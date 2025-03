Polacy powinni być zadowoleni. Od dziś na Netflix i Max 10 dobrych nowości na weekend

W piątek 21 marca na najpopularniejsze platformy streamingowe w Polsce wpadnie 10 nowych tytułów. Netflix ma nam do zaproponowania dwa filmowe thrillery, z kolei na Max obejrzymy aż osiem nowych produkcji, w tym wciągający, trzymający w napięciu, thriller psychologiczny, który pokazuje, że kryształowi, idealni ludzie nie istnieją, a każdy „porządny człowiek” ma jakąś skazę. W głównej roli w 6-odcinkowej produkcji zobaczymy Krzysztofa Czeczota, a na ekranie towarzyszyć mu będą między innymi Jan Englert czy Jerzy Skolimowski.

Oprócz tego na Max wpadło kilka hollywoodzkich perełek, w tym „Saltburn” od reżyserki głośnej „Obiecującej. Młodej. Kobiety”, „Lucy” ze Scarlett Johansson w roli głównej czy „Emma” z Anyą Taylor-Joy, znaną z kultowego serialu „Gambit królowej”. Polecamy wam zajrzeć na naszą listę – rozpisaliśmy wszystkie tytuły, które od dziś zobaczycie na Max i Netflix. Sprawdźcie, jakie perełki czekają na was na platformach i co możecie obejrzeć w wolny piątkowy wieczór lub w nadchodzący weekend.

10 nowości od dziś na Netflix i Max. Rozpiska premier

„Mała Syberia” (film – thriller) na Netflix

Codzienne życie małej wioski Hurmevaara zostaje zakłócone, gdy pewnej nocy na jeden z samochodów spada meteoryt. Według burmistrza miasta meteoryt jest bardzo cenny dla przyszłości powoli wymierającej wioski. Joel, wiejski ksiądz i doświadczony żołnierz sił pokojowych, staje w dawnym muzeum na straży meteorytu, który ma zostać wysłany do Londynu do dokładniejszej analizy. Jednak cenna skała przyciąga wiele uwagi... Joel musi ją chronić zarówno przed amatorskimi, jak i zawodowymi przestępcami, przy okazji próbując rozwikłać jeszcze większą tajemnicę dotyczącą własnego życia. Żona Joela niedawno ogłosiła, że — ​​w końcu — jest w ciąży. To świetna wiadomość, ale niestety Joel nie może mieć dzieci z powodu obrażeń odniesionych na wojnie. Tylko że nigdy nie powiedział o tym żonie.





„Trzy objawienia” (film – thriller) na Netflix



Sprawa zaginionej osoby popycha do szukania prawdy pastora, który wierzy, że jego bożą misją jest wymierzenie kary sprawcy, oraz detektywa nawiedzanego przez niepokojące wizje swojej zmarłej siostry.



„Porządny człowiek” (serial – thriller) na Max



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



„Saltburn” (film – thriller, komedia, dramat) na Max



Zagubiony na Uniwersytecie Oksfordzkim chłopak z biednej rodziny zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona.



„Lucy” (film – akcja, sci-fi) na Max



Lucy, mieszkająca na Tajwanie studentka zostaje namówiona przez swojego chłopaka do dostarczenia ważnej teczki pewnemu biznesmenowi. Zanim jeszcze zorientuje się w co została wplątana, stanie się zakładniczką bezwzględnego pana Janga, na którego rozkaz do organizmu Lucy zostanie chirurgicznie wszyta paczka z silną syntetyczną substancją przypominającą narkotyk. Przypadkowo substancja przenika do organizmu Lucy. Pod jej wpływem ciało dziewczyny zaczyna podlegać niewyobrażalnym transformacjom…



„Emma” (film – dramat, komedia, romans) na Max



Piękna, mądra i bogata Emma Woodhouse jest królową swego sennego miasteczka, nie ma konkurencji, ponieważ nie dorównuje jej nikt. W tej błyskotliwej satyrze na podziały klasowe, Emma musi zmierzyć się z bólem dorastania oraz miłosnymi pomyłkami, zanim odnajdzie miłość, której zawsze pragnęła.



„Fremont” (film – dramat) na Max



Donya, była tłumaczka w Afganistanie, pracuje w fabryce ciasteczek z wróżbą w San Francisco i stara się uporządkować swoje życie.



„Je'vida” (film – dramat) na Max



Lida wraca na północ Finlandii, aby uporządkować swój dom z dzieciństwa. Na miejscu musi zmierzyć się z wspomnieniami.



„Moi nowi sąsiedzi” (film – dramat) na Max



Codzienne życie policjantki zostaje zakłócone, gdy odkrywa, że jej nowy sąsiad jest aktywistą działającym przeciwko policji.



„Następca” (film, dramat) na Max



Ellias Barnès w wieku 30 lat dostaje posadę dyrektora artystycznego słynnego paryskiego domu mody i niespodziewanie odkrywa niezbyt przyjemną tajemnicę.

