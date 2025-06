Esbek i cinkciarz wchodzą w spółkę. Złap się za portfel, a potem złap za pilota. Dziś w telewizji

W centrum tej historii – Jarek Bronko, znany też jako Branicki, w którego wciela się Jan Englert. Film „Wielka wsypa” na podstawie prozy Czesława Magnowskiego zabiera widzów w pełną ironii podróż po realiach końca lat 80., gdy jeden donos mógł zmienić wszystko, a status więźnia politycznego otwierał drzwi do wielkiej kariery.

„Wielka wsypa”, czyli złoty przekręt

Branicki to cwaniak z walutowego podziemia, który po nieudanym skoku obawia się aresztowania. Wpada więc na sprytny plan – sam inspiruje donos, który ma go wsadzić, ale za działalność opozycyjną. Dzięki temu trafia za kraty jako „polityczny”, a nie kryminalista. Łapówki robią swoje – Branicki ma w więzieniu względny luksus i przychylność strażników.

Kiedy nadchodzi czerwiec 1989 r., a z nim zmiana ustroju, historia nabiera tempa. Ryszard,– pułkownik SB (Krzysztof Wakuliński), który wcześniej prowadził sprawę Bronki, nie zamierza odchodzić na emeryturę. Wręcz przeciwnie. Planuje założyć bank, prywatny i legalny. Oferuje Branickiemu… stanowisko prezesa.

Z celi na salony. Opowieść o tym, jak powstawała nowa Polska?

Nowo powstały bank zasilają „specjaliści” wywodzący się z więziennej przeszłości nowego pana prezesa i dawni oficerowie Służby Bezpieczeństwa. To dopiero początek – były cinkciarz dostaje szansę wejścia w świat polityki. Wszystko to przedstawione z humorem, ale też kąśliwym komentarzem do początków III RP i tego, kto faktycznie budował nowe elity.

„Wielka wsypa” już dziś, w środę 25 czerwca o godz. 22:10 na antenie Kino Polska.

