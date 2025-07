Piekło i zagadki umysłu. Dziś wielki powrót na ekrany

Film „Inferno” to pełen zwrotów akcji thriller z udziałem Roberta Langdona – profesora symboliki religijnej, który po raz kolejny zostaje wrzucony w sam środek globalnego zagrożenia. Tym razem jednak gra toczy się nie tylko o rozwiązanie zagadki, lecz o jego własną pamięć.

Prawdziwe piekło na ekranie

Profesor Robert Langdon budzi się w szpitalu we Florencji. Nie wie, jak się tam znalazł, ani co działo się z nim przez ostatnie dni. Prześladuje go seria tajemniczych i niepokojących wizji. Opiekująca się nim doktor Sienna Brooks wyjaśnia, że to efekt uboczny urazu głowy.

Sytuacja jednak szybko się komplikuje – tuż przed planowanym przesłuchaniem przez policję w szpitalu dochodzi do strzelaniny. Zdezorientowany Langdon ucieka z Sienną do jej mieszkania, gdzie zaczyna składać w całość fragmenty tego, co pamięta. W kieszeni marynarki odnajduje tajemniczy przedmiot, który może być kluczem do wyjaśnienia, w co został uwikłany. Profesor zdaje sobie sprawę, że nie chodzi wyłącznie o jego życie – stawką jest przyszłość całej planety.

W pogoni za tajemnicą Dantego

Langdon i Sienna ruszają tropem kolejnych wskazówek, przemierzając europejskie miasta w rozpaczliwej próbie powstrzymania szaleńca, który chce doprowadzić do globalnej katastrofy. Celem złoczyńcy jest... drastyczne zmniejszenie populacji Ziemi – o połowę.

Rozległa wiedza profesora na temat życia i twórczości Dantego Alighieri staje się bezcenna. To właśnie poprzez nawiązania do Boskiej komedii autor tajemniczych zagadek prowadzi bohaterów przez kolejne etapy swojego planu. Odszyfrowanie symboli i historycznych odniesień staje się wyścigiem z czasem, a każda pomyłka może oznaczać zagładę.

„Inferno” to trzymający w napięciu thriller oparty na bestsellerze Dana Browna. Znany z wcześniejszych filmów z serii Langdon – jak „Kod da Vinci” i „Anioły i demony” – profesor znów musi sięgnąć po całą swoją wiedzę, by ocalić świat. Tym razem jednak największym wrogiem może być... jego własny umysł. „Inferno” dziś, we wtorek 15 lipca o godz. 20:00 na antenie Polsatu.

