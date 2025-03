Polacy wybrali najlepsze horrory na Max. Te ocenili najwyżej

Max to prawdziwa skarbnica filmowych hitów, w tym również horrorów – zarówno klasyków gatunku, jak i nowszych produkcji, które zdobyły uznanie widzów i krytyków. W dobie ogromnej liczby premier trudno czasem oddzielić przeciętne straszaki od tych naprawdę wartościowych, które oferują nie tylko przerażającą atmosferę, ale też świetną fabułę i dopracowaną reżyserię.

Wielu fanów horroru poszukuje filmów, które nie tylko wywołają dreszcz emocji, ale też zapadną w pamięć dzięki niebanalnej historii i mistrzowsko budowanemu napięciu. Max ma w swojej ofercie zarówno psychologiczne thrillery, jak i krwawe slasherowe klasyki, które wciąż trzymają w napięciu, mimo upływu lat. Warto więc przyjrzeć się, które tytuły z biblioteki platformy są najwyżej oceniane przez widzów – bo to oni najlepiej wiedzą, co naprawdę potrafi przestraszyć.

W tym zestawieniu znajdziesz 14 najlepszych horrorów dostępnych na Max, ułożonych według ocen widzów na Filmwebie – od bardzo dobrych po absolutne arcydzieła gatunku. Jeśli szukasz filmu, który zagwarantuje ci emocjonującą noc pełną grozy, ta lista ci się przyda.

Najwyżej oceniane horrory na Max. Polacy wybrali

„Stolik kawowy”



Młoda para kupuje nowy stolik kawowy, który zmienia ich życie za sprawą serii nieprzewidzianych i niepokojących zdarzeń.



„Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo”



Sasha to 68-letnia nastolatka (dla wampirów czas płynie nieco inaczej), o którą martwi się cała rodzina. Mogą błagać i tłumaczyć, a ona i tak nie chce zabijać ludzi. I deklaruje, że prędzej umrze z głodu nim wypije krew z pulsującej żyły. Zamiast tego, ku zgrozie rodziców, ciotki i kuzynki siorbie ją z plastikowych torebek. Pewnego dnia jednak poznaje zagubionego, nastoletniego Paula, który marzy o śmierci i z przyjemnością odda swoją krew Sashy.



„Barbarzyńcy”



Przybywając do Detroit na rozmowę o pracę, młoda kobieta wynajmuje dom. Dociera tam późno w nocy i okazuje się, że dom wynajęto również obcemu mężczyźnie, który jest już na miejscu. Wbrew rozsądkowi, Tess postanawia przenocować i wkrótce odkrywa, że nieoczekiwany współlokator to nie jest jej największy problem.



„Teksańska masakra piłą mechaniczną”



Grupka nastolatków rusza w podróż przez odludne tereny stanu Teksas. Trafiają na samotną mroczną farmę, którą zamieszkuje - jak się niebawem przekonują - rodzina krwiożerczych i okrutnych kanibali polujących na turystów. Młodzi będą musieli zmierzyć się z najgroźniejszym mordercą - Leatherfacem noszącym maskę z ludzkiej skóry, który zabija za pomocą piły mechanicznej. Jednak walka ta okaże się nierówna...



„Uśmiechnij się”



Po tym jak dr Rose Cotter (Sosie Bacon) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.



„Do ostatniej kości”



Do ostatniej kości to opowieść o pierwszej miłości między Maren (Taylor Russell), młodą kobietą, uczącą się, jak przetrwać na marginesie społeczeństwa, a Lee (Timothée Chalamet), porywczym wyrzutkiem i włóczęgą. W czasie wspólnej odysei na dystansie tysiąca mil poznają boczne drogi, ukryte zaułki i rozmaite pułapki Ameryki epoki Ronalda Reagana. Pomimo wysiłków, nie mogą jednak uciec od tragicznej przeszłości. Ostatecznie będą musieli zdecydować, czy ich uczucie jest w stanie pokonać ich odmienność.



„Paprika”



Za chwilę przekroczysz wrota świata fantasy, krainy wiecznej wyobraźni, gdzie sny i rzeczywistość spotykają się tworząc niesamowite wizualne widowisko! Przed Tobą podróż do miejsca, w którym można kontrolować sny. Kiedy rewolucyjny wynalazek zostaje skradziony, nieustraszony detektyw i genialny terapeuta łączą siły, by odzyskać maszynę pozwalającą ingerować w sny. Jeśli ich misja się nie powiedzie, zbrodniarze snów przejmą kontrolę nad każdym śpiącym człowiekiem.



„Ciche miejsce 2”



Po dramatycznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w pierwszej części w domu Abbottów, Evelyn (Emily Blunt) wraz z trójką dzieci jest gotowa opuścić ich własne cztery kąty, by udać się do tajemniczej lokalizacji, która może ich uratować. Po tragicznej śmierci Lee (John Krasinski), zdeterminowana, samotna matka może zdać się tylko i wyłącznie na własne instynkty. Jedynie, czego jest pewna, to, że kluczem do przetrwania jest cisza. Zapuszczając się coraz bardziej od rodzinnego domu, Abbottowie szybko przekonują się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie, jakie spotkają na swojej drodze…



„Carrie”



Carrie (Spacek) to skłócona z życiem nastolatka, nękana przez swoich szkolnych kolegów i fanatycznie religijną matkę (Laurie). Na domiar złego posiada niesamowitą telekinetyczną moc, której zupełnie nie rozumie. Lecz gdy na balu maturalnym staje się ofiarą niewybrednego i złośliwego kawału swoich rówieśników, Carrie nie wytrzymuje i wyładowuje wreszcie skrywaną przez lata wściekłość. Za sprawą swej niezwykłej mocy rozpętuje prawdziwe piekło na ziemi.



„Niewidzialny człowiek”



Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.



„Pozwól mi wejść”



Dwunastoletni Oskar nie ma przyjaciół. Każdego dnia jest nękany przez silniejszych kolegów, którym nie potrafi się przeciwstawić. Pewnego dnia spotyka tajemniczą dziewczynkę o imieniu Eli. Jej pojawienie się rozpoczyna serię śmierci i makabrycznych wydarzeń. Oskar zdaje sobie sprawę, że Eli nie jest zwyczajną istotą. Nie jest jej zimno. Nie jada słodyczy. Nie sprawia jej problemu ułożenie kostki Rubika. Z biegiem czasu chłopiec przekonuje się, że dziewczynka nie potrafi żyć bez ludzkiej krwi. Dziecięca więź okazuje się jednak silniejsza niż strach.



„Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii”



Nowa Anglia, rok 1630. Angielski farmer boi się, że zostanie wygnany z kolonii przez władze kościoła i wraz ze swoją żoną i piątką dzieci postanawia opuścić plantację. Celem ich podróży jest położone na uboczu gospodarstwo, które graniczy z ponurym lasem, gdzie czai się nieznane zło. Niemal od razu zaczyna dochodzić do dziwnych i niepokojących wydarzeń – zwierzęta okazują ludziom wrogość, nie udają się plony, jedno z dzieci znika, a drugie zostaje opętane przez diabła. Rośnie podejrzliwość i paranoja, a członkowie rodziny oskarżają nastoletnią Tomasin o czary, czemu dziewczyna zdecydowanie zaprzecza. Ich sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, a zaskakujące i przerażające wydarzenia wystawiają wiarę, lojalność i miłość wszystkich członków rodziny na ciężką próbę.



„Ciche miejsce”



Rodzina Abbotów stara się przetrwać na zniszczonej Ziemi zdominowanej przez śmiercionośnie drapieżniki o niezwykle wyczulonym słuchu. Zapanowała era ciszy, a Nowy Jork stał się opustoszałym miastem pozbawionym nadziei. Rodzina nauczyła się życia bez wydawania dźwięków, by uniknąć ataku najeźdźców. Nawet najmniejszy dźwięk może być śmiertelny. Poznanie zasad panujących w tej dystopii jest niezbędne. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek cisza zyskała na wartości.



„The Lighthouse”



Stara latarnia morska położona gdzieś na krańcu końca rozpoznawalnego świata, a w środku kamień, pustka i duchy przeszłości, które widziały i słyszały już wszystko co ludzkie. Dwóch mężczyzn, którzy mają spędzić w tym miejscu kolejne cztery żmudne tygodnie, doglądając własnej poczytalności i światła wskazującego drogę tym, którzy poszukują go na wzburzonych wodach. Pierwszy z nich ma na imię Tom i jest mężczyzną hardym i nieustępliwym, byłym człowiekiem morza, który dorobił się bolesnej kontuzji nogi. Drugi, Ephraim, jest znacznie młodszy i – przynajmniej z początku – bardziej otwarty, jednak dręczy go jakaś tajemnica, która sprawiła, że wybrał odosobnienie w latarni morskiej zamiast pracy przy wycince drzew. Gdy izolacja od świata zewnętrznego daje o sobie znać, obaj mężczyźni, każdy z nich skrzywiony przez życie na dziesiątki różnych sposobów, zostają zmuszeni, by stawić czoła swym demonom, podczas gdy otaczający ich świat rzeczywisty zaczyna tonąć w morzu surrealistycznej frustracji. Tylko pomocnego światła nigdzie nie widać.Czytaj też:

