Piekielnie trudny QUIZ ze starych polskich komedii! Poczuj nostalgię!

Polskie komedie sprzed lat to prawdziwa skarbnica genialnych dialogów, niezapomnianych postaci i scen, które do dziś bawią kolejne pokolenia. Od szalonych perypetii w „Misiu” i „Rejsie” po kultowe cytaty z „Seksmisji” czy „Kilerów” – te filmy na stałe wpisały się w historię naszej kinematografii. Ich humor, często inteligentny i błyskotliwy, potrafi rozbawić nawet tych, którzy oglądają je po raz dziesiąty.

Ten quiz nie jest dla amatorów – tylko prawdziwi znawcy klasyki kina poradzą sobie z nim bezbłędnie. Sprawdź swoją wiedzę na temat niezapomnianych perełek polskiej komedii i przekonaj się, czy zasługujesz na miano eksperta? Gotowy? No to do dzieła!

