuściła placówki ani na chwilę. Za swoją odwagę i determinację została uhonorowana tytułem Polki Roku 1963.

Twórcy zapowiadali, że serial „Czarna śmierć” pokaże dramatyczne decyzje i moralne dylematy lekarzy w czasach chaosu i niepewności. Jednak to, co miało być poruszającą opowieścią o poświęceniu i odwadze, w opinii wielu widzów okazało się klapą.

Widzowie bez litości dla „Czarnej śmierci”

Choć TVP promowała produkcję z rozmachem, reakcje po premierze są w większości krytyczne. „Tak reklamowali, a ja jestem zawiedziona”, „Po tym pierwszym odcinku na razie słaby... Zobaczymy, co dalej”, „Zasnęłam, taki był ciekawy” – pisali internauci. Nie brakowało też uwag dotyczących realizacji. „Nie porywa jak na razie i denerwuje mnie to, że te nowe seriale są takie ciemne, jakby nie było światła i zawsze jakieś takie zadymione lub zakurzone”, „Zawiodłam się jak na razie”, „Temu serialowi brakuje klimatu” – oceniali użytkownicy mediów społecznościowych.

Niektórzy nie szczędzili ostrych słów. „Ten film to dramat większy niż sama epidemia”, „Tak wyobrażają sobie twórcy, których wówczas na świecie nie było, tamte, ich zdaniem mroczne czasy. Idą w stereotyp. Trochę z braku wiedzy, trochę z braku szacunku dla widza” – grzmieli komentujący. Wśród głosów rozczarowania pojawiły się też pozytywne opinie. „Świetny”, „Czekam na kolejny odcinek”, „Jak dla mnie zapowiada się super, czekam na kolejny odcinek” – piszą widzowie.

