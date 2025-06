2,8 mln widzów obejrzało ten film w kinach. Za 4 dni będzie na Max

Kilkanaście tygodni po premierze kinowej „Minecraft: Film” zadebiutuje na platformie Max. To niezwykła familijna opowieść wyreżyserowana przez Jareda Hessa („Morderstwo wśród mormonów”, „Jednorożec Thelma”). Produkcja jest oparta na kultowej grze komputerowej i jest pierwszą w historii kina tego typu adaptacją zrobioną z tak dużym rozmachem i z udziałem aktorów.

Ten film to fenomen. Zmierza na Max

Witamy w świecie Minecrafta, gdzie kreatywność nie tylko pomaga tworzyć, lecz jest też niezbędna do przetrwania. W tej historii czworo pechowców – Garrett „Śmieciarz” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) i Dawn (Danielle Brooks) – zmaga się ze swoimi codziennymi problemami.

Wszystko zmienia się, kiedy tajemniczy portal nagle wciąga ich do Nadziemia: dziwacznej krainy pełnej sześcianów. Tu liczy się przede wszystkim wyobraźnia. Bohaterowie, żeby wrócić do domu, będą musieli jakoś odnaleźć się w tym nietuzinkowym świecie i ochronić go przed złymi stworzeniami, takimi jak pigliny i zombie.

Garett, Henry, Natalie i Dawn wspólnie wyruszają na magiczną wyprawę wraz z nieoczekiwanym towarzyszem – doświadczonym graczem Stevem (Jack Black). Nie będzie łatwo! Nie raz będą musieli wykazać się niesamowitą odwagą i kreatywnością oraz odkryć w sobie ukryty potencjał. Jak zakończy się ta historia?

Oprócz głównej obsady w filmie zobaczymy także: Emmę Myers, Danielle Brooks, Sebastiana Hansena i Jennifer Coolidge.

Produkcję „Minecratf: Film” będzie można oglądać w serwisie Max już od 20 czerwca.

Czytaj też:

Nowy hiszpański serial oryginalny HBO. O czym opowie „Furia”?Czytaj też:

Wraca największy polski hit Max. Jest zwiastun serialu