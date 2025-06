„Idź na całość” w nowej odsłonie! Wraca kultowy prowadzący

Jesień w TTV zapowiada się wyjątkowo gorąco! Po latach przerwy na ekrany wraca jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich teleturniejów – Idź na całość. Co więcej, w roli prowadzącego znów zobaczymy Zygmunta Chajzera, który poprowadzi program razem z Robertem Motyką.

Zygmunt Chajzer ponownie gospodarzem „Idź na całość”

„I wszystko jasne! Tuż po wakacjach startuje nowa odsłona ‘IDŹ NA CAŁOŚĆ’. Wspólnie z @robert_motyka_official zadbamy o świetną zabawę i cenne nagrody. Oglądajcie nas w @ttv.pl. Do zobaczenia!” – napisał Chajzer na Instagramie, potwierdzając swój wielki powrót. Zygmunt Chajzer poprowadził Idź na całość w latach 1997–2000, kiedy program bił rekordy popularności na antenie Polsatu. Po krótkim epizodzie Krzysztofa Tyńca, show zniknęło z anteny, ale jego legenda przetrwała.

Dla Chajzera nowa edycja to nie tylko sentymentalny powrót, ale i zawodowa przygoda. „Kocham ten program, kocham interakcje z tymi, z którymi gram. Troszkę tam było improwizacji, ale tam zawsze jest improwizacja” – wspominał z uśmiechem w „Dzień dobry TVN”. Do ekipy dołącza również Robert Motyka, który od lat związany jest ze sceną i estradą. „Wiedziałem, że na pewno będę chciał się bardzo dużo nauczyć od Zygmunta – gdzie stać, jak mówić. A potem dostałem taką informację: »Nie, bądź taki, jak na castingu, bądź sobą«”. – przyznał w programie śniadaniowym Motyka.

„Idź na całość” – teleturniej legenda

„Idź na całość” to polska wersja amerykańskiego hitu Let’s Make a Deal. Choć próby jego reaktywacji podejmowano już wcześniej – w 2013 roku TV Puls, a potem w 2016 Polsat i TV4 – żadna z nich nie doszła do skutku. Tym razem ma się udać. TTV stawia na sprawdzoną markę, znaną twarz i nową energię. 71-letni Zygmunt Chajzer, który karierę zaczynał w Polskim Radiu, był m.in. gospodarzem programów „Sygnały dnia”, „Lato z radiem” i „Cztery pory roku”. W TVP1 prowadził też przez pewien czas „Wiadomości”. Jednak to właśnie dzięki „Idź na całość” zyskał status gwiazdy teleturniejów. Potem prowadził m.in. „Chwilę prawdy”, „Moment prawdy” i „Gwiezdny cyrk”.

