8 wybitnych nowości na streamingach. To oglądajcie w weekend!

Może nie każdy z was jest miłośnikiem spędzania kilku godzin na kanapie przed telewizorem, ale z pewnością i tacy chcą czasami na chwilę oderwać się od rzeczywistości. Jeżeli nie macie pomysłu na wieczór albo potrzebujecie porządnej dawki doskonałej rozrywki, mamy dla was listę seriali i filmów, które w ten weekend sprawią, że nie będziecie się nudzić.

W nowościach na streamingach bardzo łatwo się pogubić – naprawdę trudno momentami nadążyć za nowościami, których jest od groma – w końcu niemal codziennie mamy do czynienia z jakimiś premierami. Dlatego postanowiliśmy nieco ułatwić życie tym, którzy szukają czegoś z najwyższej półki do obejrzenia w wolny weekend i dzielimy się naszymi odkryciami z tego tygodnia.

Mamy dla was rekomendacje z tytułami, które trafiły na Netflix, Max, SkyShowtime i inne platformy dostępne w Polsce. Jeżeli macie już dosyć oglądania tego samego co tydzień i długich poszukiwań czegoś nowego, które często kończą się na tym, że się poddajecie, to świetnie trafiliście. Przygotowaliśmy listę najlepszych premier z tego tygodnia, które czekają, byście je odkryli. Jest w czym wybierać, więc zależnie od nastroju, na pewno znajdziecie coś dla siebie.

Zacznij weekend z dobrym seansem. 8 świeżych tytułów na streamingach

Proponujemy wam osiem tytułów, które mogą wam umilić weekend. Na liście znajdziecie seriale i filmy, które w tym tygodniu zadebiutowały na najpopularniejszych w Polsce serwisach streamingowych, jak Max, Netflix czy SkyShowtime. Sprawdźcie hity i cieszcie się dobrą rozrywką w dni wolne od pracy.

„Królowe podziemia” (serial na Max)



Kate Galloway, cicha, konserwatywna wdowa i samotna matka, buduje klub nocny i imperium kokainowe, aby wspierać swoją rodzinę.



„Amerykańska fikcja” (film na Max)



Sfrustrowany powieściopisarz pisze skandaliczną książkę, aby ujawnić hipokryzję, tylko po to, by samemu zaplątać się w szaleństwo.



„Rozgrywająca” (serial na Netflix)



Kiedy z powodu skandalu brat Isli Gordon (Kate Hudson) musi zrezygnować, to ona zostaje prezeską Los Angeles Waves, jednej z najbardziej znanych profesjonalnych drużyn koszykówki i jej rodzinnej firmy. Ambitna i często ignorowana Isla będzie musiała udowodnić swoim sceptycznie nastawionym braciom, zarządowi i kręgom sportowym, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu.



„Toksyczne miasto” (serial na Netflix)



Serial opowiada o jednym z największych skandali środowiskowych w Wielkiej Brytanii z perspektywy mieszkańców miasta Corby. Serial śledzi historię matek, które przez lata toczyły nierówną walkę o sprawiedliwość, gdy na jaw wyszła straszliwa prawda.



„Squad 36” (film na Netflix)



Paryż, czasy współczesne. Ze względu na sankcje Generalnego Inspektoratu Policji Narodowej Francji doświadczony policjant Antoine Cerda zostaje przeniesiony z elitarnej jednostki dochodzeniowo- interwencyjnej do brygady walki z przestępczością i odwraca się od swoich byłych towarzyszy i oddziału dowodzonego przez charyzmatycznego Samiego Belkaïma. 13 miesięcy później dwóch oficerów z jego dawnej jednostki zostaje zabitych w ciągu niecałych 24 godzin. Kiedy trzeci znika w tajemniczych okolicznościach, Antoine Cerda postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Jego dochodzenie ujawnią zażartą policyjną rywalizację i stawia go w sytuacji bez wyjścia.



„Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy” (serial na SkyShowtime)



21 grudnia 1988 r. doszło do katastrofy lotniczej, w której zginęło 259 pasażerów i członków załogi, kiedy to 38 minut po starcie samolot linii Pan Am lot 103 nagle eksplodował. Gdy maszyna spadła na spokojne szkockie miasteczko Lockerbie, kolejnych 11 osób straciło życie. W obliczu katastrofy i śmierci swojej córki, dr Jim Swire (Colin Firth) zostaje rzecznikiem rodzin brytyjskich ofiar, które jednoczą się, by domagać się prawdy i sprawiedliwości. Poruszając się pomiędzy kontynentami i politycznymi podziałami, Jim wyrusza w pełną wyzwań życiową misję, która zagraża nie tylko harmonii jego rodziny i życiu, ale całkowicie podważa jego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Gdy prawda wychodzi na jaw, pogląd Jima na świat legnie w gruzach. Badając wydarzenia z katastrofy i jej następstwa serial przedstawia intymną opowieść o mężczyźnie, mężu i ojcu, który ryzykuje wszystko dla uczczenia pamięci córki i nieustępliwego dążenia do prawdy i sprawiedliwości.



„A Recipe for Murder” (dokument na SkyShowtime)



Wciągająca produkcja dokumentalna, opowiadająca o brutalnym morderstwie kolumbijskiego chirurga Edwina Arriety, który zginął na rajskiej wyspie w Tajlandii z rąk Daniela Sancho - 29-letniego początkującego szefa kuchni znanego z filmów na YouTube. Sancho, syn jednego z najsłynniejszych hiszpańskich aktorów, Rodolfo Sancho, został osądzony przez tajlandzki sąd i skazany na dożywocie. Mimo że proces był szeroko relacjonowany przez światowe media, nadal nie wiadomo, co łączyło Arrietę z Sanchem. Ten pięcioodcinkowy serial poszukuje prawdy nie tylko o ich relacji, ale także o podwójnym życiu, jakie prowadzili obaj mężczyźni. Znany dokumentalista José Gómez, badając toksyczny związek, kulisy szokującego odkrycia poćwiartowanego ciała i późniejsze śledztwo, rzuca światło na rolę tajlandzkiego systemu prawnego, mediów, a nawet samych widzów.



„Tysiąc ciosów” (serial na Disney+)



Serial inspirowany prawdziwą historią osób walczących o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku. Ezechiasz Moscow i Alec Munroe, najlepsi przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępcze podziemia lokalnej sceny boksu. Kiedy Ezechiasz zdobywa majątek i popularność dzięki swoim zdolnościom pięściarskim, przyciąga uwagę Królowej Czterdziestu Słonic, Mary Carr. Owiana złą sławą kobieta zaczyna wykorzystywać jego talenty dla własnych przestępczych korzyści. Tymczasem groźny samozwańczy władca bokserskiego świata East Endu, Cukier Goodson, postanawia zniszczyć Ezechiasza. Konflikt między nimi wybucha, gdy ambicje Moscowa, aby podbić ring na West Endzie, zagrażają wszystkiemu, co zbudował Goodson. Dochodzi do starcia starego świata z nowym.Czytaj też:

