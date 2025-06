Romantyczny Paryż i podróż w czasie. Oscarowy hit dziś w telewizji

„O północy w Paryżu” w reżyserii Woody Allena, z Owenem Wilsonem w roli głównej, to nie tylko pełna humoru opowieść o kryzysie uczuciowym, ale też wielki filmowy hołd dla Złotych Lat Miasta Świateł.

Gil Pender (Owen Wilson), scenarzysta z Hollywood, odwiedza Paryż z narzeczoną Inez (Rachel McAdams) i jej zamożnymi rodzicami. Marzy o tym, by porzucić Kalifornię i zamieszkać w stolicy Francji – miejscu, które od zawsze go fascynowało. Problem w tym, że jego praktyczna partnerka nie podziela tej wizji, a na domiar złego spędza coraz więcej czasu z nadętym znajomym z dawnych lat – Paulem (Michael Sheen), samozwańczym znawcą sztuki. Między narzeczonymi coraz częściej dochodzi do spięć, a Gil coraz bardziej oddala się od rzeczywistości. Pewnej nocy, błądząc samotnie po Paryżu i sącząc wino, przeżywa coś niewytłumaczalnego…

Gdy zegar wybija północ, przed Gilem zatrzymuje się oldschoolowy samochód. Pasażerowie, ubrani jak z lat 20., zapraszają go na przejażdżkę. Chwilę później scenarzysta trafia do epoki, którą uwielbia – czasów Zeldy i F. Scotta Fitzgeralda, Ernesta Hemingwaya i Gertrudy Stein. Tam pokazuje swoją powieść, słucha rad mistrzów i z każdym wieczorem coraz bardziej zakochuje się w minionym świecie. Wkrótce poznaje Adrianę (Marion Cotillard), muzę Pabla Picassa, która budzi w nim uczucia silniejsze niż wszystko, co dotychczas znał. Gil coraz częściej wraca do przeszłości… ale czy naprawdę da się żyć w innym czasie?

Film „O północy w Paryżu” to jeden z największych kasowych sukcesów Woody’ego Allena i zarazem jeden z jego najbardziej magicznych projektów. Wypełniona nostalgią, błyskotliwymi dialogami i gwiazdorską obsadą opowieść wciąga od pierwszej do ostatniej minuty. Bo jak mówi Gil – „dawniej zawsze wydaje się lepsze”. Czy aby na pewno? „O północy w Paryżu” już dziś, w środę 25 czerwca o godz. 21:25 na antenie TVP 1.

