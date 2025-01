4 serialowe perełki na Netflix i 2 kapitalne filmy od Max. Nasze rekomendacje na weekend

Na najbardziej popularnych platformach streamingowych w Polsce premierę miało w tym tygodniu dziesiątki tytułów. Tylko niektóre z nich jednak przypadły do gustu widzom i znalazły się w czołówkach zestawień najbardziej wyczekiwanych i najchętniej oglądanych.

Mamy dla was garść rekomendacji – na Netflix hitem są i pewnie pozostaną przez kilkanaście najbliższych dni cztery seriale, w tym jedna polska produkcja oryginalna, na podstawie książki Jakuba Żulczyka. W obsadzie zobaczycie największe rodzime gwiazdy, w tym między innymi Roberta Więckiewicza czy Mateusza Kościukiewicza. Kolejnym hitem streamingu jest seria przedstawiająca Amerykę w 1857 roku, w którym widzowie zaobserwują zderzenie kultur, religii czy społeczności kobiet i mężczyzn. Na Max polecamy z kolei dwa dobre filmy. Jeden z nich to mocny thriller z Elisabeth Moss, znaną z „Opowieści podręcznej”, w głównej roli. W drugim filmie, który jeszcze niedawno był hitem kinowym, zobaczycie największe hollywoodzkie gwiazdy, w tym Brada Pitta czy Margot Robbie.

Co nowego warto obejrzeć w weekend na Netflix i Max? Podpowiadamy!

„Przełom” – serial na Netflix



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. "Przełom" to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę, ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania "kto?" i "dlaczego?".



„Wzgórze psów” – polski serial na Netflix



W centrum historii znajduje się Mikołaj Głowacki (Mateusz Kościukiewicz), wracający po latach do swoich stron. Niegdyś zmagający się z uzależnieniem, jest teraz sławnym pisarzem, który zdobył popularność książką o morderstwie sprzed dwudziestu lat w rodzinnym Zyborku. Stawiając czoła szantażyście grożącemu ujawnieniem prawdy, mierzy się z tragiczną przeszłością. Towarzyszy mu żona Justyna (Jaśmina Polak), ambitna dziennikarka śledcza, która szybko angażuje się w śledztwo w sprawie lokalnej korupcji.

Para przyjeżdża na przyjęcie urodzinowe ojca Mikołaja, Tomasza Głowackiego (w tej roli Robert Więckiewicz), silnego i wpływowego lokalnego aktywisty, który przewodzi społeczności Zyborka i otwarcie walczy z lokalną korupcją oraz samorządowymi planami przekształcenia miasta wbrew woli mieszkańców.

Seria morderstw i niefortunnych wypadków sprawia, że Mikołaj i Justyna zostają w Zyborku, aż do rozwikłania wszystkich mrocznych tajemnic i odkrycia prawdy, co naprawdę wydarzyło się tamtej tragicznej nocy przed wieloma latami.



„Świt Ameryki” – serial na Netflix



Oto Ameryka w 1857 roku. Przedziwna kraina pełna cierpienia, w której niewinność i spokój przegrywają ze strachem i nienawiścią. Pokój to domena mniejszości, podobnie jak przyzwoitość — nie wspominając już o współczuciu. Na tej nieludzkiej ziemi nie ma gdzie się schronić i każdy ma tylko jeden cel: przeżyć. „Świt Ameryki” to fabularyzowany obraz i dogłębna analiza brutalnego zderzenia kultur, religii i społeczności kobiet i mężczyzn walczących i ginących za prawo do tej ziemi.



„Asura” – serial na Netflix



Tokio rok 1979. Cztery całkiem różne siostry odkrywają, że ich starzejący ojciec ma romans, co sprawia, że zrzucają maski i poddają się skrywanym dotąd emocjom.



„Niewidzialny człowiek” – film na Max



Uwikłana w toksyczną, pełną przemocy relację z bogatym i znakomitym naukowcem, Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ucieka od swego męża nocą, by ukryć się w domu siostry (Harriet Dyer) oraz ich wspólnego przyjaciela z młodości (Aldis Hodge). Kiedy jej mąż (Oliver Jackson-Cohen) popełnia samobójstwo, zostawiając jej fortunę, Cecilia zaczyna się obawiać, że jego śmierć jest oszustwem. Tymczasem seria niewytłumaczalnych przypadków, które dzieją się wokół kobiety, zaczyna być śmiertelnie niebezpieczna, zagrażając życiu tych, których kocha. Ale jak udowodnić coś, czego udowodnić się nie da? Cecilia, na granicy obłędu, czuje, że prześladuje ją niewidzialny człowiek.



„Babilon” – film na Max



Oryginalna epopeja rozgrywająca się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach głównych występuję: Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. W obsadzie znaleźli się także: Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood. Czytaj też:

Najlepsze thrillery oparte na faktach. Idealne na weekendowy seansCzytaj też:

40 najlepszych obecnie filmów na Netflix. Przypominamy zapomniane perełki