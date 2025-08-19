Silne kobiety, nowe, mocne serie filmowe. Od września

Dwie nowości: „Doktor Herz i doktor Holly” oraz „Świeża krew w starym kraju” będzie można oglądać w środowe wieczory o godz. 20:00 na antenie Romance TV.

„Doktor Herz i doktor Holly” – trudne decyzje

Już 3 września Romance TV pokaże pierwszą odsłonę serii „Doktor Herz i doktor Holly: Diagnoza »nowy start«”. Widzowie poznają Katrin Herz, która potrzebuje wsparcia w przychodni w Tangermünde. Z pomocą przychodzi młoda lekarka Holly Sass. Jej obecność w miasteczku nie jest jednak przypadkowa – Holly przyjechała z Berlina, aby odnaleźć swoją biologiczną matkę.

Tydzień później, 10 września, stacja wyemituje „Doktor Herz i doktor Holly: Matczyne uczucia”. Tym razem emocje sięgną zenitu, gdy córka jednej z pacjentek, Dana, zmaga się z chwiejnością emocjonalną i zaburzeniami pamięci. Kiedy porzuca dziecko na spacerze, Holly powiadamia policję. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, ponieważ Dana, w przeszłości uzależniona od narkotyków, odmawia poddania się badaniom.

„Świeża krew w starym kraju” – nowe początki i dawne miłości

17 września na antenie pojawi się pierwszy odcinek serii „Świeża krew w starym kraju: Beke rozrabia”. Główną bohaterką jest Beke, dziennikarka, której kariera załamała się po wykorzystaniu niesprawdzonego źródła. Kobieta wraca do rodzinnych stron pod Hamburgiem, gdzie znajduje zatrudnienie w lokalnej redakcji „Altländer Zeitung”. Zamieszkuje dawny pokój z dzieciństwa i niespodziewanie spotyka Paula – swoją pierwszą miłość.

24 września widzowie zobaczą „Świeża krew w starym kraju: Na mieliźnie”. Podczas pracy na frachtowcu Beke odkrywa Mię – pasażerkę na gapę z zaburzeniami pamięci. Policja przewozi dziewczynę do szpitala, ale redaktor naczelny gazety nie chce drążyć sprawy. Reporterka jednak nie zamierza odpuścić i decyduje się szukać odpowiedzi na własną rękę.

