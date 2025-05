Najlepsze horrory na Netflix według ocen widzów. Nie oglądaj ich sam…

Netflix to prawdziwa kopalnia filmowych emocji, a wśród nich horrory zajmują szczególne miejsce. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem klasycznych opowieści o duchach, czy może szukasz czegoś bardziej psychodelicznego, współczesne kino grozy ma do zaoferowania coś dla każdego. W ciągu ostatnich lat serwis ten zgromadził pokaźną kolekcję produkcji, które potrafią zmrozić krew w żyłach, przyprawić o dreszcze i sprawić, że przed snem dwa razy sprawdzisz, czy drzwi są na pewno zamknięte.

Nasza lista powstała w oparciu o recenzje, oceny widzów i komentarze kinomanów. W ten sposób wyłoniliśmy tytuły, które cieszą się największym uznaniem. Zebraliśmy produkcje, które nie tylko zdobyły wysokie noty, ale też faktycznie potrafią przestraszyć, zaskoczyć i wciągnąć bez reszty. Od mrocznych opowieści psychologicznych, przez brutalne slashery, po nastrojowe thrillery z elementami nadprzyrodzonymi – te horrory z pewnością spełnią wasze oczekiwania. Sprawdź, które tytuły naprawdę warto zobaczyć i przekonaj się, czy odważysz się obejrzeć je do końca.

Najlepsze teraz horrory na Netflix. Ranking

30. „Dom do wynajęcia”



Gdy zaczynają się problemy z lokatorami, właścicielka domu musi zmierzyć się z dręczącą ją sektą, która omotała jej męża - i teraz wzięła na celownik jej córkę.



29. „Stowarzyszenie umarłych gwiazdorów”



Zjawa świeżo zmarłej młodej dziewczyny próbuje zaistnieć w pośmiertnym showbiznesie. Bo duchy też mają kariery, rywalizują o kliki, walczą o wysokie współczynniki straszenia, a także bez skrupułów podkładają sobie świnie.



28. „Siostra Śmierć”



Po beztroskim dzieciństwie Narcisa zostaje nowicjuszką i zaczyna uczyć dziewczęta w dawnym klasztorze, w którym dzieje się coś niepokojącego.



27. „Under the Shadow”



Matka z córką próbują prowadzić normalne życie, mimo wojny niszczącej Teheran. Z kolejnymi alarmami bombowymi do ich domu wkrada się zło.



26. „Małe zło”



Świeżo upieczony mąż chce zaprzyjaźnić się ze swoim pasierbem, lecz zaczyna podejrzewać, że chłopiec jest demonem.



25. „Złe dni”



Chcą zakończyć nieudane małżeństwo, mordując siebie nawzajem. Wyjeżdżają do chaty na odludziu, by zrealizować swój plan, ale stają w obliczu jeszcze większego zagrożenia.



24. „Krwawe niebo”



Cierpiąca na tajemniczą chorobę kobieta musi ujawnić swój mroczny sekret, gdy terroryści próbują przejąć samolot, którym podróżuje ona ze swoim synkiem.



23. „Czyj to dom?”



Para młodych uchodźców próbuje od nowa ułożyć sobie życie w Anglii. Ich wysiłki niweczy jednak upiorna siła związana z horrorem wojny w ich ojczystym Sudanie Południowym.



22. „Naznaczony: Czerwone drzwi”



Aby raz na zawsze pozbyć się demonów, Josh i Dalton, który jest w collegu muszą zmierzyć się z mroczną przeszłością swojej rodziny oraz mnóstwem nowych i jeszcze bardziej przerażających strachów, które czyhają za czerwonymi drzwiami.



21. „Nie słuchaj ich”



Po tragicznych wydarzeniach w domu, który remontuje, Daniel słyszy upiorne wołanie o pomoc. Kontaktuje się więc ze znanym ekspertem w dziedzinie zjawisk paranormalnych.



20. „Co widać i słychać”



Kiedy para porzuca Manhattan dla małego miasteczka, młoda kobieta odkrywa, że zarówno jej mąż, jak i nowy dom kryją mroczne sekrety.



19. „Veronica”



Madryt, 1991 rok. Nastolatka po zabawie z planszą ouija odkrywa, że wokół niej zaczynają się dziać dziwne rzeczy.



18. „Ostatnia wieczerza”



Polska, rok 1987. Milicjant prowadzący śledztwo w sprawie tajemniczych przypadków zaginięcia infiltruje odległy klasztor i odkrywa mroczną prawdę o duchownych.



17. „Apokawixa”



Grupa maturzystów zmęczonych lockdownami postanawia zorganizować imprezę życia nad morzem.



16. „Apostoł”



Mężczyzna stara się uratować swoją siostrę z rąk religijnej sekty.



15. „M3gan”



Pracowniczka firmy produkującej zabawki buduje lalkę imitującą człowieka, która zaczyna prowadzić samodzielne życie.



14. „Ruiny”



Grupa przyjaciół spędzających wakacje w Meksyku postanawia zwiedzić ruiny świątyni Majów, gdzie odkrywa coś przerażającego.



13. „Opiekunka”



Młody chłopiec szpiegując swoją opiekunkę odkrywa, że należy ona do satanistycznej sekty.



12. „Pakt milczenia”



Czterech młodych mężczyzn pochodzących z rodu czarownic stawia czoła piątemu potomkowi, aby zachować swoją tajemnicę.



11. „1922”



Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga.



10. „Rytuał”



Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach - być może ich ostatnią.



9. „Truposze nie umierają”



W małym miasteczku Centerville umarli wstają z grobów i atakują żywych. Mieszkańcy walczą o przetrwanie.



8. „Annabelle: Narodziny zła”



Lalkarz wraz z żoną przyjmują pod swój dach zakonnicę i dziewczynki z zamkniętego sierocińca.



7. „To: Rozdział 2”



27 lat po tragicznych wydarzeniach w Derry dorośli członkowie "Klubu frajerów" powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem.



6. „To”



Opowieść o bestii karmiącej się dziecięcym strachem.



5. „Obecność”



Słynna para badaczy zjawisk paranormalnych zostaje poproszona o pomoc rodzinie, którą terroryzuje potężny demon.



4. „Obecność 2”



Lorraine i Ed Warren udają się do północnej części Londynu, aby pomóc samotnej matce wychowującej czwórkę dzieci, której dom jest nawiedzany przez złośliwe duchy.



3. „To my”



Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.



2. „Jeździec bez głowy”



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.



1. „Pearl”



Rok 1918. Uwięziona na odosobnionej farmie swojej rodziny Pearl opiekuje się chorym ojcem pod apodyktycznym okiem swojej pobożnej matki.Czytaj też:

