Dobre nowe filmy na Max. 10 propozycji na weekend

W tym tygodniu na Max pojawiło się sporo nowych treści – seriali, ale przede wszystkim filmów. My chcemy jednak zwrócić waszą uwagę szczególnie na 10 świetnych filmów, które teraz dostępne są na platformie. Podpowiadamy wam zarówno tytuły, które zadebiutowały w ostatnich dniach, ale też te, które robią od kilku tygodni furorę na platformię, przyciągając masę widzów.

Na naszej liście znajdziecie między innymi najnowszy nominowany do Oscara hit o początkach kariery Donalda Trumpa, ale też kontrowersyjny hit z 2023 roku od reżyserki głośnej „Obiecującej. Młodej. Kobiety”. Oprócz tego nie warto zapominać o tym, że na Max jest dostępny film, o który teraz toczy się sądowa batalia między jego głównymi aktorami, a także jeden z najlepszych thrillerów psychologicznych w historii kina.

Zajrzyjcie na naszą listę i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie!

Nasze rekomendacje na weekend. 10 filmów na Max, które warto obejrzeć

„Wybraniec”



Kochający zwycięstwa, władzę i wielkie pieniądze, wpływowy adwokat Roy Cohn (Jeremy Strong) trzęsie światem nowojorskich elit. Pewnego dnia spotyka młodego biznesmena Donalda Trumpa (Sebastian Stan), który marzy o zrewolucjonizowaniu rynku nieruchomości. Prawnik bierze go pod swoje skrzydła i uczy nowego protegowanego, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele. Z początku nieporadny i naiwny chłopak szybko okazuje się być pojętnym uczniem, a jego radykalna metamorfoza zaskakuje wszystkich, nawet jego mistrza.



„Saltburn”



Nagrodzona Oscarem reżyserka Emerald Fennell przedstawia pięknie mroczną opowieść o przywilejach i pożądaniu. Oliver Quick (Barry Keoghan), niepotrafiący znaleźć sobie miejsca na uniwersytecie Oxfordzkim, zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona (Jacob Elordi). Ten zaprasza go do Saltburn, imponującej siedziby jego ekscentrycznej rodziny. Spędzą tam niezapomniane lato.



„It Ends With Us”



Choć Lily Bloom (Lively) ma za sobą skomplikowaną przeszłość, zawsze wiedziała, jakiego życia pragnie. Mieszkając w Bostonie, poznaje neurochirurga Ryle'a Kincaida (Baldoni) i wierzy, że być może znalazła swoją bratnią duszę. Wkrótce jednak pojawiają się pytania dotyczące ich związku. Związek się skomplikuje jeszcze bardziej, kiedy pojawia się „stara” licealna miłość – Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), stawiając jej związek z Ryle'em pod znakiem zapytania.



„Wdowy”



Przedsięwzięcie grupki gangsterów bierze w łeb, gdy na miejscu przestępstwa niespodziewanie pojawiają się policjanci. Złodzieje giną, zostawiając rodziny pozbawione środków do życia. Co gorsza, żony po przestępcach mają na karku wierzycieli mężów, którzy żądają spłaty olbrzymiej gotówki. Panie nie chowają jednak głowy w piasek i postanawiają uporać się z olbrzymim długiem. Mimo że nie mają żadnego doświadczenia w złodziejskim fachu, tworzą drużynę i rozpoczynają przygotowania do zuchwałego włamania.



„Emma”



Piękna, mądra i bogata Emma Woodhouse jest królową swego sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorównuje jej nikt. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe, Emma musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła.



„Niezłomny”



Dzięki pomocy rodziny Zamperini (Jack O'Connell) został jednym z najlepszych biegaczy. II wojna światowa przekreśliła jego plany bicia rekordu świata na dystansie 1 mili i rzuciła nad Pacyfik. Jego samolot został zestrzelony, 47 dni dryfował na oceanie, przeżył 2 lata w japońskich obozach jenieckich.



„Człowiek w żelaznej masce”



Związani obietnicą „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” muszkieterowie postanawiają zemścić się na okrutnym królu, osadzając na tronie jego brata, przetrzymywanego w więzieniu w żelaznej masce.



„Zodiak”



Ten przerażający dramat to opowieść o tajemniczym i nieuchwytnym seryjnym zabójcy, który przez kilka lat terroryzował San Francisco.



„Twisters”



Katastroficzny hit kinowy z tornadem zwrotów akcji i efektów specjalnych, które zapierają dech. Kiedy przyjaciel ściąga Kate w teren w celu przetestowania nowego, przełomowego systemu wykrywania żywiołów, łowczyni burz po raz pierwszy spotyka się z Tylerem (Glen Powell), czarującym śmiałkiem spragnionym przygód w tropieniu tornad. Ostrożność Kate, prześladowanej wspomnieniami niszczycielskiej siły natury, kłóci się z kochającym ryzyko Tylerem, ale gdy sezon burz się nasila, tych dwoje musi połączyć siły, aby oswoić i przetrwać bezprecedensowy wybuch tornada.



„Lucy”



Lucy (Scarlett Johansson) zostaje poproszona przez swego nowego chłopaka, by przekazała tajemniczą teczkę koreańskiemu biznesmenowi. W ten sposób dziewczyna zostaje zakładniczką bezwzględnego gangstera - Pana Janga (Choi Min Sik). Chirurg umieszcza w brzuchu Lucy pakunek z syntetycznym narkotykiem, który ma przemycić za granicę, ale paczka ulega uszkodzeniu i substancja przenika do organizmu, wywołując niezwykłą stymulację. U Lucy wykształcają się nadludzkie zdolności. Dziewczynie udaje się nawiązać kontakt z wybitnym badaczem mózgu, profesorem Samuelem Normanem (Morgan Freeman), wraz z którym próbuje ocenić skutki działania narkotyku. A na razie wykorzystuje swoje nadprzyrodzone zdolności do powstrzymania gangsterskiej armii Pana Janga.

A może wolicie seriale? To, co ma do zaproponowania teraz Max

Na Max od piątku 21 marca pojawił się też nowy polski serial – thriller psychologiczny „Porządny człowiek” z takimi sławami jak Krzysztof Czeczot czy Jan Englert. Paweł – główny bohater serialu – to przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje?

Oprócz tego popularnymi teraz na Max serialami są „Biały Lotos” i polski „Przesmyk”. Polacy chętnie oglądają też polskie programy, jak „The Traitors. Zdrajcy” czy „Kuchenne rewolucje”.

