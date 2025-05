Nowy tydzień, nowa obsesja na Netflix. Ten miniserial pochłonie was bez reszty

Zacznijmy od klasyków, których w tych tygodniu na Netflix nie zabraknie. Pojawi się sporo oscarowych produkcji sprzed kilku lat, które kochają widzowie i które przyciągały do kin miliony widzów. Poza tym widzów czeka sporo kontynuacji – zarówno filmowych, jak i serialowych (w niektórych przypadkach będą to nawet już finałowe odsłony). Najwięcej jednak będzie nowych seriali, które zapowiadają się wprost wyśmienicie. Zobaczymy np. świeżynkę od Tylera Perry'ego, który jakiś czas temu zafundował nam hitową "Beauty in Black". Najwięcej widzów jednak wyczekuje amerykańskiego miniserialu z hollywoodzką obsadą (Juliane Moore, Kevin Bacon, Milly Alcock, Meghann Fahy), który obejrzymy już w połowie tygodnia. Nie zabraknie też produkcji dla fanów dokumentów i historii opartych na faktach.

Sprawdźcie pełną rozpiskę premier, poszukajcie czegoś idealnego dla siebie i dodajcie na swoją listę „do obejrzenia” wszystkie tytuly, które was zaintrygują.

Mocne nowości na Netflix w tym tygodniu. 5-odcinkowy serial skradnie show!

„Birdman”



Zapomniany aktor, który niegdyś grał postać kultowego superbohatera, walczy ze swoim ego, próbując odzyskać sławę i rodzinę.

Premiera: Poniedziałek 19 maja



„Sportowe opowieści: Upadek Favre’a”



Zdobywca Super Bowl. Trzykrotny laureat nagrody dla najlepszego gracza ligi NFL. Członek Hall of Fame. Ale to tylko część opowieści. Ten wielowątkowy dokument opowiada o dziedzictwie Bretta Favre’a i jego niekontrolowanych wybrykach, w tym o skandalu z nieprzyzwoitą wiadomością tekstową i o udziale w aferze sprzeniewierzenia środków publicznych, która zszokowała cały kraj.

Premiera: Wtorek 20 maja



„Prawdziwi mężczyźni”



Czterech włoskich przyjaciół mierzy się z wyzwaniami związanymi ze związkami, pracą i randkowaniem we współczesnym świecie, gdzie facetom jest coraz trudniej.Premiera: Środa 21 maja



„Diuna: Część druga”



Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

Premiera: Środa 21 maja



„Sekretne randki”



Sześcioro atrakcyjnych singli melduje się w motelu, poszukując prawdziwej miłości, po okazuje się, że spotykają tam także swoich wieloletnich potajemnych kochanków. Stawiając czoła starym i nowym pragnieniom oraz wielu trudnym prawdom, goście muszą zdecydować, czy wzmocnić swój potajemny związek, czy też otworzyć się na nowe możliwości. Czy pozostaną przy swoich skrywanych kontaktach, czy może zechcą odkryć inny wymiar miłości?

Premiera: Środa 21 maja



„Dunkierka”



Wojska alianckie zostają przyparte do morza pod Dunkierką. Bitwa staje się sprawdzianem dla młodych żołnierzy, pilota RAF-u oraz załogi cywilnej łodzi płynącej przez Kanał La Manche.

Premiera: Środa 21 maja



„She The People”/„Wicegubernatorka”



Chcąc zabłysnąć w polityce, pierwsza czarna wicegubernator stanu Missisipi musi utrzymać w ryzach swoją zwariowaną rodzinę i pokonać tkwiącego w przeszłości szefa.

Premiera: Czwartek 22 maja



„Syreny”



Devon jest przekonana, że jej siostrę, Simone, oraz jej nową szefową, którą jest tajemnicza i wpływowa Michaela Kell, łączy naprawdę dziwna relacja. Wystawny i luksusowy styl życia Michaeli działa na Simone jak narkotyk, dlatego Devon decyduje się podjąć interwencję, ale najwyraźniej nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, z jak groźną przeciwniczką przyszło się jej zmierzyć. Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w położonej na wyspie rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.

Premiera: Czwartek 22 maja



„Pomniejszenie”



Mężczyzna postanawia się skurczyć, by wieść lepsze życie.

Premiera: Czwartek 22 maja



„Ja nie zapomnę”



Serial opowiada historię Cheng Le-le (Hsieh Ying-xuan), zamężnej kobiety, która godzi występy jako stand-uperka z pracą w supermarkecie. Chociaż wiedzie przyziemne życie, Le-le jest pełna nadziei i marzy o lepszej przyszłości. Niestety na swojej drodze napotyka liczne przeszkody: nie tylko zmaga się z kryzysem w relacji z mężem Zhang Kaiem (Wallace Huo), ale także ma problemy z ojcem (Chin Han). Życiowe trudności popychają ją do podjęcia odważnych kroków, aby odmienić relacje z rodziną, partnerem i przyjaciółmi.

Premiera: Piątek 23 maja



„Big Mouth”, 8. sezon



W ósmym i ostatnim sezonie serialu „Big Mouth” przed ekipą naszych ulubionych nastolatków z Bridgeton staną nowe, licealne wyzwania: prowadzeniem auta, narkotyki, brak doświadczenia seksualnego, świadoma zgoda, porno i nastoletni umysł, kultura unieważniania, ich zmieniające się ciała i (w końcu) strach przed zbliżającą się przyszłością. W obliczu tych wszystkich zmian jedyną stałą jest przyjaźń i to niezależnie od tego, czy dojrzewanie dopiero się zaczyna, jak w przypadku Nicka, który zalicza pierwszy skok wzrostowy, czy też zbliża się do końca, jak w przypadku dojrzewającego (i przedwcześnie łysiejącego) Andrew. W kulminacyjnym momencie sezonu, gdy wielu naszych bohaterów przeżywa kryzys, Współczucie (nowa bohaterka, którą w oryginalnej wersji dubbinguje Holly Hunter) okazuje się najważniejszym czynnikiem umożliwiającym rozwój. Jednak ten sezon opowiada przede wszystkim o tym, jak ważne jest wspieranie przyjaciół, zwłaszcza wtedy, gdy życie zaczyna nas przytłaczać i wkrada się w nie chaos. Koniec końców dzieciaki wkraczają w przerażającą, nieznaną przyszłość, mniej bojąc się tego, co ma nadejść, bo mają siebie nawzajem.Premiera: Piątek 23 maja



„Ulica Strachu: Królowa balu”



Zapraszamy ponownie do Shadyside. W kolejnej odsłonie ociekającej krwią serii filmów „Ulica Strachu” w miejscowym liceum wszyscy myślą tylko o szkolnej zabawie, a dziewczyny jak zwykle pochłania wir prestiżowej i zaciekłej rywalizacji o koronę królowej balu. Gdy jednak w szranki staje pełna wigoru outsiderka, a konkurentki zaczynają znikać w tajemniczych okolicznościach, imprezowa noc rocznika 1988 zmienia się w prawdziwy koszmar.

Premiera: Piątek 23 maja



„Poza trasą 2”



Lisa odstawiła alkohol i wiedzie teraz spokojne życie rodzinne ze swoim chłopakiem Andersem i córką Elvirą. Wraz z bratem planuje wziąć udział w wyścigu rowerowym Vätternrundan, którego trasa liczy ponad 300 kilometrów. Daniel jednak ostatecznie postanawia wystartować z żoną, Klarą, w nadziei, że uratuje to ich małżeństwo. Niska samoocena powstrzymuje Lisę przed kupnem domu i wyjściem za Andersa. W rezultacie podczas gdy Daniel i Klara próbują ratować swój związek, Lisa zaczyna flirtować ze swoim byłym. Obie pary czeka prawdziwa jazda bez trzymanki — dosłownie i w przenośni!

Premiera: Piątek 23 maja



„Elita sił powietrznych: Thunderbirds”



Po raz pierwszy w historii widzowie mogą towarzyszyć pilotom legendarnego zespołu akrobacyjnego amerykańskich sił lotniczych: Thunderbirds. Przekonaj się, jakich wymagających i niebezpiecznych treningów oraz ilu poświęceń potrzeba, aby móc przesuwać granice tego, co możliwe jest w lotnictwie.

