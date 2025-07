Netflix zasypuje nowościami! Aż 24 premiery w tym tygodniu!

Przygotujcie się na prawdziwy maraton: Netflix rozkręca lato z pełną mocą i serwuje aż 24 świeże produkcje – od mrożących krew w żyłach thrillerów, przez rozgrzewające komedie romantyczne i pełne akcji dramaty, aż po odkrywcze dokumenty i barwne seriale familijne. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: amatorzy kina niezależnego, fani wielkich produkcji, a także ci, którzy szukają lekkiej rozrywki na wieczór – nie będą zawiedzeni.

Przygotowaliśmy listę, która pozwoli wam sprawnie przejrzeć wszystkie nowości tego tygodnia, odkryć perełki wśród zagranicznych i polskich hitów, a także zaplanować idealny wieczór z popcornem. Sprawdźcie wszyskie premiery – część z nich już obejrzycie na Netflix.

Nie wiesz, co obejrzeć? Netflix właśnie dorzucił 24 nowe propozycje!

„Atak na Londyn: Polowanie na zamachowców z 7 lipca”



Ten serial to historia jednego z najbardziej druzgocących ataków terrorystycznych na brytyjskiej ziemi — oraz trzech tygodni paniki, paranoi i polowań, które na zawsze zmieniły Wielką Brytanię — opowiedziana przez uczestników tych wydarzeń. 7 lipca 2005 r. czterech brytyjskich terrorystów-samobójców zdetonowało bomby w londyńskim systemie transportu publicznego, zabijając 52 osoby i raniąc ponad 700. Nieudany drugi atak przeprowadzony dwa tygodnie później zapoczątkował największą obławę w historii Wielkiej Brytanii i doprowadził do śmiertelnego postrzelenia przez policję niewinnego człowieka. Gdy kraj usiłował zrozumieć te wstrząsające wydarzenia, władze ścigały się z czasem, aby zapobiec kolejnym atakom.

Dzięki wywiadom, niepublikowanym wcześniej archiwom i poruszającym relacjom z pierwszej ręki – ocalałych, rodzin ofiar, osób znających zamachowców, śledczych, głównego eksperta ds. materiałów wybuchowych, premiera, szefa MI5, rodziny Jeana Charlesa de Menezesa, funkcjonariuszy policji, przypadkowych bohaterów, a także dziennikarzy i aktywistów próbujących odkryć prawdę o trzech gorączkowych tygodniach – ten wciągający serial przenosi nas z powrotem do centrum tamtych wydarzeń, śledząc, minuta po minucie, skutki ataków i pościg za sprawcami. Jak i dlaczego do tego doszło?

Premiera: 1 lipca



„Totalna katastrofa: Wzlot i upadek American Apparel”



Na początku lat 2000. American Apparel przebojem wdziera się na modową scenę USA — marka zachwyca kolorowymi ubraniami, etyczną produkcją i reklamami ociekającymi seksualnością. Dla młodych pracowników to szansa, żeby rozwijać się w otoczonej kultem firmie, która chce zmieniać oblicze branży, i uczyć się od jej charyzmatycznego dyrektora i założyciela, Dova Charneya. Ale im szybciej rośnie imperium, tym większe rysy pojawiają na jego lśniącej fasadzie i tym bardziej widać kryjącą się za nimi mroczną prawdę. Swoim chaotycznym zarządzaniem Charney wpędza firmę w finansowe kłopoty, a kolejne kobiety oskarżają go o molestowanie. Gdy problemy wymykają się spod kontroli, a firma zaczyna się sypać, pracownicy muszą w końcu zmierzyć się z toksycznym środowiskiem, które stworzył ich szef.

Premiera: 1 lipca



„The Old Guard 2”



Andy (Charlize Theron) powraca ze swoim zespołem nieśmiertelnych wojowników, mierząc się z nową misją ratowania świata. Booker (Matthias Schoenaerts) nadal przebywa na wygnaniu za zdradę, a Quynh (Veronica Ngô) pragnie zemsty po ucieczce z podwodnego więzienia. Z kolei Andy musi stawić czoła swojej niedawno odkrytej śmiertelności. Tymczasem na horyzoncie pojawia się tajemnicze niebezpieczeństwo, które może zagrozić wszystkiemu, na co Andy pracowała przez tysiące lat. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) i James Copley (Chiwetel Ejiofor) korzystają z pomocy Tuah (Henry Golding) — starego przyjaciela, który może okazać się niezbędny do rozwikłania tajemnicy nieśmiertelności. Film „The Old Guard 2” — z gościnnym występem Umy Thurman — wyreżyserowała Victoria Mahoney. To emocjonujący, naszpikowany akcją sequel osadzony w świecie, który narodził się w wyobraźni Grega Rucki oraz ilustratora Leandro Fernandeza.

Premiera: 2 lipca



„Tour de France: W sercu peletonu”



Zapraszamy na finałowy sezon „Tour de France: W sercu peletonu”. Największy wyścig kolarski świata zmienia się w prawdziwe pole bitwy dużych zespołów z potężnymi budżetami i małych, które wielkim pieniądzom mogą przeciwstawić tylko wielkie ambicje. Faworyci ścierają się z młodymi wilkami, outsiderzy ruszają do ataku, pojawiają się nowi bohaterowie, a zapalczywość rywalizacji rośnie z każdym etapem. Przez trzy tygodnie i setki kilometrów pewne jest tylko to, że w tym wyścigu nie ma pewniaków.

Premiera: 2 lipca



„Sandman”



Sen — po pamiętnym spotkaniu z rodziną — musi podejmować jedną niewyobrażalnie trudną decyzję za drugą, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i cały świat przed konsekwencjami swoich uczynków. Aby naprawić popełnione błędy, Sen musi skonfrontować się z odwiecznymi wrogami i przyjaciółmi, bogami, potworami i śmiertelnikami. Droga do przebaczenia pełna jest jednak przeszkód i podstępnych zakrętów, a za pełnię rozgrzeszenia może mu przyjść zapłacić najwyższą cenę. Drugi sezon serialu „Sandman”, opartego na serii wielokrotnie nagrodzonych komiksów DC, domknie historię Snu i zaprezentuje jej emocjonujące zakończenie.

Premiera: 3 lipca



„Odliczanie: Taylor vs. Serrano”



Film pokazujący intensywne przygotowania Katie Taylor i Amandy Serrano do trzeciego z bezprecedensowej trylogii pojedynków, który będzie transmitowany na żywo w Netflix w nocy z 11 na 12 lipca. Narratorką produkcji jest Uma Thurman.

Premiera: 3 lipca



„Wszystkie rekiny świata”



Ekscytujący nowy program, w którym cztery zespoły pełnych pasji ekspertów wyruszają na niezwykłą przygodę, aby odnaleźć i sfotografować jak najwięcej rekinów. Ścigając się z czasem — i ze sobą nawzajem — zespoły nurkują w najwspanialszych siedliskach rekinów na świecie, mając nadzieję na zdobycie nagrody w wysokości 50 000 dolarów dla wybranej przez siebie organizacji charytatywnej zajmującej się ochroną mórz. W sześciu pełnych akcji odcinkach uczestnicy przemierzą szlak od krystalicznie czystych wód Karaibów po tajemnicze głębiny Pacyfiku, gdzie staną oko w oko (a raczej szczęka w twarz) z niesamowitymi gatunkami, takimi jak krytycznie zagrożony głowomłot olbrzymi czy niezwykły epolet — rekin, który chodzi. Program łączy zapierające dech w piersiach ujęcia, fascynujące fakty i oszałamiające podwodne spotkania, oferując ekscytującą, dynamiczną podróż do wciąż niezrozumianego świata rekinów — i pokazując, dlaczego te niezwykłe stworzenia są dziś ważniejsze dla naszej planety niż kiedykolwiek wcześniej.

Premiera: 4 lipca



„Lato, kiedy umarł Hikaru”



W pewnej wiosce w Japonii mieszkało dwóch najlepszych przyjaciół: Yoshiki i Hikaru. Gdy dorastali, byli nierozłączni… aż do dnia, gdy Hikaru wrócił z gór zupełnie odmieniony. „Coś” przejęło jego ciało, wspomnienia i uczucia… i nic już nie było tak jak przedtem.

Premiera: 5 lipca



„Rycerz króla Artura”



Lancelot ratuje życie królowej Ginewrze. Ich miłość wystawia na próbę lojalność wobec króla Artura.

Premiera: 1 lipca



„Split”



Mężczyzna o mnogiej osobowości porywa trzy nastolatki. Okazuje się, że jedna z jaźni zaczyna dominować nad innymi.

Premiera: 1 lipca



„Underworld: Wojny krwi”



Selene walczy, by zakończyć trwającą od wieków wojnę między klanem Lykanów a frakcją wampirów, która ją zdradziła.

Premiera: 1 lipca



„Gorączka”



Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.

Premiera: 1 lipca



„Wybór”



Travis i Gabby, dwoje sąsiadów z małego, nadmorskiego miasteczka w Karolinie Północnej, staje się czymś więcej, niż tylko przyjaciółmi.

Premiera: 1 lipca



„Underworld: Przebudzenie”



Wampirzyca Selena uwalnia się z niewoli, by dołączyć do walki 3 ras: ludzi, wampirów oraz lykanów. Wkrótce odnajduje swoją córkę.

Premiera: 1 lipca



„Underworld: Bunt Lykanów”



Lucian wznieca bunt wilkołaków przeciwko Viktorowi. Pomaga mu zakochana w nim piękna wampirzyca, Sonja, córka jego największego wroga.

Premiera: 1 lipca



„Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa”



Film opowiada historię Wandy Rutkiewicz, pierwszej kobiety na najwyższych szczytach świata. Reżyserka, również alpinistka, podąża jej śladami w Himalajach, poszukując odpowiedzi na tajemnicę jej zaginięcia 30 lat temu.

Premiera: 2 lipca



„Szczęki”



W okolicach Amity Island dochodzi do ataków rekina ludojada. Quint, zawodowy łowca rekinów, szeryf Brody i oceanolog Hooper wyruszają w rejs, by go upolować.

Premiera: 2 lipca



„Mumia”



Poszukiwacze skarbów uwalniają mumię kapłana Ozyrysa, który trzy tysiące lat wcześniej sprzeniewierzył się faraonowi.

Premiera: 3 lipca



„Piękny umysł”



Geniusz matematyczny John Nash za wszelką cenę pragnie opracować teorię, dzięki której zostanie cenionym naukowcem. Przeszkodą staje się jego stopniowo rozwijająca choroba.

Premiera: 4 lipca



„Kong: Wyspa Czaszki”



Kiedy grupa odkrywców trafia na wyspę zamieszkałą przez mitycznego Konga, ich misja badawcza zamienia się w walkę o przetrwanie.

Premiera: 4 lipca



„Godzilla”



Najsłynniejszy potwór w historii mierzy się z wrogimi stworami, które, wzmocnione przez arogancję i nieświadomość naukowców, zagrażają ludzkości.

Premiera: 4 lipca



„E.T.”



Pozostawiony przypadkowo na Ziemi kosmita zaprzyjaźnia się z małym Elliottem. Niezwykły przybysz próbuje wrócić do domu.

Premiera: 4 lipca



„Godzilla II: Król potworów”



Po pojawieniu się nowego zagrożenia Król Potworów powraca, by ponownie przywrócić w przyrodzie równowagę.

Premiera: 4 lipca



„Forrest Gump”



Historia życia Forresta, chłopca o niskim ilorazie inteligencji z niedowładem kończyn, który staje się miliarderem i bohaterem wojny w Wietnamie.

