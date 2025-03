Ostatni dzwonek na seans – z Netflix znika dziś 12 świetnych filmów

Chociaż w tym tygodniu na Netflix zadebiutuje prawie 30 nowych tytułów, zniknie też kilkanaście filmów, które cieszyły się ogromną popularnością widzów. Dlaczego? Najczęstszym powodem usuwania treści z platform streamingowych jest wygaśnięcie licencji. Netflix nie posiada wszystkich tytułów na stałe – wiele z nich jest dostępnych tylko przez określony czas na mocy umowy z dystrybutorem. Gdy licencja dobiega końca, platforma decyduje, czy warto ją przedłużyć, czy lepiej zastąpić produkcję czymś nowym. Niektóre tytuły wracają po jakimś czasie, ale na to nie ma żadnej gwarancji. Czasem powodem usunięcia treści jest również decyzja samego właściciela praw – np. gdy dana produkcja zostaje przeniesiona na konkurencyjną platformę streamingową.

Co znika z Netflix już dziś? Na liście można znaleźć zarówno filmy fabularne, jak i seriale. Wśród nich znajdują się zarówno hollywoodzkie hity, które przez lata cieszyły się ogromną popularnością, jak i mniej znane perełki, które mogły umknąć twojej uwadze. Jeśli jesteś fanem mocnych thrillerów, emocjonujących dramatów czy wciągających dokumentów, to idealny moment, by dać im szansę. Jeżeli więc masz w planach seans, nie zwlekaj – to ostatnia szansa, by nadrobić zaległości.

Obejrzyjcie, nim będzie za późno. Z Netflix znikają kapitalne filmy

„Sekretne okno”



Mort Rainey (Johnny Depp) jest uznanym pisarzem, który po rozstaniu z żoną zrywa z „wielkim światem” i przenosi się na prowincję do domu nad jeziorem. Będąc w głębokiej depresji cierpi na niemoc twórczą. Tymczasem u progu jego domu zjawia się psychotyczny nieznajomy John Shooter (Turturro) zarzucając Mortiemu plagiat jego opowiadania i żądając sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Gdy żądania przeradzają się w śmiertelne groźby Rainey zwraca się o pomoc do prywatnego detektywa Kena Karsha (Dutton). Jednak nic nie jest w stanie powstrzymać horroru, który już zdążył wymknąć się spod kontroli. Rainey wkrótce odkrywa, że nie może ufać nikomu i niczemu.



„Małe kobietki”



Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Marmee wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu. Córki pani March – stateczna Meg, żywa jak iskra Jo, nieśmiała, uzdolniona muzycznie Beth i nieco przemądrzała Amy – starają się, jak mogą, by urozmaicić swoje naznaczone ciągłym brakiem pieniędzy życie, chociaż boleśnie odczuwają nieobecność ojca. Bez względu na to, czy układają plan zabawy czy zawiązują tajne stowarzyszenie, dosłownie wszystkich zarażają swoim entuzjazmem. Poddaje mu się nawet Laurie, samotny chłopiec z sąsiedniego domu, oraz jego tajemniczy, bogaty dziadek.



„Szeregowiec Ryan”



Czerwiec 1944 roku, właśnie ruszył tzw. drugi front w Europie. Lądujący na plaży Omaha w Normandii oddział rangersów kapitana Millera zostaje zdziesiątkowany. Z ocalałych żołnierzy Miller wybiera kilku do niebezpiecznej misji. Otrzymuje rozkaz przeniknięcia za linię frontu i odnalezienia szeregowca Jamesa Ryana, jednego z tysięcy spadochroniarzy zrzuconych w noc poprzedzającą lądowanie aliantów na tyłach niemieckiej obrony. Dowództwo traktuje akcję prestiżowo. Trzej bracia Ryana zginęli w walce i nie można dopuścić, aby matka straciła ostatniego syna. Miller ma odnaleźć i uratować Ryana nawet za cenę śmierci swoich ludzi.



„Przemytnik”



90-letni weteran Drugiej Wojny Światowej zostaje złapany przewożąc narkotyki warte 3 miliony dolarów przez Michigan dla kartelu narkotykowego z Meksyku.



„Brzydka prawda”



Stojąca przed romantycznymi wyzwaniami producentka porannego programu (Heigl) zostaje wplątana przez swojego szowinistycznego korespondenta (Butler), w serię oburzających eksperymentów. Mężczyzna chce udowodnić swoje teorie na temat związków i pomóc jej odnaleźć miłość. Jego błyskotliwe sztuczki, prowadzą jednak do nieoczekiwanych efektów.



„Lobster”



Przyszłość. Samotni ludzie są aresztowani i przenoszeni do Hotelu, gdzie mają czterdzieści pięć dni na odnalezienie partnera.



„Mumia”



Starożytna królowa myślała, że jest bezpieczna w swoim grobowcu ukrytym pod piaskami bezlitosnej pustyni. Dawno, dawno temu została niesprawiedliwie pozbawiona swojego przeznaczenia. Teraz została obudzona, a wraz z nią jej wściekłość, która rozrastała się przez tysiąclecia i okrucieństwo, które wymyka się ludzkiemu zrozumieniu.



„Potwór z Cleveland”



Samotna matka, Michelle Knight, jest podejrzana o znęcanie się nad synem, w związku z czym może całkowicie stracić prawo do opieki nad nim. Kobieta stara się walczyć o jedyną osobę, którą kocha, ale nie ma szansy wykazać, że jest dobrą matką. W drodze na przesłuchanie przyjmuje propozycję ojca jej znajomej, Ariela Castro, który oferuje jej podwiezienie. W trakcie jazdy mężczyzna skłania kobietę, aby na chwilę zatrzymali się w jego domu. Kiedy docierają na miejsce Castro obezwładnia Michelle i zamyka w jednym z pomieszczeń. Przez parę miesięcy mężczyzna znęca się psychicznie i fizycznie nad kobietą, ale z czasem Michelle przestaje mu wystarczać. Porywa więc dwie nastolatki, Ginę DeJesus i Amandę Berry.



„Mgła”



David Drayton i jego synek Billy znaleźli się w licznej grupie mieszkańców miasteczka, którzy zostali uwięzieni w supermarkecie z powodu tajemniczej mgły. David jako pierwszy orientuje się, że w oparach czai się coś zabójczego, przerażającego; jakieś istoty nie z tego świata. Lecz tak naprawdę to nie mgła stanowi największe zagrożenie… Ludzka natura w obliczu paniki jest nieprzewidywalna i David zaczyna się zastanawiać, co tak naprawdę przeraża go bardziej: potwory, czy uwięzieni.



„Stamtąd”



Odkryj tajemnicę koszmarnego miasta w środkowej Ameryce, które łapie wszystkich, którzy wkraczają. Gdy niechętni mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i szukają wyjścia, muszą także przetrwać zagrożenia otaczającego lasu – w tym przerażające stworzenia, które pojawiają się po zachodzie słońca.



„Osobliwy dom Pani Peregrine”



Podążając za wskazówkami, które zostawił mu ukochany dziadek, Jake odkrywa, że istnieje niezwykły świat poza czasem i przestrzenią, a w nim niezwykłe miejsce, zwane "Osobliwym domem pani Peregrine". Jake poznaje niesamowite moce mieszkańców domu i dowiaduje się, że mają oni potężnych wrogów. Wkrótce przekona się, że jeśli chce ocalić swych nowych przyjaciół, musi nauczyć się korzystać z "osobliwości", którą sam został obdarzony.



„Zakochany bez pamięci”



Opowiada on o Joelu (Jim Carrey), który odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym.



„Skyscraper: Drapacz chmur”



Dwayne Johnson wciela się w postać Willa Sawyera, byłego szefa jednostki FBI odpowiedzialnego za odbijanie zakładników oraz weterana wojennego amerykańskiej armii. Dziś Will zajmuje się ochroną wielkich wieżowców, mieszka w Chinach, gdzie odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo największego na świecie, uznawanego za najbezpieczniejszy, drapacza chmur. Kiedy wieżowiec staje nagle w ogniu, to właśnie Will zostaje wrobiony w odpowiedzialność za gigantyczny pożar. Wie, że jest ścigany, wie też, że musi oczyścić swoje imię, ale przede wszystkim uratować rodzinę zamkniętą w płonącym budynku. Czytaj też:

