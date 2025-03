6 hitów na Netflix i 2 perełki na Max. Co obejrzeć w weekend?

W tym tygodniu nie mogliśmy narzekać na brak dobrych premier. Niemal codziennie na platformach streamingowych pojawiały się świetne nowości, którymi mogliśmy umilić sobie wieczory. Najwięcej dobrych hitów wpadło oczywiście na dwie najpopularniejsze w Polsce platformy streamingowe czyli Neflix i Max.

Sprawdziliśmy, które tytuły w tym tygodniu cieszyły się największym zainteresowaniem i podpowiadamy wam, jakie seriale i filmy, warto obejrzeć w weekend, bo robią na platformach ogromną furorę. Sprawdźcie premiery i cieszcie się świetnymi seansami!

Najlepsze weekendowe propozycje od Max i Netflix. Co z nowości warto obejrzeć? Podpowiadamy

„Na gorącym uczynku” (Netflix)



W mieście Bariloche w argentyńskiej Patagonii dziennikarka Ema Garay wspina się po szczeblach kariery, ujawniając prawdę o przestępcach, którzy wymykają się wymiarowi sprawiedliwości. Jej życie zmienia się nieoczekiwanie, gdy poznaje Leo Mercera, szanowanego obywatela, który staje się głównym podejrzanym w badanej przez nią sprawie zaginięcia szesnastolatki. Aby odkryć prawdę, Ema będzie musiała stawić czoła własnym demonom.



„Przewodniczki młodych dam” (Netflix)



Madryt, 1880 rok. Elena Bianda jest najbardziej rozchwytywaną przyzwoitką w mieście. Pomimo młodego wieku pomogła już ponad 20 młodym kobietom w znalezieniu odpowiednich zalotników i narzeczonych. Sekretem jej sukcesu jest surowy kodeks moralny dla rodzin i umiejętność wsłuchania się w obawy młodych kobiet, których jest mentorką — delikatna równowaga, którą opanowała do perfekcji. Celem jej życia jest postawienie wszystkich podopiecznych przed ołtarzem. Wszystko się jednak zmienia, gdy Elena przybywa do domu rodziny Mencía i odkrywa, że ma być odpowiedzialna za trzy siostry.



„Lista marzeń” (Netflix)



Gdy matka wysyła Alex w podróż, aby spełnić marzenia z zapisanej w dzieciństwie listy, kobieta odkrywa rodzinne sekrety, znajduje miłość i odkrywa siebie na nowo. Ten film rozbawi i wzruszy do łez.



„Sekret za milion” (Netflix)



To konkurs na inteligencję, spryt i podstępy. Dwunastka nieznajomych wprowadza się do wspaniałej posiadłości nad jeziorem. Każdy znajduje w swoim pokoju tajemniczy prezent powitalny — pudełko. Jedenaście z nich jest pustych, a jedno zawiera 1 000 000 dolarów. Gość może zatrzymać pieniądze — o ile utrzyma swoją wygraną w tajemnicy. Diabelskie gry ujawnią wskazówki dotyczące tożsamości milionera, który musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zachować swój sekret za milion.



„Żądza złota: Poszukiwania skarbu Fenna” (Netflix)



W 2010 r. 80-letni Forrest Fenn ukrył fantastyczny skarb w górach na północ od Santa Fe. Klucz do jego odnalezienia tkwił w 24 wersach enigmatycznego wiersza, który napędził trwającą przez dekadę gorączkę złota. Ludzie rezygnowali z pracy, porzucali rodziny, a niekiedy nawet tracili życie — wszystko po to, aby odnaleźć ukryte miliony Fenna. Dziś ta niebezpieczna pogoń za bogactwem zmieniła się dla społeczności poszukiwaczy w obsesyjne dążenie do odkrycia znaczenia prawdy. Ten serial dokumentalny opowiada o czymś zupełnie wyjątkowym – o poszukiwaniach skarbu, który został odnaleziony, i o tajemnicy miejsca, w którym znów może się kryć.



„Stowarzyszenie umarłych gwiazdorów” (Netflix)



Zjawa świeżo zmarłej młodej dziewczyny próbuje zaistnieć w pośmiertnym showbiznesie. Bo duchy też mają kariery, rywalizują o kliki, walczą o wysokie współczynniki straszenia, a także bez skrupułów podkładają sobie świnie.



„Rzeka odchodzących dusz” (Max)



W Filadelfii dotkniętej kryzysem opioidowym zaczyna się seria morderstw. Policjantka zdaje sobie sprawę, że jej historia może być związana ze sprawą.



„Biedne istoty” (Max)



Niesamowita opowieść o Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiecie przywróconej do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca.Czytaj też:

