Najlepsze filmy Netfliksa z 2025 roku, według ocen widzów

Netflix w 2025 roku nie zwalnia tempa i już w pierwszych miesiącach zaprezentował filmy, które szturmem zdobyły serca widzów na całym świecie. Choć do końca roku jeszcze daleko, wiele z premier, które zdążyły już zadebiutować na platformie, zyskało ogromne uznanie. Przyglądamy się najciekawszym filmom oryginalnym Netfliksa, które zdołały wybić się ponad przeciętność i zapisać się w pamięci widzów, co odzwierciedlają ich oceny i zainteresowanie.

Prezentowane przez nas zestawienie nie jest listą subiektywnych wyborów redakcyjnych. To ranking oparty przede wszystkim na odbiorze publiczności – na ocenach, komentarzach i ogólnej popularności, którą dany tytuł zdobył wśród widzów. Od mocnych dramatów, przez błyskotliwe komedie, aż po filmy akcji i thrillery, które podnoszą ciśnienie – to 27 tytułów, które teraz są najwyżej oceniane przez widzów Netfilksa.

Netflix 2025: Filmy, które zdobyły najwyższe oceny widzów

27. „Ojcowska misja” (dramat, komedia)



Gallo, producent telewizyjny, przeżywa bolesną stratę i jego życie nagle się zmienia. Aby dochować danej obietnicy, wyrusza w pełną emocji i humoru podróż, w której towarzyszą mu jego syn, Benito, oraz przyjaciółka rodziny, Diana. Podczas trasy odwiedzają ludzi, którzy kiedyś byli dla nich ważni, a Gallo i Benito odkrywają też prawdę o sobie i zdają sobie sprawę, jak ważne jest to, że mają siebie.



26. „Chaos” (thriller, akcja)



Po nieudanej operacji narkotykowej doświadczony detektyw przebija się przez brutalny półświatek, by uratować syna ważnej osoby ze świata polityki. Odkrywa przy tym złożoną siatkę powiązań korupcyjnych i kryminalnych gęsto oplatającą całe miasto.



25. „iHostage” (thriller)



Trzymający w napięciu thriller inspirowany szokującym zdarzeniem, do którego doszło w Amsterdamie w roku 2022. Pewien mężczyzna napadł wtedy na sklep Apple w Amsterdamie i wziął zakładników. Film wyreżyserował Bobby Boermans („Het Gouden Uur”, „Mocro Maffia”) według scenariusza Simona de Waala („Het Gouden Uur”, „Sleepers”). Głównym bohaterem uczyniono Bułgara, któremu przyszło zajrzeć śmierci w oczy, kiedy uzbrojony napastnik uwięził osoby przebywające w budynku. Całość historii oglądamy jednak także oczami napastnika, innych zakładników i służb, co czyni z filmu emocjonującą opowieść o odwadze, walce o życie i długotrwałych konsekwencjach przemocy.



24. „Trzy objawienia” (thriller)



Sprawa zaginionej osoby popycha do szukania prawdy pastora, który wierzy, że jego bożą misją jest wymierzenie kary sprawcy, oraz detektywa nawiedzanego przez niepokojące wizje swojej zmarłej siostry.



23. „Znowu w akcji” (komedia, akcja)



Wiele lat po porzuceniu pracy agentów CIA i założeniu rodziny Emily i Matt znów trafiają do świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw.



22. „Kontratak” (thriller, akcja)



Meksykański film akcji, którego głównym bohaterem jest kapitan Armando Guerrero z wojskowych sił specjalnych. Ratuje on dwie kobiety ze szponów budzącego strach Josefa „El Aguijóna” Uríasa, szefa zabójców z kartelu El Enjambre. Kapitan i jego oddział zyskują w ten sposób okrutnego i potężnego wroga oraz zostają zmuszenie do wzięcia kilku dni wolnego przed ważną misją. Niestety podczas podróży ku granicy wpadają w zasadzkę Uriasa. Armando i jego towarzysze znajdują się w niesprzyjającym im terenie, otoczeni przez kilkudziesięciu uzbrojonych gangsterów. Jeśli jednak będą działać jak jeden organizm, będą mieli cień szansy na przetrwanie i rozprawienie się z zagrożeniem raz na zawsze.



21. „La Dolce Villa” (obyczajowy)



Odnoszący sukcesy przedsiębiorca Eric wybiera się do Włoch, aby powstrzymać swoją oderwaną od rzeczywistości córkę Olivię przed renowacją zrujnowanej willi. Jednak Italia ma wobec niego inne plany, dostarczając mu swoje słynne piękno, magię i atmosferę miłości.



20. „Miesiąc miodowy z mamą” (komedia)



Gdy narzeczona porzuca go przed ołtarzem dla swojego eks, młodemu mężczyźnie nie pozostaje nic innego, jak wyjechać w romantyczną podróż poślubną ze swoją matką.



19. „Najpiękniejsza dziewczyna na świecie” (komedia romantyczna)



Reuben, beztroski playboy i jedyny spadkobierca potentata medialnego, zawsze wyśmiewał obsesję ojca na punkcie programów randkowych. Ale aby dostać spadek, musi spełnić ostatnie życzenie zmarłego rodzica — poślubić najpiękniejszą dziewczynę na świecie.



18. „Squad 36” (kryminał, thriller)



Paryż, czasy współczesne. Ze względu na sankcje Generalnego Inspektoratu Policji Narodowej Francji doświadczony policjant Antoine Cerda zostaje przeniesiony z elitarnej jednostki dochodzeniowo- interwencyjnej do brygady walki z przestępczością i odwraca się od swoich byłych towarzyszy i oddziału dowodzonego przez charyzmatycznego Samiego Belkaïma. 13 miesięcy później dwóch oficerów z jego dawnej jednostki zostaje zabitych w ciągu niecałych 24 godzin. Kiedy trzeci znika w tajemniczych okolicznościach, Antoine Cerda postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Jego dochodzenie ujawnią zażartą policyjną rywalizację i stawia go w sytuacji bez wyjścia.



17. „The Electric State” (przygodowy, sci-fi)



Osadzony w alternatywnej wersji lat 90. ubiegłego wieku film „The Electric State” opowiada o osieroconej nastolatce, która po buncie maszyn przemierza amerykański zachód w poszukiwaniu młodszego brata razem z inspirowanym kreskówkami robotem, przemytnikiem i jego towarzyszem.



16. „Ad vitam” (thriller)



Franck Lazarev, który właśnie uniknął morderstwa, musi odnaleźć swoją żonę Léo porwaną przez tajemniczą grupę uzbrojonych mężczyzn. Podczas poszukiwań wikła się w sprawę będącą poza jego wszelką kontrolą i próbuje uciec przed przeszłością, w której był członkiem elitarnej francuskiej grupy interwencyjnej żandarmerii narodowej (GIGN).



15. „Poza jurysdykcją” (thriller, akcja)



Sara - była żołnierka oddziałów specjalnych, której syn znika w konsulacie USA - robi wszystko, co w jej mocy, żeby go odnaleźć i odkrywa mroczny spisek.



14. „Chłopak na niby” (romans)



Diwa z Południowego Delhi, nadambitny chłopak z klasy średniej i śmiały plan: on ma udawać jej chłopaka, by ocalić jej ekipę. Czy gdy pojawią się prawdziwe uczucia, będą potrafili się im oprzeć?



13. „Miłosny przekręt” (komedia romantyczna)



Dwaj zadłużeni po uszy bracia knują plan wyłudzenia pieniędzy od bogatej dziedziczki, by uratować swój dom w Neapolu, ale ich przedsięwzięcie komplikuje nieoczekiwana miłość.



12. „Nie tędy droga” (dramat, komedia)



Emilie ma problemy z pieniędzmi, rodzicielstwem i generalnie z życiem. Pomocną rękę wyciąga do niej brat, który zaprasza ją na liczący 54 km maraton narciarski Birken. Ku swojemu zaskoczeniu, podczas zawodów Emilie znajduje wszystko, czego od dawna szukała.



11. „Bomba w superekspresie” (thriller, akcja)



W pędzącym do Tokio ekspresie wybucha panika, bo pociąg eksploduje, jeśli zwolni poniżej 100 km/h. Władze ścigają się z czasem, aby uratować wszystkich pasażerów.



10. „Don’t Die: O człowieku, który postanowił żyć wiecznie” (dokumentalny)



Jak daleko się posuniesz, aby móc żyć wiecznie — albo chociaż spowolnić proces starzenia? Ten zdumiewający dokument Chrisa Smitha („Fyre”, „30-metrowa fala”) ukazuje z bliska życie Bryana Johnsona, człowieka, który postawił się śmierci. „Don’t Die: O człowieku, który postanowił żyć wiecznie” opowiada o jego kontrowersyjnych praktykach mających zapewnić mu młodość i witalność, a także o ich wpływie na niego samego i otaczające go osoby.



9. „Mama oszustka” (true crime)



Życie pewnego kucharza staje na głowie, gdy afiszująca się ze swoją zamożnością kobieta oznajmia, że jest jego matką. Dokument o nieznanej dotąd sprawie.



8. „Tornado: Miasto w pułapce” (dokumentalny)



Jest 22 maja 2011 roku — dzień ukończenia szkoły w Joplin w stanie Missouri. Gdy licealiści z rocznika 2011 odbierają dyplomy, ich rodzinne miasto zostaje nawiedzone przez niespotykane tornado o sile EF-5. Grupa młodych ludzi, wierząc, że to może być koniec świata, trafia w samo oko cyklonu. Walcząc o przetrwanie w porywistych wiatrach o prędkości 320 km na godzinę odkrywają siłę swoich charakterów. Doświadczenia tego dnia zmieniają ich życie na zawsze. Film zawiera niepublikowane wcześniej materiały nakręcone przez mieszkańców Joplin.



7. „Śnieżna ekipa z tropików” (komedia, dramat)



Ekipa krewkich nastolatków, którzy popadli w konflikt z prawem, pokonuje trudności losu pod wodzą realizującej ukryty cel przebiegłej nauczycielki, aby wygrać organizowany w Japonii konkurs rzeźby śnieżnej.



6. „Kopenhaska historia miłosna” (melodramat)



Mia to popularna pisarka, która spotyka miłość swojego życia — uroczego samotnego ojca Emila. Ich wspólne szczęście wkrótce jednak burzy to, że nie mogą naturalnie spłodzić dziecka i muszą udać się na kurację leczenia bezpłodności. Kuracja hormonalna i odbywający się według harmonogramu seks mocno odbijają się na ich związku. Czy ich miłość to przetrwa i uda im się przy tym nie zwariować?



5. „Zamach w Oklahoma City: Amerykański terror” (true crime)



Trzymający w napięciu dokument o szokującym zamachu bombowym na budynek federalny w Oklahoma City w 1995 r. — najtragiczniejszym akcie terroryzmu wewnętrznego w historii USA.



4. „Lista marzeń” (komedia, dramat, romans)



Gdy matka wysyła Alex w podróż, aby spełnić marzenia z zapisanej w dzieciństwie listy, kobieta odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i odkrywa siebie na nowo. Ten film rozbawi i wzruszy do łez.



3. „W pogoni za wiatrem” (romans)



Skupiony na karierze dyrektor i beztroski surfer - dziedzice tej samej firmy - odkrywają, że mają ze sobą więcej wspólnego, niż myśleli, gdy łączą siły w biznesie.



2. „Dwie półkule Lukki” (dramat)



Aby pomóc swojemu synowi cierpiącemu na porażenie mózgowe, Barbara wraz z rodziną jedzie do Indii, gdzie chłopca czeka terapia eksperymentalna. Na podstawie książki „The Two Hemispheres of Lucca”.



1. „Mój przyjaciel łuskowiec” (przyrodniczy, dokumentalny)



Mężczyzna znajduje nowy cel w życiu, kiedy podczas tajnej operacji w RPA pomaga uratować małego łuskowca, czyli przedstawiciela jednego z najczęściej przemycanych zwierząt świata. Opuszcza miasto i rozpoczyna wzruszającą misję, aby pomóc wrażliwemu podopiecznemu odzyskać zdrowie i wrócić do życia w naturze. Nagrodzony Oscarem reżyser dokumentu „Czego nauczyła mnie ośmiornica” prezentuje film „Mój przyjaciel łuskowiec”, wzruszającą opowieść o relacji ludzi z istotami, z którymi dzielimy nasz świat. Czytaj też:

