Max po cichu wprowadził 3 hity. Film z 2024 roku wciąż numerem jeden

W tym tygodniu na Max pojawi się aż 14 nowych produkcji. Wśród nich będzie premierowo serial z Lisą Kudrow, czyli serialową Phoebe z „Przyjaciół”, w jednej z głównych ról. Ciekawą propozycją dla miłośników horrorów będzie z kolei nowość od Chrisa Weitza z 2024 roku z Johnem Cho.

W połowie tygodnia czekać będzie na widzów komedia z uwielbianą Shailene Woodley, znaną z „Wielkich kłamstewek” czy „Trzech kobiet” (serialu bardzo popularnego na początku tego roku na Max). A dla fanów Cynthi Erivo i „Wicked” Max proponuje kryminał Steve'a McQueena. U boku słynnej Elphaby z musicalu zobaczycie takie hollywoodzkie nazwiska jak Viola Davis, Elizabeth Debicki, Robert Duvall czy Colin Farrell.

14 nowości od Max. W tym tygodniu jest w czym wybierać!

„Prawi Gemstonowie”, sezon 4. – już dostępny



Historia światowej sławy rodziny teleewangelistów o długiej tradycji dewiacji, chciwości i działalności charytatywnej – wszystko oczywiście w imię wyższych wartości. Serial HBO autorstwa Danny’ego McBride’a.



„YOLO”, sezon 3. – już dostępny



Serial śledzi losy dwóch australijskich imprezowiczek, które szukają zabawnych chwil, nowych doświadczeń, pozytywnych wibracji i pełnych nadziei horoskopów w dziwacznym miasteczku Wollongong.



„O Boże... tak! Seria niezwykle życiowych zdarzeń” – już dostępny



Serial śledzi losy trzech najlepszych przyjaciółek, które nawigują kobiecość w nieprzewidywalnym, technologicznym świecie około roku 2102.



„Rodzice kontra duch” – premiera w czwartek 13 marca



Josh i Rohan planują weekendowy wypad, aby przedstawić sobie nawzajem swoich rodziców. Szybko jednak odkrywają, że ich wynajęty dom jest nawiedzony.



„Trenerzy” – premiera w czwartek 13 marca



Pasquale jest treserem psów, który z zmaga się z przeróżnymi problemami. Pewnego dnia decyduje się otworzyć swój ośrodek szkoleniowy.



„Ona słucha” – premiera w piątek 14 marca



Curtis i jego rodzina zostają wybrani do testowania rewolucyjnego nowego urządzenia domowego: cyfrowego asystenta rodzinnego o nazwie AIA.



„Amal” – premiera w piątek 14 marca



Nauczycielka w Brukseli uczy uczniów miłości do czytania i wolności wyrażania siebie, nawet jeśli oznacza to narażenie się na niebezpieczeństwo.



„Chinki” – premiera w piątek 14 marca



W szkole w Madrycie spotykają się dwie 9-letnie chińskie dziewczynki. Wszyscy zakładają, że się zaprzyjaźnią, ale absolutnie nic ich nie łączy.



„Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach” – premiera w piątek 14 marca



Bohaterowie są bezsilni wobec fali zniszczenia i muszą podjąć straszną decyzję: którą Ziemię, jeśli w ogóle, uratować?



„Podrabiani zakochani” – premiera w piątek 14 marca



Kobieciarz i naciągaczka uczą się człowieczeństwa, kiedy są zmuszeni współpracować, aby ruszyć w pogoń za swoimi robotami-sobowtórami, które zakochały się i uciekły.



„Priscilla królowa pustyni” – premiera w piątek 14 marca



Trzy wystrojone drag queens robią wszystko, aby spełnić marzenia i dotrzeć na występ kabaretowy w Alice Springs.



„Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma” – premiera w piątek 14 marca



Na odludnej stacji w Arizonie obwoźny sprzedawca noży zostaje jednym z zakładników rabusiów, którzy nie cofną się przed niczym, by chronić swój świeży łup.



„Dopóki miłość nas nie rozdzieli” – premiera w piątek 14 marca



Trzydziestoletnia wykładowczyni college'u zamierza poślubić swojego narzeczonego - odnoszącego sukcesy bankiera. Podczas służbowej podróży do Pragi szaleńczo zakochuje się jednak w reżyserze teatralnym i staje przed największym dylematem swojego życia.



„Wdowy” – premiera w piątek 14 marca



Kiedy czterech uzbrojonych rabusiów zostaje zabitych podczas próby napadu, wdowy po nich, które nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz długów pozostawionych przez przestępczą działalność ich mężów, postanawiają wspólnie zawalczyć o swoją przyszłość.

Co najchętniej oglądają teraz Polacy na Max? Wśród największych hitów film o karierze Donalda Trumpa

W ubiegłym tygodniu na Max trafiła również cała masa kapitalnych nowości. Wśród nich jest film „Wybraniec”, który pojawił się na platformie tuż po premierze kinowej. Najnowsza produkcja w reżyserii Aliego Abbassiego z Sebastianem Stanem i Jeremym Strongiem w rolach głównych, zgłębia początki kariery Donalda Trumpa i analizuje jego relację z mentorem, Royem Cohnem.

Oprócz tego masa ludzi na Max ogląda „Grand Budapest Hotel” – słynny hit Wesa Andersona opowiadający o przygodach ekscentrycznego portiera ze słynnego europejskiego hotelu w burzliwym okresie międzywojennym, który uwikłany zostaje w aferę wokół kradzieży bezcennego renesansowego obrazu i walkę o przejęcie ogromnej fortuny rodzinnej.

Wielu Polaków wybiera też na Max film „Lighthouse” Roberta Eggersa, czyli twórcy nowego „Nosferatu”. To historia dwóch strażników latarni morskiej, którzy w obliczu samotności powoli tracą zdrowie psychiczne, a wkrótce zaczynają im zagrażać ich własne najgorsze koszmary.

Wśród najpopularniejszych w Polsce serii na Max wciąż jest rodzimy „Przesmyk”. Poza tym oglądamy najchętniej „The Traitors: Zdrajcy”, „Hotel Paradise”, „The Pitt”, nowy sezon „Białego Lotosu” czy świeżynkę z zeszłego tygodnia, czyli hiszpański serial „Gdy nikt nas nie widzi”.

Czytaj też:

Netflix serwuje 5 perełek. Co nowego warto w tym tygodniu obejrzeć?Czytaj też:

Lista 100 najlepszych miniseriali. To zestawienie bije wszystkie inne w sieci