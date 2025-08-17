6 dobrych thrillerów na wieczór. Są na Netflix

Szukasz czegoś, co wciągnie cię od pierwszych minut i nie pozwoli oderwać wzroku od ekranu? Thriller to zawsze strzał w dziesiątkę, zwłaszcza gdy wieczór jest długi, a adrenalina chce rosnąć. Oto sześć świetnych propozycji dostępnych na Netfliksie, które sprawdzą się idealnie na seans solo lub wieczór z przyjaciółmi. Wybraliśmy te tytuły, których mogliście jeszcze nie oglądać, a są doskonałe i wysoko oceniane. Sprawdźcie rozpiskę i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie na niedzielę.

Dobre thrillery na Netflix. 6 filmów, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty

„Wdowy”



Przedsięwzięcie grupki gangsterów bierze w łeb, gdy na miejscu przestępstwa niespodziewanie pojawiają się policjanci. Złodzieje giną, zostawiając rodziny pozbawione środków do życia. Co gorsza, żony po przestępcach mają na karku wierzycieli mężów, którzy żądają spłaty olbrzymiej gotówki. Panie nie chowają jednak głowy w piasek i postanawiają uporać się z olbrzymim długiem. Mimo że nie mają żadnego doświadczenia w złodziejskim fachu, tworzą drużynę i rozpoczynają przygotowania do zuchwałego włamania.



„Lekarstwo na życie”



Młody, ambitny pracownik wielkiej korporacji ma przywieźć szefa swojej firmy z odizolowanego i tajemniczego ośrodka „odnowy biologicznej”. Kiedy zaczyna odkrywać mroczne sekrety placówki, jego zdrowie psychiczne zostaje wystawione na ciężką próbę. Okazuje się, że została u niego zdiagnozowana ta sama dziwna przypadłość, na którą lekarstwa szukają wszyscy pensjonariusze ośrodka.



„Kaliber”



Porywczy, edynburski biznesmen Marcus zabiera swojego kumpla Vaughna na wspólne weekendowe polowanie. Po drodze mężczyźni odwiedzają lokalny pub, gdzie przy piwie i w towarzystwie nowo poznanych niewiast Kary i Iony spędzają miły wieczór. Następnego poranka przyjaciele ruszają na łowy. Szybko spostrzegają dorodnego jelenia, który idealnie wystawia się na czysty strzał. Vaughn mierzy prosto w łeb, lecz w ostatniej chwili zwierzyna porusza się, unikając niechybnej śmierci. Zbłąkana kula trafia jednak w inny cel.



„Rebel Ridge”



Terry Richmond przybywa do miasteczka Shelby Springs z prostą, lecz pilną misją - ma wpłacić kaucję za swojego kuzyna i uratować go przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Jednak gdy oszczędności życia Terry'ego zostają niesprawiedliwie zajęte przez organy ścigania, on sam musi zmierzyć się z lokalnym komendantem policji Sandym Burnne'em i jego bojowo nastawionymi podwładnymi. Nieoczekiwanie sojuszniczką Terry'ego okazuje się urzędniczka sądowa Summer McBride. Wkrótce oboje zostają uwikłani w sięgający głęboko spisek. Gdy robi się naprawdę groźnie, Terry musi wykorzystać swoje tajemnicze kontakty, aby ukrócić kontrolę policji nad społecznością, uczynić zadość sprawiedliwości wobec własnej rodziny i cały czas chronić Summer.



„Diabeł wcielony”



W Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach mroczne indywidua - demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) - zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła. Film "Diabeł wcielony" w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.



„Osobliwość”



Jest 1862 rok, 13 lat po Wielkim głodzie. Angielska pielęgniarka ze szkoły Florence Nightingale, Lib Wright, zostaje wezwana do irlandzkiego regionu Midlands przez pobożną społeczność. Ma przez 15 dni obserwować jedenastoletnią Annę O'Donnell, która twierdzi, że nic nie jadła od czterech miesięcy. Przeżywa cudem dzięki "mannie z nieba". Jednak zdrowie Anny nagle zaczyna się pogarszać. Lib jest zdeterminowana, aby odkryć prawdę nawet za cenę zakwestionowania wiary społeczności, która nie chce przestać wierzyć.Czytaj też:

