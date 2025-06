Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie! „Zawiodłem wielu”

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów, autor takich hitów jak „Nie budźcie marzeń ze snu”, „Wypijmy za błędy”, „Dziewczyny lubią brąz” czy „Dary losu”, w niedzielę 15 czerwca miał wystąpić podczas ostatniego dnia Festiwalu w Opolu. Za pośrednictwem menadżera artysty nadeszła jednak informacja, że 73-latek nie pojawi się na imprezie, ponieważ miał wypadek samochodowy. Artystę miało oślepić słońce, gdy jechał samochodem na rondzie, co doprowadziło do zderzenia z innym autem. Niedługo później okazało się jednak, że wypadek, do którego doszło w sobotę 14 czerwca, wyglądał zgoła inaczej.

Ryszard Rynkowski kierując samochodem w gminie Zbiczno w woj. kujawsko-pomorskim, podjął manewr wyprzedzania i poruszał się środkiem jezdni przez co uderzył w bok samochodu jadącego z naprzeciwka. Kierowca tego pojazdu na szczęście odbił w prawo i bezpiecznie się zatrzymał. Gdy na miejsce wezwana została policja, Rynkowski miał odjechać. Funkcjonariusze pojechali w związku z tym do domu artysty i przewieźli go na komisariat. Tam okazało się, że piosenkarz ma 1,6 promila alkoholu. Rynkowski usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ryszard Rynkowski przeprasza fanów i składa obietnice

W poniedziałek 16 czerwca wieczorem Ryszard Rynkowski wydał oświadczenie w sprawie, w którym obiecał, że ta sytuacja będzie dla niego lekcją.

„Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski” – czytamy.

Rynkowski prowadził pod wpływem alkoholu? „W sprawie zachodzi szereg wątpliwości”

Rynkowski jednocześnie wyraził zgodę na publikację swojego wizerunku. Co ciekawe Adam Kozioziembski, pełnomocnik Rynkowskiego, w przekazanym do mediów komunikacie zwrócił uwagę na pewne niejasności w sprawie.

„ Jednocześnie, odnosząc się do pojawiających się w przestrzeni medialnej informacji dotyczącej stwierdzonej u Ryszarda Rynkowskiego zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, obrona wskazuje, iż dla ustalenia rzeczywistego stężenia alkoholu niezbędnym będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, bowiem w sprawie zachodzi szereg wątpliwości, których rozstrzygnięcie wymaga wiadomości specjalnych” - czytamy.

