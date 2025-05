Platforma streamingowa Max znów zmienia nazwę. Nie zgadniecie, na jaką!

W ciągu zaledwie dwóch lat udało się poprawić rentowność Max o niemal 3 miliardy dolarów, a globalna liczba subskrybentów wzrosła w ostatnim roku o 22 miliony. Firma, do 2026 roku ma na celu osiągnięcie ponad 150 milionów subskrybentów. W wydanym komunikacie Warner Bros. Discovery czytamy, że firma, zamiast dostarczać "więcej treści", chce dostarczać treści lepszej jakości.

"Podczas gdy inne platformy zaspokajają podstawowe potrzeby subskrybentów, oferując dużą ilość tytułów, WBD wyraźnie wyróżnia się jakością i unikalnością opowiadanych historii. Żadna marka nie robi tego lepiej i bardziej konsekwentnie od ponad 50 lat, niż HBO" – czytamy. "Powrót marki HBO do HBO Max przyczyni się do dalszego rozwoju platformy i podkreśli jej wyjątkowość, którą doceniają subskrybenci" – dodano.

Platforma Max znów będzie się nazywać HBO Max

– Dynamiczny rozwój naszej globalnej usługi streamingowej opiera się na jakości oferowanych produkcji. Dziś przywracamy markę HBO – która jest synonimem filmów i seriali najwyższej jakości na świecie – by jeszcze bardziej przyspieszyć ten wzrost w nadchodzących latach – przekazał David Zaslav, President & CEO of Warner Bros. Discovery, ogłaszając informację o ponownej zmianie nazwy platformy.

Podczas konferencji programowej JB Perrette, President & CEO of Streaming oraz Casey Bloys, Chairman & CEO of HBO and Max Content, podali więcej szczegółów dotyczących planowanej zmiany.

– Nadal będziemy koncentrować się na tym, co nas wyróżnia – nie oferujemy wszystkiego dla każdego, ale coś wyjątkowego i wartościowego zarówno dla dorosłych, jak i całych rodzin. To naprawdę nie jest kwestia gustu ani temat do dyskusji – nasze programy mają w sobie coś, obok czego nie da się przejść obojętnie – podał Perrette.

– Biorąc pod uwagę obrany kierunek i szybkie tempo rozwoju, jakie obecnie utrzymujemy, wierzymy, że HBO Max znacznie lepiej oddaje naszą aktualną propozycję kontentową. Nazwa ta jasno komunikuje naszą niepisaną obietnicę dostarczania treści, które są wyjątkowe i — jak zwykliśmy mawiać w HBO — naprawdę warte swojej ceny – dodał Bloys.

