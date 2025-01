Na co do kina w weekend? Te filmy już zrobiły furorę

Nowy rok rozpoczynamy obiecującymi kinowymi premierami. Od dziś na wielkim ekranie zobaczycie masę dobrych nowości. Co warto obejrzeć? Sprawdźcie!

Na co warto się wybrać do kina? Nowości w piątek 10 stycznia

„Babygirl”



Romy (Nicole Kidman) ma wszystko. Stoi na czele prężnie działającej innowacyjnej firmy, mieszka w luksusowym domu u boku kochającego męża (Antonio Banderas) i dwóch nastoletnich córek. Jej poukładane życie gwałtownie się zmienia, gdy poznaje młodego stażystę Samuela (Harris Dickinson). Mimo dzielącej ich różnicy wieku, rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w burzliwy romans. Romy rozpoczyna ekscytującą podróż w głąb siebie, która może kosztować ją utratę pozycji i rodziny. Czy zaryzykuje wszystko i da się ponieść swoim najskrytszym pragnieniom?



„The Outrun”



Ekranizacja głośnej powieści Amy Liptrot. Kiedy 29-letnia studentka biologii Rona powraca na Orkady po ponad dziesięciu latach wspomnienia z dzieciństwa łączą się z ostatnimi latami życia spędzonymi w Londynie. Zabiera nas z powrotem do czasów, kiedy zagubiła się w imprezowej scenie Hackney i zakochała w Dayninie. Ale wtedy też stopniowo alkohol przejął kontrolę i Rona straciła wszystko i wszystkich, na których jej zależało. Teraz trzeźwa, ale samotna i z dala od otaczającego ją świata, przebywa z religijną matką i pomaga cierpiącemu na chorobę dwubiegunową ojcu na farmie owiec, gdzie dorastała. Bez żadnych oczekiwań, Rona podejmuje pracę dla RSPB, przeprowadzając badanie nieuchwytnego ptaka derkacza co zmusza ją do odwiedzenia każdej zamieszkałej wyspy Orkadów. Rona próbuje znaleźć stabilność w swojej nowej rutynie, jednocześnie tłumiąc wspomnienia o tym, co spotkało ją w Londynie. Ale przeszłość podąża za nią i powoli mistyczna kraina, która ją otacza, zaczyna przejmować jej wewnętrzny świat. W chwili słabości, gdy wszystko wydaje się rozpadać, decyduje się na odizolowanie na małej wyspie Papay.



„Kleks i wynalazek Filipa Golarza”



Wyjątkowa podróż do świata wyobraźni, gdzie każde zdobyte doświadczenie i umiejętność mogą stanowić broń w walce z nadchodzącym złem. Tym razem Profesor Kleks jest zmuszony do powrotu do rzeczywistości i skonfrontowania się z technologią, która zagraża marzeniom dzieci, podczas gdy w Akademii jego miejsce czasowo zajmuje wierny ptak Mateusz. Czy miłość Ady Niezgódki do robota Alberta może przywrócić mu ludzkie serce? Czy wynalazek Filipa Golarza – kuszący dzieci wizją życia bez wyobraźni – na zawsze zmieni ich sposób myślenia? I czy fantazja ma jeszcze siłę, by pokonać nowoczesną technologię?



„Putin”

Putin jest na szczycie władzy. Prawie osiągnął swoje marzenie i odbudował rosyjskie imperium. Zamknął usta wrogom, przyjaciół nie ma, a w Moskwie rządzi strach. Cały świat boi się Rosji, ale jej nie ceni, a sam Putin stał się własną karykaturą. Wszyscy czekają na upadek najbardziej znienawidzonego i niebezpiecznego dyktatora naszych czasów.



Skąd się wziął, jak doszedł do władzy, kogo zabił a komu słono zapłacił. „Putin” to dogłębna analiza życia i psychiki rosyjskiego lidera oparta o znane fakty lub nieoficjalne przekazy – od wczesnego dzieciństwa, kiedy został porzucony przez matkę aż do czasów współczesnych i wojnę w Ukrainie.



„Milczenie Julie”



Belgijski kandydat do Oscara, nagrodzony w Cannes i nominowany do Europejskich Nagród Filmowych pełnometrażowy debiut Leonarda van Dijla. Julie to świetnie zapowiadająca się młoda tenisistka, która swoim talentem przewyższa o głowę koleżanki z akademii. Nagle w kierunku jej trenera padają oskarżenia o nadużycia wobec zawodniczek. Dziewczyna coś wie, ale postanawia milczeć... "Milczenie Julie" odsłania kulisy wewnętrznej walki głównej bohaterki o siebie i swoją przyszłość. Nie ma tu jednak rakiet roztrzaskanych o kort – jest za to cicha walka o przetrwanie.



„Kiedy nadchodzi jesień”



Michelle cieszy się spokojną emeryturą w burgundzkiej wiosce, gdzie na co dzień spędza czas ze swoją wieloletnią przyjaciółką Marie-Claude. Kiedy na wakacje przyjeżdżają z Paryża córka Valérie wraz z synem Lucasem, zestresowana ich wizytą seniorka serwuje jej trujące grzyby na lunch. Valérie szybko wraca do zdrowia, ale zabrania matce widywać się z wnukiem. Czując się samotna i winna, Michelle popada w depresję… aż do czasu, gdy syn jej przyjaciółki Marie-Claude wychodzi z więzienia… I tutaj dopiero zaczyna się gęsta akcja – jak to zazwyczaj bywa u Ozona.

Oprócz filmów, które mają swoją premierę w piątek 10 stycznia, wciąż w kinach obejrzycie nowości z ubiegłych tygodni. Wśród topowych tytułów są między innymi „Sztuka pięknego życia”, „Dalej jazda”, „Crossing”, „W pokoju obok” czy „Here. Poza czasem”. A już za tydzień na kinomaniaków czekać będzie „Kompletnie nieznany” – film biograficzny o Bobie Dylanie z Timothee Chalametem w głównej roli, polska koprodukcja „Dziewczyna z igłą”, wielokrotnie nagrodzona w Gdyni czy wyczekiwany horror „Wolf Man”, którego premiera w Stanach Zjednoczonych została w piątek 10 stycznia odwołana ze względu na szalejące w Los Angeles pożary.

Czytaj też:

4 serialowe perełki na Netflix i 2 kapitalne filmy od Max. Nasze rekomendacje na weekendCzytaj też:

Najlepsze thrillery oparte na faktach. Idealne na weekendowy seans