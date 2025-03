Film, który dwa lata temu wywołał chaos, trafia na Max. Co jeszcze obejrzysz?

Już 21 marca zadebiutuje kolejny wyczekiwany polski serial – produkcja HBO Original „Porządny człowiek”. To wciągający, trzymający w napięciu thriller psychologiczny, który pokazuje, że kryształowi, idealni ludzie nie istnieją, a każdy „porządny człowiek” ma jakąś skazę. W roli tytułowej zobaczymy Krzysztofa Czeczota, któremu partnerować będą, m.in.: Jan Englert czy Jerzy Skolimowski.

Wielu widzów (szczególnie tych, którzy nie mają subskrypcji Prime Video, gdzie dotąd dostępny był na wyłączność film) zainteresuje „Saltburn”. To z pewnością jeden z najbardziej intrygujących thrillerów psychologicznych ostatnich lat. Film wyreżyserowała Emerald Fennell, twórczyni nagrodzonego Oscarem za scenariusz obrazu „Obiecująca. Młoda. Kobieta” z 2020 roku, którą kojarzyć też możecie z roli Camilli Parker Bowles w serialu „The Crown” czy Midge w „Barbie”.

Oprócz tego w serwisie Max pojawią się inne warte uwagi propozycje filmowo-serialowe, m.in. „Lucy”, „Moi nowi sąsiedzi”, „Venom” z Tomem Hardym czy drugi sezon „Ziemi niczyjej”.

To lista dziewięciu tytułów, które w tym tygodniu będą miały premierę na Max. Sprawdźcie, czy coś z listy przypadnie wam szczególnie do gustu.

9 kapitalnych premier od Max. W tym tygodniu platforma rozpieszcza widzów

„Ciało w śniegu: proces Karen Read” (serial dokumentalny) – premiera we wtorek 18 marca



Pewnego chłodnego styczniowego poranka w sennym przedmieściu miasta, lokalny policjant o nazwisku John O'Keefe został znaleziony martwy na trawniku przed domem swojego kolegi.



„Ziemia niczyja”, sezon 2. – od czwartku 20 marca



Młody Francuz łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i podróżuje po ogarniętej wojną Syrii w poszukiwaniu swojej siostry.



„Czekając na Dalego” – od czwartku 20 marca



W latach 70. XX wieku utalentowany szef kuchni Fernando spotyka Salvadora Dalíego. To daje początek jego karierze.



„Porządny człowiek” – w piątek 21 marca



Paweł to oddany mąż, ojciec i wysokiej klasy kardiochirurg. Paweł to po prostu porządny człowiek. Wszystko zmienia się, kiedy podejmuje jedną nieprzemyślaną decyzję i jego poukładane oraz pozornie idealne życie rozsypuje się jak domek z kart.



„Emma” – w piątek 21 marca



Ekranizacja powieści Jane Austen z pełną uroku Gwyneth Paltrow w roli młodej dziewczyny, która próbuje szczęścia jako swatka.



„Fremont” (film, dramat) – premiera w piątek 21 marca



Donya, była tłumaczka w Afganistanie, pracuje w fabryce ciasteczek z wróżbą w San Francisco i stara się uporządkować swoje życie.



„Je'vida” (film, dramat) – premiera w piątek 21 marca



Lida wraca na północ Finlandii, aby uporządkować swój dom z dzieciństwa. Na miejscu musi zmierzyć się z wspomnieniami.



„Lucy” (film, akcja, sci-fi) – premiera w piątek 21 marca



Bohaterka zupełnie przez przypadek zostaje uwikłana w mroczny układ. Wszystko zaczyna komplikować się, kiedy zyskuje nadprzyrodzone zdolności.



„Moi nowi sąsiedzi” (film, dramat) – premiera w piątek 21 marca



Codzienne życie policjantki zostaje zakłócone, gdy odkrywa, że jej nowy sąsiad jest aktywistą działającym przeciwko policji.



„Saltburn” (thriller, komedia, dramat) – premiera w piątek 21 marca



Zagubiony na Uniwersytecie Oksfordzkim chłopak z biednej rodziny zostaje wciągnięty w świat czarującego arystokraty Felixa Cattona.



„Następca” (film, dramat) – od piątku 21 marca



Ellias Barnès w wieku 30 lat dostaje posadę dyrektora artystycznego słynnego paryskiego domu mody i niespodziewanie odkrywa niezbyt przyjemną tajemnicę.

