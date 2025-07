To nowy serial od twórców „Domu z papieru”. W obsadzie Maciej Stuhr!

„Blizna” to adaptacja bestsellera Juana Gómeza-Jurado, jednego z najpopularniejszych hiszpańskich pisarzy (jego seria „Reina Roja” jest znana również w Polsce). Główną osią opowieści jest odwołanie się do uniwersalnych emocji: miłości, przetrwania, walki o rodzinę i poczucia przynależności. Ten serial to również namiętna historia miłosna, która zaczyna się od kłamstwa i tajemniczej blizny na policzku, i która z pewnością zmieni losy dwójki bohaterów.

Twórcy opisują serial jako połączenie wypełnionego akcją i emocjami kina w stylu „Nikity” z historią coming-of-age i brutalnego „chrztu w ogniu” w stylu „Hanny”.

„Blizna” – nowość od twórców „Domu z papieru”. Pierwsza taka rola Macieja Stuhra!

Po tym, jak dziewięcioletnia Irina cudem przeżyła brutalny zamach na swoją rodzinę, opuszcza Ukrainę i udaje się na rozpalone słońcem południe Hiszpanii. Jej celem jest zemsta na wschodnioeuropejskiej mafii działającej w Marbelli — organizacji odpowiedzialnej za śmierć jej rodziców i porwanie siostry. Dzięki intensywnemu szkoleniu pod okiem byłego sierżanta armii Irina staje się wytrawną wojowniczką, gotową wykorzystać wszystkie nabyte umiejętności, by wyrównać rachunki. Niespodziewanie na jej drodze staje Simón, utalentowany programista, którego przeszłość również nie pozwala mu o sobie zapomnieć.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

Główne role zagrali Milena Radulovic („Otchłań”) i Juanlu González („Valeria”). W obsadzie pojawił się również Maciej Stuhr („Belfer”). Za scenariusz odpowiadają Pablo Roa i Fernando Sancristóbal („Dom z papieru”, „Top Boy”). Reżyserem całości jest Miguel Ángel Vivas („Dom z papieru”, „Życie bez pozwolenia”), a producentem César Benítez z Plano a Plano („Top Boy”, „Valeria”) i Dopamine, z udziałem CANAL+ Polska, Asacha Media Group i Adrenalin.

Pierwszy odcinek „Blizny” będzie dostępny już 19 lipca w serwisie streamingowym CANAL+.

