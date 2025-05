9 nowości od Netflix, 7 perełek od Max. Streamingowy rozkład jazdy

Jeżeli lubisz być na bieżąco z serialowymi i filmowymi nowościami na streamingach, dobrze trafiłeś. Mamy dla ciebie rozpiskę wszystkich premier, którymi będziemy mogli się cieszyć w tym tygodniu na dwóch najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych.

Zadebiutują dwa dokumenty o równie niewiarygodnych sprawach. Na Netflix aferze sprzed lat, która sprawiła, że ludzie w całych Stanach Zjednoczonych zaczęli obawiać o bezpieczeństwo stosowanych codziennie produktów. Na HBO Max po raz pierwszy od czasu skandalicznej mistyfikacji, która zainspirowała twórców filmu „Zaginiona dziewczyna”, przemówi do widzów sama główna bohaterka tej afery czyli Sherri Papini.

Oprócz produkcji true crime, Netflix jak co tydzień serwuje nam sporo produkcji kryminalnych i thrillerów, które będą idealne na wieczorne seanse. Na Max natomiast obejrzycie kilka klasyków kina, które warto nadrobić oraz wyczekiwany, kolejny sezon serialowej kontynuacji hitu „Seks w wielkim mieście”.

Sprawdźcie całą rozpiskę nowości i poszukajcie czegoś dla siebie.

Nowości tygodnia: 9 hitów z Netfliksa i 7 niespodzianek od Max

„Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu” – już dostępny (Netflix)



Reżyserowie Yotam Guendelman i Ari Pine („Cień prawdy”, „Buried”) oraz producent wykonawczy Joe Berlinger („Nierozwiązane sprawy: Kto zabił JonBenét Ramsey”, „Rozmowy z mordercą”) przedstawiają porywający trzyodcinkowy serial dokumentalny pt. „Nierozwiązane sprawy: Zabójcza trucizna w Tylenolu”. Opowiada on o mrożącej krew w żyłach aferze, która sprawiła że ludzie zaczęli się poważnie obawiać o bezpieczeństwo stosowanych codziennie produktów. Chicago, rok 1982. Co najmniej siedem osób ginie po połknięciu skażonych cyjankiem tabletek Tylenolu, co wywołuje ogólnokrajową panikę i prowadzi do wszczęcia jednego z najszerzej zakrojonych śledztw w historii USA. Czy odpowiedzialnym za te straszne czyny jest jeden geniusz zbrodni, czy też może ktoś próbuje wykreować wygodnego kozła ofiarnego, aby ukryć większy przekręt? Ten miniserial powraca do sprawy, która zmieniła najlepiej sprzedający się na świecie lek w przerażający symbol oraz na zawsze odmieniła sposób, w jaki postrzegamy produkty trzymane w apteczkach.



„F1: The Academy” – od środy 28 maja (Netflix)



Ten doładowany adrenaliną serial dokumentalny to opowieść o piętnastu kierowczyniach ścigających się we wszystkich pięciu zespołach F1 Academy. Serial „F1: The Academy”, który daje wyjątkową możliwość zajrzenia za kulisy tej serii wyścigów, ukazuje dramatyzm sportowej rywalizacji, prezentuje osobiste doświadczenia tych niezwykłych zawodniczek oraz członków ich zespołów, a także zaświadcza o ich wielkich ambicjach i chęci przełamywania barier w jednej z najbardziej wymagających dyscyplin na świecie. Dla Susie Wolff, liderki i dyrektor zarządzającej F1 Academy, odczuwana presja nigdy nie była bardziej realna.



„Dept Q” – od czwartku 29 maja (Netflix)



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Serce zna prawdę” – od piątku 30 maja (Netflix)



Historia miłości, która przekracza granice śmierci. Oschłemu biznesmenowi o imieniu Juan Manuel przeszczepione zostaje serce skromnego Pedro. Szukając informacji o dawcy, Juan Manuel poznaje Valerię, wdowę po dawcy, i zakochuje się w niej. Ukrywając swoją tożsamość, działa na rzecz uratowania okolicy, w której mieszkał Pedro, nie ujawniając przy tym, że serce tego mężczyzny bije teraz w jego ciele.



„Czarna wdowa” – od piątku 30 maja (Netflix)



Sierpień 2017 roku. Na parkingu w Walencji zostaje znalezione ciało mężczyzny z siedmioma ranami kłutymi. Wszystko wskazuje na to, że zbrodnię popełniono w afekcie. Wydział zabójstw miejscowej policji rozpoczyna śledztwo i wyścig z czasem. Wkrótce cień podejrzenia pada na Maje – sympatyczną i spokojną młodą wdowę, która od niecałego roku była żoną ofiary.



„Niepokój” – od wtorku 27 maja (Netflix)



Nastoletni Kale, skazany na areszt domowy, zaczyna podglądać swoich sąsiadów. Stwierdza, że obok niego mieszka morderca.



„Wojenne dziewczyny” – od środy 28 maja (Netflix)



Trwa II wojna światowa. Trzy młode dziewczyny podejmują walkę z niemieckim okupantem na terenie Warszawy.



„Druhny” – od soboty 31 maja (Netflix)



Annie zostaje druhną honorową. Wraz z koleżankami wyrusza w podróż, by zaszaleć na wieczorze panieńskim.



„Straight Outta Compton” – od soboty 31 maja (Netflix)



Kalifornia, lata 80. Wywodząca się z ulic Compton grupa NWA rewolucjonizuje kulturę hip-hopu.



„Sherri Papini: Caught In The Lie” – od wtorku 27 maja (HBO Max)



Ta sprawa zainspirowała film "Zaginiona dziewczyna". Dokument analizuje mistyfikację, jaką było rzekome porwanie Sherri Papini, z perspektywy jej samej. Kobieta po raz pierwszy udzieliła w filmie wywiadu. Papini dodatkowo odtwarza jej zaginięcie i przechodzi test wariografem. Wywiady obejmują rodziców Papini, byłą bratową i siostrę.



„I tak po prostu...”, 3. sezon – od piątku 30 maja (HBO Max)



Nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście. Carrie, Miranda i Charlotte są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle borykają się z tymi samymi problemami.



„Jojo Rabbit” – od piątku 30 maja (HBO Max)



Zafascynowany nazizmem niemiecki chłopiec zaczyna pomagać Żydówce, która ukrywa się na strychu jego domu. Satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi.



„Nasz świat” – od piątku 30 maja (HBO Max)



Kosowo, 2007 rok. Zoé i Volta opuszczają swoją odległą wioskę, aby rozpocząć naukę na Uniwersytecie w Prisztinie.



„Czerwone pantofle” – od piątku 30 maja (HBO Max)



Kiedy stary rolnik Artemio otrzymuje wiadomość o śmierci córki, wyrusza do miasta i odkrywa brutalny świat, który jest mu zupełnie nieznany.



„Klątwa naszyjnika” – od piątku 30 maja (HBO Max)



Laura Davis otrzymuje w prezencie antyczny naszyjnik, a jej córki odkrywają ukrytą w nim złowrogą siłę, która może zniszczyć wszystko, co kochają.



„Omen: Początek” – od piątku 30 maja (HBO Max)



Prequel popularnego horroru, w którym kobieta odkrywa przerażający spisek kościelny.Czytaj też:

