Polski thriller od Max z pierwszym zwiastunem. Wbija w fotel

„Nowa produkcja HBO Original to wciągający, trzymający w napięciu, thriller psychologiczny, który pokazuje, że kryształowi, idealni ludzie nie istnieją, a każdy porządny człowiek ma jakąś skazę” – opisuje serial Max.

W serialu poznajemy Pawła – główny bohatera, który jest przykładnym mężem i ojcem oraz wysokiej klasy kardiochirurgiem, pnącym się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje?

W roli tytułowej nowej produkcji serwisu Max zobaczymy Krzysztofa Czeczota, któremu partnerować będą, m.in.: Agnieszka Żulewska, Magdalena Czerwińska, Jan Englert, Jerzy Skolimowski, Dobromir Dymecki, Grzegorz Małecki, Michał Czernecki, Aleksandra Pisula, Konrad Kąkol i Antoni Tyszkiewicz.

Sześcioodcinkowy serial „Porządny człowiek” jest przygotowywany dla platformy Max przez Dział Fabularny TVN Warner Bros. Discovery. Zdjęcia zakończyły się w lipcu br. Autorami scenariusza są Marek Modzelewski i Krzysztof Czeczot. Od strony reżyserskiej nad produkcją czuwa Aleksandra Terpińska, a zdjęcia realizował Jakub Stolecki. Autorem scenografii jest Anna Anosowicz, kostiumów – Agnieszka Werner-Szyrle. Za charakteryzację odpowiada Monika Kaleta. Producentem jest Tomasz Cichoń, kierownikiem produkcji natomiast – Krzysztof Łojan.

Premiera „Porządnego człowieka” już 21 marca w serwisie Max.

