Najlepsze thrillery oparte na faktach. Idealne na weekendowy seans

Dobrze nakręcony thriller potrafi przykuć uwagę już od pierwszych minut, a kiedy dodamy do tego realizm wynikający z autentycznych wydarzeń, efekt bywa piorunujący. Niektóre z tych filmów opowiadają o niezwykle zuchwałych przestępstwach, inne pokazują dramaty jednostek, często poruszają też trudne tematy, takie jak korupcja, zdrada czy walka o przetrwanie w ekstremalnych warunkach.

Sprawdziliśmy, jakie thrillery oparte na faktach mają do zaoferowania dostępne w Polsce platformy streamingowe, w tym Netflix, Max czy Prime Video i stworzyliśmy zestawienie tych najlepszych. Przejrzyj listę i poszukaj historii, które cię zainteresują.

Trzymają w napięciu i są oparte na faktach – najlepsze thrillery na weekend

„Zodiak”



Thriller Davida Finchera oparty jest na prawdziwych wydarzeniach związanych z jedną z najbardziej intrygujących, niewyjaśnionych zbrodni w historii Stanów Zjednoczonych.

Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od „Zodiaka”, w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika „San Francisco Chronicle” oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy - ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Film obejrzycie na Netflix



„Monster”



Pogrążona w alkoholizmie Aileen Wuornous spotyka w barze Selby Wal, wysłaną przez rodziców do ciotki, aby „wyleczyła się z homoseksualizmu”. Aileen, która od 13 roku życia zmuszona była do uprawiania prostytucji całe życie była maltretowana i nauczyła się nikomu nie wierzyć, zakochuje się w Selby. Wuornous kurczowo się jej trzyma, niczym koła ratunkowego. Za wszelką cenę stara się utrzymać swój związek z Selby, a nie umiejąc znaleźć legalnej pracy, wciąż utrzymuje się z prostytucji. Gdy jeden z klientów staje się brutalny, Aileen zabija go, zapoczątkowując tym samym tragiczną serię (kolejnych morderstw).

Film dostępny na TVP VOD, Megogo



„Dobry opiekun”



Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego – wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

Film dostępny na Netflix



„Ocean strachu”



Oparta na faktach historia młodego małżeństwa, Daniela i Susan (Daniel Travis i Blanchard Ryan), które zaplanowało sobie niezapomniane wakacje na pięknej egzotycznej wyspie. Miał to być odpoczynek od życia wypełnionego pracą i próba pozbycia się złych emocji, jakie nagromadziły się w ich związku. Pewnego dnia jako doświadczeni nurkowie wypływają łodzią pełną turystów na podbój rafy koralowej. W wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności podczas pobytu pod wodą zostają przez załogę statku porzuceni na środku oceanu.... Rozpoczyna się gehenna. Daleko od lądu nurkowie powoli dryfują w kierunku wód, w których roi się od krwiożerczych rekinów. Zmarznięci, zrozpaczeni i zdani tylko na siebie desperacko walczą o przetrwanie... Koszmar walki z żywiołem uświadamia im, że nie są tak silni i samowystarczalni, jak się im do tej pory wydawało, i że w życiu nic nie jest oczywiste.

Film dostępny na Apple TV+, Prime Video



„Podły, okrutny, zły”



Film przedstawia seryjnego mordercę Teda Bundy’ego w momencie, gdy ma on już pierwsze ofiary na koncie. Mężczyzna poznaje samotną matkę, Liz. Kobieta szybko daje się uwieść przystojnemu, szarmanckiemu i inteligentnemu studentowi prawa. Ich romans przeradza się w związek, wkrótce jednak szczera miłość wystawiona zostaje na wielką próbę. Teda zatrzymuje policja, która oskarża go o morderstwa. Od tej chwili rozpoczyna się spektakl, czyli absurdalna, ale i fascynująca gra Bundy’ego z policją i organami prawa. Liz wierzy w niewinność swojego ukochana, ale narastająca ilość dowodów przeciwko Tedowi przytłacza ją. Bundy wciąż przekonuje, że jest ofiara nagonki. Czy Liz w porę dostrzeże diabelską iskrę w jego oczach?

Film obejrzycie na Premiery Canal+, Megogo i Prime Video



„Mizantrop”



Nieuchwytny seryjny morderca od lat zbiera krwawe żniwa, a motywacja jego działania pozostaje nieodgadniona. Szef FBI (Ben Mendelson) postanawia zwerbować młodą, utalentowaną policjantkę (Shailene Woodley), której problemy osobiste zdają się być kluczem do pokrętnej psychiki mordercy. Wspólnymi siłami zaglądają w głąb ludzkiej natury, szukając zależności między przemocą a miłością.

Film dostępny na Playerze, Prime Video, TVP VOD czy Playerze



„Milczenie owiec”



Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster) na wywiad z obłąkanym więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego chorą ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta pokręcona relacja zmusza Starling nie tylko do konfrontacji z jej psychicznymi demonami, ale doprowadza ją również do spotkania twarzą w twarz z szalonym, ohydnym mordercą, wcieleniem zła tak mocnym, że nie będzie miała odwagi - ani siły - by go zatrzymać!

Film dostępny na Premiery Canal+, Apple TV+ i Prime Video



„Sound of Freedom. Dźwięk wolności”



Prawdziwa historia Tima Ballarda (Jim Caviezel), byłego agenta rządowego USA, który rezygnuje z pracy, aby poświęcić życie ratowaniu dzieci przed losem gorszym niż śmierć. Mimo tematyki twórcy nie szokują drastycznymi scenami, a ładunek emocjonalny przekazu budują w sposób subtelny, choć jednoznaczny. Być może to zadecydowało o tak znakomitych ocenach filmu wśród widzów i tak ogromnym ich zaangażowaniu w oddolną promocję dzieła.

Film do obejrzenia na Premiery Canal+ i Playerze



„Dziewczyna, która uciekła: Historia Kary Robinson”



Pewnego dnia do 15-letniej Kary Robinson podszedł mężczyzna, który przyłożył jej pistolet do szyi i zmusił ją do wejścia do samochodu. Zabierał ją do swojego mieszkania, gdzie przetrzymywał ją i molestował seksualnie przez 18 godzin. Dziewczynie udało się uciec, kiedy spał. Następnie poprowadziła policję z powrotem do dokładnej lokalizacji mieszkania i zidentyfikowała porywacza.

Film dostępny na Max i Playerze



„Polowanie na łowcę”



Robert Hansen (Cusack) jest zapalonym myśliwym. Od wielu lat oddaje się swojemu hobby z wielkim zaangażowaniem, można by rzec, że to jego życiowa pasja. Jednak w odróżnieniu od innych myśliwych, Robert nie poluje na zwierzęta. Na swoje ofiary wybiera młode ładne kobiety. Wywozi je w odludne lasy Alaski, następnie puszcza wolno i napawa się polowaniem, którego zwieńczeniem jest zawsze śmierć dziewczyny. Tym razem następują nieprzewidziane komplikacje. Zwierzyna łowna w osobie 17-letniej Cindy (Hudgens) wymyka mu się z rąk. Policja jednak nie otacza jej należytą opieką i – jako że dziewczyna jest prostytutką – nie traktuje jej zeznań poważnie. Jedynym sprzymierzeńcem okazuje się detektyw Jack Halcombe (Cage). Razem spróbują zapolować na myśliwego.

Film dostępny na Prime Video, Premiery Canal+, Apple TV+ i Megogo



„Kapitan Phillips”



Obraz porwania przez somalijskich piratów amerykańskiego kontenerowca Maersk Alabama, do którego doszło w 2009 roku. Dzięki charakterystycznemu spojrzeniu reżysera Paula Greengrassa, film jest jednocześnie przyspieszającym bicie serca thrillerem i złożonym portretem przedstawiającym skutki globalizacji. „Kapitan Phillips” skupia się na relacji kapitana kontenerowca Richarda Phillipsa (Tom Hanks) i dowódcy piratów Muse'a (Barkhad Abdi), który bierze go jako zakładnika. Kiedy Muse i jego ludzie obierają za cel nieuzbrojony statek Phillipsa, między mężczyznami dochodzi do starcia. W odległości 145 mil od wybrzeża Somalii zostają oni pozostawieni na pastwę sił, nad którymi nie mają kontroli.

Film dostępny na Max, Apple TV+ i Prime Video



„Wszyscy ludzie prezydenta”



Historia prawdziwa. Dwójka reporterów Washington Post trafia na sensacyjne informacje dotyczące włamania do siedziby partii Demokratów w 1972. ślady prowadzą do Białego Domu. Kulisy afery Watergate, która doprowadziła do rezygnacji z urzędu prezydenta USA Richarda Nixona.

Film dostępny na Prime Video, Apple TV+ i Playerze



„Wróg numer jeden”



Polowanie na najsłynniejszego terrorystę w historii ukazane z punktu widzenia młodej agentki CIA. Pomimo braku wiary kolegów, biurokracji oraz wielu przeciwności losu, agentce udaje się w końcu przekonać Pentagon, by wkroczyć do akcji i zaatakować domniemaną kryjówkę Osamy bin Ladena.

Film dostępny na Prime Video i TVP VOD



„Nietykalni”

Chicago okresu prohibicji królują Al Capone (Robert De Niro), nieuczciwi policjanci i przekupni sędziowie. Aby położyć kres rządom mafijnego terroru, agent federalny Eliot Ness (Kevin Costner) powołuje grupę „Nietykalnych”. Jednak swego wroga numer jeden może pokonać dopiero po lekcji udzielonej mu przez doświadczonego gliniarza Malone'a (Sean Connery): nie ufaj nikomu i strzelaj szybko, zawsze pierwszy.



Film dostępny na SkyShowtime, Apple TV+, Megogo i Prime Video



„Ścigany”



Dr Richard Kimble (Harrison Ford), niesłusznie oskarżony o morderstwo żony, wie, że wszystkie ślady zbrodni prowadzą do jednorękiego mężczyzny. Śledczy Sam Gerard (zdobywca Nagrody Akademii Tommy Lee Jones) wie, że jego polowanie skończy się dopiero wtedy, gdy pojmie uciekiniera.

Film obejrzycie na Megogo, Premiery Canal+ i Prime Video



„Operacja Argo”



Oparty na prawdziwych wydarzeniach thriller w reżyserii Bena Afflecka. Historia tajnej operacji ratowania sześciu pracowników ambasady amerykańskiej, którzy stali się zakładnikami w ogarniętym rewolucją Teheranie w 1979 roku.

Film dostępny na Megogo, Apple TV+ i Prime Video



„Pieskie popołudnie”



Film oparty na autentycznych wydarzeniach, mających miejsce 22 sierpnia 1972 roku w Nowym Jorku. Sonny Wortzik (Al Pacino) wraz ze swoimi kumplami – Salem (John Cazale) i Steviem – napadają na bank w Nowym Jorku. Traktują oni moralnie pracowników banku, nie chcąc im zrobić krzywdy.

