Netflix zasypuje nowościami! Prawie 30 premier w tym tygodniu

Netflix nie zwalnia tempa i kolejny tydzień przynosi solidną dawkę nowości. Widzowie mogą liczyć na różnorodne premiery – od wyczekiwanych filmów i seriali, po zaskakujące produkcje, które mogą stać się nowymi hitami.

Ostatni dzień marca to na Netflix prawdziwa gratka dla fanów dobrych kinowych klasyków (zobaczycie między innymi film z młodym Tomem Cruisem), ale też świeżych premier (seria filmów z Dwaynem "The Rockiem" Johnsonem) i znanych już formatów, które wracają z nowymi odsłonami. Podobnie będzie zresztą w pierwszy dzień kwietnia – zobaczycie hit z Mattem Damonem i film sprzed lat z Johnym Deppem. Z kolei 3 kwietnia wpadają na Netflix nowiutkie pozycje oryginalne, w tym film z Vincentem Casselem i nowy serial medyczny, który przyciągnie tłumy. Pod koniec tygodnia zadebiutuje nowiutki kryminał, także będący produkcją oryginalną Netflix. Oprócz tego obejrzycie klasykę z lat 90. – film, na którym wychowały się całe pokolenia z Alicią Silverstone, Paulem Ruddem i Brittany Murphy.

Bez względu na to, czy szukasz emocjonujących thrillerów, wzruszających dramatów, czy lekkich komedii, wśród nowości tego tygodnia każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co warto obejrzeć!

Prawie 30 nowych tytułów w tym tygodniu na Netflix. Będzie co oglądąć!

„The Apothecary Diaries”, sezon 1. i 2.



W starożytnych Chinach 17-letnia dziewczyna, znana jako Maomao, została porwana i zmuszona do pracy jako służąca na cesarskim dworze. Dzięki swoim farmaceutycznym umiejętnościom i osobowości, staje się kluczową postacią w rozwiązywaniu medycznych tajemnic na dworze cesarza.

Już dostępny na Netflix



„Rhythm + Flow: Włochy”, sezon 2.



Na drugi sezon złoży się osiem odcinków podzielonych na trzy części. W pierwszych czterech odcinkach dostępnych od 31 marca trójka jurorów będzie polować na najlepsze wschodzące talenty zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i w różnych zakątkach Włoch, eksplorując realia prowincji: od Turynu po Genuę, od Apulii po Morze Jońskie, objeżdżając całe południowe Włochy, a nawet wykraczając poza granice kraju — do Londynu.

Młodzi raperzy, którzy przejdą etap przesłuchań i cypherów, zostaną poddani testowi w odcinkach 5–7 (od 7 kwietnia), biorąc udział w coraz trudniejszych wyzwaniach ramię w ramię z najpopularniejszymi artystami włoskiej sceny Czekają ich freestyle’owe bitwy, nagrywanie teledysków i testy, które wyłonią finałową trójkę.

Już dostępny na Netflix



„Obiecane serca”



Niyala wreszcie spełnia swoje marzenie i zostaje lekarką. Jednak zaaranżowane przez jej ojca, który planuje w ten sposób spłacić rodzinne sługi, małżeństwo z Rogerem, synem najbogatszego biznesmena w wiosce, wywraca jej życie do góry nogami. W dodatku musi zaakceptować to, że Faiq, którego kocha od dziecka, znalazł już kobietę, którą planuje poślubić.

Już dostępny na Netflix



„Zaginione: Polowanie na seryjnego zabójcę z Long Island”



Młode sexworkerki pracujące w Nowym Jorku i na Long Island znikają, a ich rodziny rozpaczliwie próbują ustalić, co się z nimi stało. Tymczasem w 2010 r. w rejonie Gilgo Beach zostają znalezione szczątki kobiety, co prowadzi do serii podobnych odkryć w miejscu położonym nieopodal jednej z najchętniej odwiedzanych nowojorskich plaż. Mimo to zagadka „seryjnego zabójcy z Long Island” pozostała nierozwiązana przez 13 lat — aż w lipcu 2023 r., po ukróceniu korupcji w szeregach służb odpowiedzialnych za śledztwo, w sprawie dochodzi do przełomu. Dwukrotnie nominowana do Oscara i nagrodzona Emmy reżyserka Liz Garbus („Zaginione dziewczyny”) zaprasza na dokument, w którym szczegółowo analizuje tę zagmatwaną i głośną sprawę, której akt finałowy rozgrywa się na naszych oczach.Już dostępny na Netflix



„Inwestorzy amatorzy”



Komedia oparta na szalonej, prawdziwej historii zwykłych ludzi, którzy zrobili rewolucję na giełdzie i wzbogacili się, zamieniając GameStop (tak, sklep z grami wideo w centrum handlowym) w najgorętszą firmę na świecie.Już dostępny na Netflix



„Jumanji: Welcome to the Jungle”



Czworo przyjaciół odkrywa starą grę, która przenosi ich w świat dżungli. Aby powrócić do rzeczywistości, muszą stawić czoło niebezpiecznym przygodom.Już dostępny na Netflix



„Jumanji: The Next Level”



Spencer ponownie trafia do świata Jumanji. Z pomocą przychodzą mu przyjaciele, bez których wydostanie się z gry jest niemożliwe.Już dostępny na Netflix



„Jerry Maguire”

Tytułowy bohater Jerry Maguire (kreacja Toma Cruise'a nagrodzona Złotym Globem) jest agentem w dużej firmie zajmującej się kontraktami i transferem sportowców. Mimo pozornie udanego życia coraz częściej zaczyna mieć wątpliwości. Nie podobają mu się brutalne prawa i obłuda panujące w świecie sportu. Te skrupuły kosztują go utratę pracy, dobrobytu i pięknej narzeczonej. Jednak przy pomocy lojalnej koleżanki z pracy i jedynego klienta – rozkapryszonego futbolisty Reda Tidwella (Cuba Gooding Jr. – Oscar za rolę drugoplanową), Jerry Maguire przekonuje się, że w życiu naprawdę liczą się... uczucia.



Już dostępny na Netflix



„O psie, który wrócił do domu”



Pies wyrusza w długą, pełną przygód drogę, aby odnaleźć swojego właściciela.

Już dostępny na Netflix



„Jak długo jeszcze?”



Nick Person wraz ze swoją świeżo poślubioną żoną Suzanne i jej dwójką dzieci, mieszkają w małym mieszkanku. Nick postanawia jednak kupić dom na przedmieściach by każdy miał więcej przestrzeni. Piękna posiadłość okazuje się jednak prawdziwą skarbonką bez dna. Dumny tatuś postanawia wziąć sprawy we własne ręce… i z pomocą zwariowanego fachowca Chucka. Personowie przekonują się, że te cztery ściany, nie tak prędko staną się ich wymarzonym domem…

Już dostępny na Netflix



„Nieznani bohaterowie”



Rok 1991. David Smallbone, po tym, jak upadła jego wytwórnia muzyczna, przenosi się z Australii do USA razem z ciężarną żoną Helen oraz szóstką dzieci. W nowym kraju czeka na nich wiele wyzwań. Niezłomna wiara Helen inspiruje resztę rodziny, aby nie poddawać się przeciwnościom. Oparty na faktach dramat familijny, będący historią narodzin gwiazd muzyki chrześcijańskiej - Rebeki St. James oraz duetu For King & Country.

Premiera: Wtorek 1 kwietnia



„Holmes i Watson”



Detektyw Sherlock Holmes (Will Ferrell) i dr John Watson (John C. Reilly) po raz kolejny łączą siły. Ich zadaniem jest zbadanie sprawy tajemniczego morderstwa w Pałacu Buckingham. Wszystkie tropy prowadzą do profesora Jamesa Moriarty'ego, okrutnego mordercy i wieloletniego wroga duetu. Kiedy jednak na jaw wychodzą nowe fakty, największy detektyw świata i jego zaufany kompan muszą użyć swojego legendarnego sprytu i niekonwencjonalnych metod działania, aby złapać zabójcę, zanim królowa stanie się jego kolejną ofiarą.

Premiera: Wtorek 1 kwietnia



„Elizjum”



Garstka wybrańców żyje na luksusowej stacji orbitalnej, a reszta ludzi w przeludnionych miastach zdewastowanej Ziemi. Max, mieszkaniec planety, próbuje walczyć z niesprawiedliwym podziałem.

Premiera: Wtorek 1 kwietnia



„Oślepiony”



W latach 60. w Luizjanie przyszła gwiazda Phil Robertson zakochuje się i zakłada rodzinę, ale dręczą go wydarzenia z przeszłości.

Premiera: Wtorek 1 kwietnia



„Jeździec bez głowy”



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.

Premiera: Wtorek 1 kwietnia



„1000 lar po Ziemi”



Tysiąc lat po globalnej katastrofie statek generała Raige'a i jego syna rozbija się na Ziemi. Chłopiec będzie musiał samotnie stawić czoła dzikiej planecie.

Premiera: Wtorek 1 kwietnia



„Miłość w spektrum”, sezon 3.



Uhonorowany nagrodą Emmy serial dokumentalny, który w ciepły i wnikliwy sposób pokazuje osoby w spektrum autyzmu próbujące odszukać swoje miejsce w świecie randek i związków. W trzecim sezonie tego rozgrywającego się w Stanach Zjednoczonych serialu poznamy historie nieszablonowych i zróżnicowanych osób, w tym potencjalne nowe pary oraz znane już bohaterki i bohaterów poszukujących tego, co znaleźć pragnie każdy — miłości.

Premiera: Środa 2 kwietnia



„Uwaga, spoiler!”



Oparty na bestsellerowym pamiętniku „Spoiler Alert: The Hero Dies” film przedstawia chwytającą za serce, zabawną i dodającą otuchy historię o tym, jak związek pewnej pary zmienia się i umacnia, gdy jedno z nich zaczyna chorować.

Premiera: Środa 2 kwietnia



„Wielki Mur”



William Garin, uwięziony w labiryntach Wielkiego Muru Chińskiego, stawia czoło krwiożerczym bestiom.

Premiera: Środa 2 kwietnia



„Banger”



Scorpex (Vincent Cassel), kiedyś znany DJ, który dawno stracił popularność, wydaje się być jedyną osobą na świecie, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że dni jego sławy dobiegły końca. Kiedy Rose (Laura Felpin), ekscentryczna agentka francuskiego wywiadu, oferuje mu możliwość pokonania jego bardzo modnego — i bardzo młodego — rywala Vestaxa (Mister V), Scorpex dostrzega szansę powrotu na szczyt z nowym przebojem.

Premiera: Środa 2 kwietnia



„Puls”



Nad najbardziej oblegany oddział ratunkowy w Miami nadciąga huragan. Tymczasem odbywająca tam ostatni rok rezydentury lekarka Danny Simms (Willa Fitzgerald) nagle dostaje awans, kiedy uwielbiany główny rezydent, doktor Xander Phillips (Colin Woodell), zostaje zawieszony. Gdy sytuacja pogodowa się pogarsza i coraz więcej ludzi potrzebuje pomocy, szpital przechodzi w tryb lockdownu. Danny i Phillips muszą teraz znaleźć jakiś sposób na współpracę, czego nie ułatwia fakt, że na jaw wychodzą pikantne szczegóły ich skomplikowanego i zakazanego romansu. Konsekwencje tego związku odbijają się na pozostałych lekarzach, którzy muszą również mierzyć się z własnymi osobistymi i zawodowymi wyzwaniami, jednocześnie w stresujących warunkach ratując ludzkie życie. Zapraszamy do śledzenia perypetii zżytej grupy medyków, którym ratowanie pacjentów często przychodzi łatwiej niż wyciąganie z opresji samych siebie.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Devil May Cry”



Animowana adaptacja popularnej gry ze studia Capcom według pomysłu Adiego Shankara. Złowrogie siły dążą do otwarcia portalu między światem ludzi a krainą demonów. W samym środku historii znajduje się Dante, osierocony łowca demonów do wynajęcia, który nie zdaje sobie sprawy, że los obu światów wisi na włosku.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Park Jurajski: Teoria chaosu”, sezon 3.



Sześć lat po wydarzeniach na Obozie Kredowym „Szóstka z Nublar” próbuje odnaleźć się z dala od wysp, w świecie pełnym dinozaurów i ludzi, którzy chcą je skrzywdzić. Ponownie zjednoczona po tragedii grupa postanawia rozwikłać sprawę spisku, który zagraża prehistorycznym gadom i całej ludzkości, i odkryć, co naprawdę przydarzyło się jednemu z nich. Uciekając przed niebezpieczeństwem po całym świecie, znowu przeżywają fantastyczne przygody.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„King Kong”



Lata 30. XX wieku. Bankrutujący reżyser i głodująca aktorka wyruszają na tajemniczą Wyspę Czaszki, by nagrać film swojego życia, ponieważ w Nowym Jorku panuje wielki kryzys.

Premiera: Czwartek 3 kwietnia



„Karma”



W tym trzymającym w napięciu kryminale sześć osób zostaje uwikłanych w nierozerwalną karmiczną pętlę. Każda z nich podejmuje lekkomyślne decyzje, które wymykają się spod kontroli.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Pamięć absolutna”



W niedalekiej przyszłości pewien pracownik fabryki odkrywa, że w istocie jest tajnym szpiegiem pracującym dla jednego z mocarstw walczących o światową dominację.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Gliniarz w przedszkolu”



Prowadzący śledztwo detektyw zostaje wychowawcą żywiołowych przedszkolaków.

Premiera: Piątek 4 kwietnia



„Słodkie zmartwienia”



Gdy w szkole pojawia się nowa i niezbyt atrakcyjna uczennica, Cher proponuje jej metamorfozę.

Premiera: Sobota 5 kwietnia



„Strażnicy marzeń”



Bohaterowie z baśni dla dzieci, m.in. Święty Mikołaj, Królik Wielkanocny i Jack Mróz, łączą siły, aby przezwyciężyć Króla Ciemności imieniem Mrok, nim sprowadzi on na świat wieczną ciemność.

