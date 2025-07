Obiecujące i wyczekiwane premiery w sierpniu na Disney+. Będzie co oglądać

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku – pierwszy serial z kultowego uniwersum „Obcy: Ziemia” od FX, wyprodukowany przez Noaha Hawleya i Ridleya Scotta – wyląduje na platformie już na dniach. To niejedyna ekscytująca premiera w tym miesiącu. Chris Hemsworth podejmie trzy epickie wyzwania, aby odkryć poparte naukowo sposoby, jak możemy poprawić nasze zdrowie i samopoczucie. Fanów historii true crime zainteresuje serial inspirowany historią niesłusznego skazania Amandy Knox za morderstwo współlokatorki oraz jej drogą do wolności. Co więcej, wszyscy fani lekarzy z Grey Sloan Memorial Hospital będą mogli śledzić burzliwe losy załogi w 21. sezonie serialu „Grey's Anatomy: Chirurdzy”.

Nie przegap! Najbardziej wyczekiwane premiery sierpnia na Disney+

„Obcy: Ziemia”

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta wraz z interesującą zbieraniną żołnierzy taktycznych dokonuje brzemiennego w skutki odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem dla planety. Wszystko to w przerażającym serialu sci-fi „Obcy: Ziemia”. Podczas poszukiwań ocalałych wśród wraku członkowie ekipy ratowniczej natrafiają na tajemnicze, drapieżne formy życia – bardziej przerażające, niż cokolwiek, co mogliby sobie wyobrazić. Odkrycie tego nowego zagrożenia zmusza ekipę ratowniczą do walki o przetrwanie, a ich dalsze decyzje mogą zmienić oblicze Ziemi, jaką znają.

Premiera: 13 sierpnia

„Bez granic: Lepsze życie”

Szukając potwierdzonych naukowo sposobów na poprawę jakości życia, Chris Hemsworth podejmuje trzy wyzwania. Uczy się grać na perkusji, żeby wspomóc rozwój mózgu, i występuje podczas gigantycznego koncertu. Wspina się na blisko dwustumetrowa oblodzoną skałę, żeby wyjść ze strefy komfortu, i bierze udział w morderczym treningu południowokoreańskich sił specjalnych. A wszystko po to, żeby żyć dłużej i lepiej.

Premiera: 15 sierpnia

„Oczy Wakandy”

„Oczy Wakandy” to nowy serial akcji Marvela, który śledzi losy dzielnych wakandyjskich wojowników na przestrzeni dziejów. Nieustraszeni bohaterowie muszą udać się w najdalsze zakątki globu, żeby odebrać wrogom Wakandy artefakty zawierające wibranium – oto historia agentów Hatut Zeraze.

Premiera: 1 sierpnia

„Sprawa Amandy Knox”

Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo. Serial ukazuje jej walkę o udowodnienie niewinności i odzyskanie wolności, a także analizuje, dlaczego władze i świat tak szybko ją osądziły.

Premiera: 20 sierpnia

„Grey's Anatomy: Chirurdzy”, 21. sezon

„Grey's Anatomy: Chirurdzy”, zdobywca Złotego Globu w 2007 roku dla najlepszego serialu dramatycznego i nominowany do wielu nagród Emmy, w tym dla wyróżniającego się serialu dramatycznego, jest uważany za jeden z najlepszych programów telewizyjnych naszych czasów. Ten trzymający w napięciu dramat medyczny, obecnie wchodzący w 21. sezon, śledzi losy zespołu lekarzy z Grey Sloan Memorial, którzy codziennie stają przed decyzjami rozstrzygającymi o życiu i śmierci. Szukają u siebie nawzajem otuchy, a czasami nawet czegoś więcej niż tylko przyjaźni. Wspólnie odkrywają, że ani medycyny, ani związków nie da się definiować jedynie w czarno-białych barwach.

Premiera: 27 sierpnia

„Miley Cyrus: Something Beautiful”

„Something Beautiful” to jedyna w swoim rodzaju napędzana fantazją opera popowa. Zawiera trzynaście nowych oryginalnych utworów Miley Cyrus z jej audiowizualnego albumu pod tym samym tytułem.

Premiera: 30 lipca

