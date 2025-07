Filmowa polecajka z Max – wstrząsająca „Opowieść”, którą wielu ominęło. „Pół nieprzespanej nocy”

„Opowieść” od całkiem dawna jest dostępna na Max, jednak wydaje się, że mało kto widział ten film. To kino, które was absolutnie zmrozi i zaskoczy w tylu momentach, że nie sposób ich zliczyć. A teraz dodajmy do tego fakt, że to wszystko wydarzyło się naprawdę.

Film „Opowieść” to amerykański dramat z 2018 roku wyreżyserowany przez Jennifer Fox, w którym główną rolę zagrała Laura Dern. Opowiada historię samej twórczyni filmu i jest bezpośrednio oparty na jej doświadczeniach. Oparta na faktach „Opowieść” dostępna na Max. Ten film zostanie z tobą na długo Jennifer (Laura Dern) zwiedza świat, pracując jako dziennikarka i wykładowczyni. Jej życie zdaje się być idealne. Jej bazą jest Nowy Jork, gdzie mieszka ze swoim partnerem. Pewnego dnia jej matka (Ellen Burstyn) znajduje opowiadanie, w którym trzynastoletnia Jennifer opisała swój „specjalny” związek z dwojgiem dorosłych trenerów. Dziennikarka jest oszołomiona. Zupełnie nie wie, co myśleć. Czytając pożółkłe strony „Opowieści”, odkrywa szyfr, którym posługiwała się 40 lat wcześniej. Jest jednak zdezorientowana, ponieważ w żaden sposób nie jest wstanie przypomnieć sobie tych zdarzeń. W końcu postanawia powrócić w rodzinne strony i skonfrontować się z byłymi trenerami. Jej wyobrażenie na temat swoich młodzieńczych lat zaczyna się szybko sypać. Film spotkał się z ogromnym uznaniem krytyków. Na Rotten Tomatoes ma średnią ocenę 8,9/10. „The Tale radzi sobie z niezwykle trudnym tematem z wrażliwością, wdziękiem i siłą kilku wybitnych występów pod przewodnictwem niezwykłej Laury Dern” – piszą krytycy. Na Metacritic film ma średnią ważoną ocenę 90 na 100, na podstawie 26 ocen, co wskazuje na „powszechne uznanie”. Tymczasem na polskim Filmwebie wśród komentarzy możemy przeczytać: „Jestem wstrząśnięty. Film opowiada historię, która z początku wydaje się normalna. Z czasem wychodzą na jaw kolejne elementy chorej układanki”; „Poł nieprzespanej nocy (…) Zafiksował mnie ten film na maksa i chyba taki był jego cel, został naprawdę dobrze zrobiony”; „Ważny, potrzebny, tak wiele powiedziane, tak przejmująco”. Uwaga – dalej ujawniamy prawdę na temat tej historii z perspektywy samej reżyserki. Lepiej przeczytać to już po seansie. W wywiadzie dla „The New York Times” z 2023 roku Fox ujawniła tożsamość mężczyzny, który ją molestował: Teda Nasha, dwukrotnego medalisty olimpijskiego w wioślarstwie i dziewięciokrotnego trenera olimpijskiego. W maju 2024 roku ujawnione zostały z kolei wnioski ze śledztwa w tej sprawie. Raport podsumowujący dochodzenie — obejmujące wywiady z 47 osobami i analizę dowodów pierwotnych — wykazał, że Fox nie miała powodu, aby kłamać na temat molestowania czy atakować Nasha. Nie znaleziono też żadnych dowodów obalających jej oskarżenia. Zamiast tego, dochodzenie „potwierdziło wiele jej oskarżeń”, według „The New York Timesa”. – Poczułam ogromną ulgę, że ta sprawa została dokładnie zbadana i nie zamieciono jej pod dywan i wszyscy w końcu zobaczyli, że mówiłam prawdę – powiedziała wtedy Fox. Czytaj też:

