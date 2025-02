To zdenerwuje Polaków. Netflix robi porządki, zostało zaledwie kilka dni

Netflix regularnie aktualizuje swoją bibliotekę, dodając nowości, ale także żegnając się z wybranymi filmami i serialami. Powody usunięcia mogą być różne – najczęściej chodzi o zakończenie umów licencyjnych, a czasem również o porządkowanie oferty pod kątem przyszłych premier. W marcu z katalogu zniknie kilka znanych i lubianych tytułów, dlatego warto jak najszybciej nadrobić zaległości.

Poniżej znajdziesz listę filmów i seriali, które w najbliższych dniach i do końca marca zostaną usunięte z Netflixa. Sprawdź, co warto obejrzeć, zanim zniknie!

Netflix zdenerwuje widzów w Polsce. Usuwa uwielbiane serie i filmy, które kochają miliony

„Bliźniak” – do 28 lutego

Thriller akcji, w którym Will Smith wciela się w postać Henry’ego Brogana, elitarnego zabójcy. Prześladuje go tajemniczy młody mężczyzna, który jest w stanie przewidzieć każdy krok Brogana.

„W Potrzasku. Belfast '71” – do 28 lutego

Gary Hook (Jack O'Connell) młody brytyjski rekrut, zostaje przypadkowo porzucony przez swoją jednostkę w czasie tłumienia zamieszek na ulicach Belfastu w 1971 roku. Żołnierz musi przetrwać noc sam i znaleźć bezpieczną drogę do swoich poprzez obcą, dezorientującą i śmiertelną dzielnicę, gdzie trudno odróżnić przyjaciela od wroga.

„Moja dziewczyna wychodzi za mąż” – do 28 lutego

Kobieciarz Tom zostaje honorowym drużbą swojej najlepszej przyjaciółki. Podczas przygotowań do ślubu uświadamia sobie, że jest zakochany w przyszłej pannie młodej.

„Fenomen” – do 28 lutego

Film dokumentalny o twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pokazuje jego przemianę – z beztroskiego hipisa w lidera ogromnego obywatelskiego ruchu i jeden z najważniejszych symboli wolnej Polski.

„Gothika” – do 28 lutego

Historia zajmującej się kryminalistami pani psycholog (Halle Berry), która pewnego dnia budzi się jako pacjentka własnego szpitala psychiatrycznego, nie pamiętając nic w sprawie morderstwa, które rzekomo popełniła. Gdy usiłuje odzyskać i pamięć i dobre imię, odkrywa w sobie nadnaturalne zdolności.

„Gloria Bell” – do 28 lutego

Gloria żyje pełnią życia, a przynajmniej każdego dnia bardzo się stara. Jej dorosłe już dzieci mają dla niej coraz mniej czasu, a były mąż znajduje młodszą partnerkę, ale Gloria ciągle liczy na to, że w jej życiu pojawią się jeszcze fajerwerki. Kiedy w jednym z klubów nocnych poznaje Arnolda, nowy romans rozbudza w niej nadzieje na przyszłość. I choć życie ma w zanadrzu jeszcze niejedną niespodziankę, to Gloria nie zamierza obrażać się na swój los.

„CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas” – do 28 lutego

Serial przedstawia pracę detektywów działu policji zajmujących się badaniem miejsca zbrodni. Pracownicy tego działu używają najnowszych naukowo-technicznych metod, aby bez problemu rozwikłać najtrudniejsze łamigłówki. Scenariusz serialu powstał na podstawie autentycznych materiałów dowodowych i raportów sporządzonych przez organy ścigania na miejscu zbrodni.

„Szybcy i wściekli” – do 28 lutego

Opowieść o gangach, które rywalizują o prymat, ścigając się na ulicach miast przerobionymi samochodami, najczęściej produkcji japońskiej. Są to wyścigi o duże pieniądze. Gangi podejrzewane są także o serię porwań ciężarówek. Aby zlikwidować ten proceder, do jednej z grup przenika policjant, Brian (Paul Walker). Po pewnym czasie przekonuje do siebie szefa Dominica Toretto. Rywalizacja między gangami przybiera na sile, a dla Briana pojawiają się nowe problemy – zakochuje się w siostrze Dominica.

„Za szybcy za wściekli” – do 1 marca

FBI w Miami bezskutecznie usiłuje znaleźć podstawę do aresztowania Cartera Verone, biznesmena, który zajmuje się praniem brudnych pieniędzy. Jedyną drogą do namierzenia Verone'a staje się wejście w środowisko nielegalnych wyścigów samochodowych. Misja jest tajna, niebezpieczna, a podejmuje się jej eks-policjant Brian O'Connor. Pomaga mu przyjaciel z dzieciństwa, Roman Pearce, również miłośnik szaleńczo szybkiej jazdy.

„Szybcy i wściekli: Tokio Drift” – do 2 marca

Akcja filmu skupia się na losach Seana Boswella, niezbyt towarzyskiego nastolatka, który jedyną radość znajduje w nielegalnych wyścigach samochodowych. Chcąc uniknąć aresztowania syna, matka Seana wysyła go do Japonii, gdzie chłopak ma zamieszkać ze swoim ojcem, zawodowym wojskowym. Okazuje się jednak, że także tutaj Sean poznaje pasjonatów samochodowych wyścigów, a w tym króla tokijskich dróg, który ma powiązania z yakuzą.

„Szybko i wściekle” – do 3 marca

Ukrywający się na Karaibach Dominic, na wieść o śmierci swojej dziewczyny – Letty, wraca do Los Angeles. Okazuje się, że rozkaz jej zabicia wydał bezwzględny król heroiny – Antonio Braga. Dom poprzysięga mu zemstę. Po pogrzebie spotyka Briana, który ma z Bragą własne rachunki do wyrównania. Dom i Brian połączą siły i mimo dzielących ich różnic, wspólnie ruszą w pościg za mordercą aż na meksykańską pustynię, gdzie dojdzie do finałowego pojedynku.

„Szybcy i wściekli 5” – do 4 marca

Byłego policjanta Briana O'Connera (Paul Walker) i przestępcę Dominica Toretto (Vin Diesel) połączyła wspólna pasja – wyścigi samochodowe. Teraz to właśnie Brian wspólnie z Mią Toretto (Jordana Brewster) wydostają Doma z aresztu. Przyparci do muru, próbują znaleźć schronienie w fawelach Rio de Janeiro w Brazylii. Tam narażają się Hernanowi Reyesowi (Joaquim de Almeida). Dom i Brian zdają sobie sprawę, że jedyną szansą przeżycia jest unieszkodliwienie pragnącego ich śmierci skorumpowanego biznesmena. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i wolność zbierają elitarną grupę przyjaciół w celu przeprowadzenia napadu na wart sto milionów dolarów majątek Reyesa. Nie tylko on jest nimi zainteresowany – do Brazylii przylatuje agent federalny Hobbs (Dwayne Johnson), który wspólnie ze swoim zespołem zrobi wszystko, aby ich pojmać.

„Szybcy i wściekli 6” – do 5 marca

Grupa świetnie wyszkolonych kierowców porywa transport wojskowej broni. W zamian za całkowitą abolicję Dom z przyjaciółmi zgadzają się pomóc agentowi Hobbsowi przy powstrzymaniu najemników.

„Szybcy i wściekli 7” – do 6 marca

Dominic Toretto i jego ekipa ponownie łączą siły, aby pokonać rządnego zemsty brata Owena – Deckarda oraz przechwycić szpiegowski program zwany Okiem Boga.

„Szybcy i wściekli 8” – do 7 marca

Szczęśliwy miesiąc miodowy Dominica i Letty przerywa pojawienie się tajemniczej kobiety, która ponownie wciąga mężczyznę w świat zbrodni.

„Szybcy i wściekli. Hobbs i Shaw” – do 8 marca

Stróż prawa Luke Hobbs i wyrzutek Deckard Shaw łączą swoje siły przeciwko cybernetycznie zmodyfikowanemu przestępcy zagrażającemu całej ludzkości.

„Blade – Wieczny łowca” – do 3 marca

Rok 1967: kobieta umiera po ataku niezidentyfikowanego sprawcy, przed śmiercią rodzi dziecko. W trzydzieści lat później okazuje się, że urodzony wtedy chłopiec jest istotą łączącą w sobie cechy człowieka i wampira. Służy ludziom, zwalcza wampiry, jego opiekunem jest sędziwy uczony, mistrz wiedzy tajemnej.

„Blade: Mroczna Trójca” – do 3 marca

Blade (Wesley Snipes) powraca jako niezwyciężony łowca wampirów w eksplodującym akcją filmie – „Blade: Mroczna Trójca”. Przez lata Blade walczył przeciwko wampirom pod osłoną nocy. Teraz, kiedy poluje na niego FBI, jest zmuszony wyjść z mroku i walczyć w świetle dziennym oraz połączyć swe siły z klanem łowców wampirów – Nocnymi Łowcami – o których istnieniu nawet nie wiedział. Razem z Abigail (Jessica Biel) i Hannibalem (Ryan Reynolds), dwójką doskonale wyszkolonych Nocnych Łowców, Blade podąża krwawym szlakiem za pradawnym potworem, który dał początek rasie wampirów – Drakulą (Dominic Purcell), który również poluje na Blade'a. [opis dystrybutora dvd]

„Blade: Wieczny łowca II” – do 3 marca

W świecie wampirów pojawiła się nowa mutacja. Jej cechą charakterystyczną jest wzmożone i niepohamowane łaknienie krwi. Wampiry dotknięte tą mutacją mogą pić krew zarówno ludzi, jak i swoich współplemieńców. Ofiary, które przeżyły atak zmutowanych krwiopijców, same stają się jednymi z nich. Wkrótce mutanty zaczynają zagrażać istnieniu całej społeczności „normalnych” wampirów i Blade – pół człowiek, pół wampir będzie musiał stawić im czoła.

„Wrota do piekieł” – do 4 marca

Twórca kultowych filmów grozy oraz „Spider-Mana” Sam Raimi, powraca pełnym akcji i efektów specjalnych thrillerem o młodej kobiecie, która została opętana przez nadprzyrodzone siły. W roli głównej występuje znana z filmu „Beowulf” Alison Lohman.

„Prawo i porządek: Sekcja specjalna” – do 7 marca

Serial opowiada o grupie nowojorskich policjantów zajmujących się przestępstwami na tle seksualnym. Dzięki współpracy z biurem prokuratora okręgowego doprowadzają oni winnych przed sąd, gdzie sprawę przejmuje Zastępca Prokuratora Okręgowego. Law & Order: Special Victims Unit jest jednym z najbardziej znanych i lubianych seriali kryminalnych w USA.

„Monk” – do 14 marca

Adrian Monk jest bardzo dobrym detektywem. Cierpi on jednak na pewne zaburzenie psychiczne, które pojawiło się po tragicznym i nierozwikłanym morderstwie żony. Przez to też skończył swoją karierę jako policjant w wydziale zabójstw. Monk nabawił się dziwnych fobii – panicznie boi się m.in. zarazków, wysokości, mleka czy zatłoczonych miejsc. Morderstwo jego ukochanej żony ciągle go prześladuje, ponieważ jest to jedyne nierozwikłane śledztwo w jego karierze.

„Obdarowani” – do 14 marca

Frank samotnie wychowuje swoją niezwykle uzdolnioną siostrzenicę Mary. Gdy talent dziewczynki ujawnia się, musi zawalczyć o prawa rodzicielskie z babcią dziewczynki.

„Zabójcze złudzenia” – do 17 marca

Zmagająca się z niemocą twórczą autorka bestsellerów zatrudnia nową nianię do swoich dzieci. Wkrótce granice między fikcją a rzeczywistością zaczynają się zacierać.

„Kulturyści” – do 19 marca

Dokument poświęcony najsłynniejszemu kulturyście wszech czasów: Arnoldowi Schwarzeneggerowi. Film ukazuje w jaki sposób ćwiczył i żył na co dzień. Zarejestrowane są jego...

„Skazani na Shawshank” – do 20 marca

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Niesłusznie skazany na dożywocie bankier, stara się przetrwać w brutalnym, więziennym świecie.

„Pulp Fiction” – do 21 marca

Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.

„Layla M”. – do 22 marca

Młoda Holenderka marokańskiego pochodzenia radykalizuje się i wyjeżdża na Bliski Wschód, by pomóc swoim braciom i siostrom w walce z dyskryminacją muzułmanów.

„Mężczyzna imieniem Otto” – do 23 marca

W oparciu o bestseller New York Timesa „Mężczyzna imieniem Otto” opowiada historię Otto Andersona (Tom Hanks), który nie widzi już celu w swoim życiu po stracie żony. Otto jest gotów skończyć z tym wszystkim, ale jego plany zostają przerwane, gdy do domu obok wprowadza się młoda, pełna życia rodzina, a szczególnie bystra Marisol – rzuca mu wyzwanie, aby spojrzeć na życie inaczej, co prowadzi do przyjaźni, która zmienia jego świat. Zabawna historia o miłości, stracie i życiu, pokazuje, że rodzinę można czasem znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.

„Prorok” – do 26 marca

Prymas jest przywódcą duchowym i wizjonerem, który pertraktuje z władzami komunistycznymi, by wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężonego narodu. Pozorne porozumienie zmienia się w cichą wojnę, walkę o wolność religijną i godność człowieka.

Czytaj też:

Wielki sukces polskiego filmu na Netflix. Widzowie wynieśli go na sam szczytCzytaj też:

10/10 i bez dłużyzny! Najlepsze miniseriale na Max