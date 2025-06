Tak dziś wygląda grób Janusza Rewińskiego. Wzruszający szczegół wyróżnia go na tle innych

W latach 90. Janusz Rewiński należał do najpopularniejszych postaci polskiego show-biznesu. W ostatnich latach swojego życia wycofał się z życia publicznego i słuch o nim niemal zaginął. Dziś jego grób w poruszający sposób wyróżnia się na tle innych mogił na cmentarzu parafialnym w Radości.

Janusz Rewiński dla wielu pozostał „Siarą”

Janusz Rewiński (1949–2024) był człowiekiem o wielu obliczach — aktorem, satyrykiem i politykiem, ale w pamięci milionów widzów na zawsze pozostał „Siarą” z kultowego „Killera”. W 1972 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, już wtedy występował w kultowych programach kabaretowych, m.in. w „Spotkaniach z Balladą” Wiesława Dymnego oraz w Piwnicy Pod Baranami, gdzie powstał jego słynny monolog „Fiut”. Po studiach Rewiński związał się z Teatrem Polskim w Poznaniu, przez wiele lat współtworzył legendarny kabaret TEY, występując u boku takich artystów jak Zenon Laskowik i Bohdan Smoleń. Jego talent komediowy i satyryczny rozbawiał publiczność przez dekady, a postać Stefana „Siary” Siarzewskiego z filmów „Kiler” i „Kiler-ów 2-óch” stała się ikoną polskiej komedii.

Na początku lat 90. Rewiński współtworzył stowarzyszenie Skauci Piwni, które przekształciło się w Polską Partię Przyjaciół Piwa. Z jej listy w 1991 roku został wybrany posłem na Sejm I kadencji, choć sam później traktował ten epizod raczej jako happening niż poważną działalność polityczną.

Symboliczny grób Janusza Rewińskiego. Tak wygląda dzisiaj

Janusz Rewiński zmarł 1 czerwca 2024 r. w wieku 75 lat. Spoczął na cmentarzu w warszawskiej Radości. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy, nie zabrakło przyjaciół z kabaretów, z planów filmowych. „Tata zawsze był profesjonalistą w swojej dziedzinie. Dbał o najdrobniejsze szczegóły swoich postaci, by dawać im jakiś element prawdy. Pragnął być autentyczny” – mówił podczas ceremonii syn aktora Aleksander Rewiński.

Taki też jest grób Janusza Rewińskiego. Prosty, a zarazem pełen detali. Wyróżniający się na tle smutnej czerni beżowym marmurem i oryginalnymi żółtymi różami. Na nagrobku umieszczono czarno-białe zdjęcie aktora oraz napis „Requiescat in pace”. Grawerunek przypomina, że Janusz Rewiński był aktorem, satyrykiem i posłem na Sejm. Zdecydowanie wyróżnia go także wysoki krzyż, górujący nad sąsiadujący z nim mogiłami. Wzruszający symbol wielkości w obliczu ulotności życia. Doniczka z żywą rośliną, płonące znicze to dowody, że Janusz Rewiński nie został zapomniany, że wciąż jest ktoś, kto odwiedza jego grób.

