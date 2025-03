QUIZ z serialu „Noce i dnie”. Pamiętasz, kto rwał nenufary?

„Noce i dnie”, ekranizacja powieści Marii Dąbrowskiej, to opowieść o losach Barbary i Bogumiła Niechciców, ukazująca przemiany społeczne i historyczne przełomu XIX i XX wieku. Widzowie pokochali ten film za niezwykły klimat, głębię emocjonalną oraz mistrzowskie aktorstwo Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. To właśnie ich kreacje sprawiły, że historia ta stała się tak poruszająca i autentyczna. Wiele scen z filmu przeszło do historii polskiej kinematografii, a niektóre, jak słynna scena z nenufarami, stały się wręcz ikoniczne.

Film, nominowany do Oscara w 1977 roku, zdobył uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego siła tkwi w uniwersalnych wartościach – miłości, tęsknocie, poświęceniu i walce o własne marzenia. To dzieło, które mimo upływu lat wciąż wzrusza i skłania do refleksji nad ludzkim losem.

Dziś, po 50 latach od premiery, warto ponownie sięgnąć po „Noce i dnie”, przypominając sobie magię tego filmu i jego niezapomniane sceny. Czy pamiętasz je wszystkie? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

