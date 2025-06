Burza w sieci po finale Miss Polski 2025. „To jakaś pomyłka?”

W niedzielę w Nowym Sączu odbyła się gala finałowa Miss Polski 2025. Koronę i tytuł zdobyła Oliwia Mikulska. W sieci pojawiło się już mnóstwo gratulacji dla 20-latki z Żar (woj. lubuskie), ale też równie wiele głosów krytycznych.

Miss Polski 2025 została Oliwia Mikulska

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 24 finalistki z całego kraju. Głosami jury, w skład którego wchodzili m.in.producentka telewizyjna i dziennikarka Ewa Wachowicz, aktorka Ada Fijał, Miss Supranational 2025 Eduarda da Silva Braum, Miss Czechosłowacji 1990 Renata Gorecka, influencerka Marta Lech-Maciejewska oraz Miss Polski 2024 Kasandra Zawal, IV Wicemiss została Julia Antoszkiewicz (woj. warmińsko-mazurskie), III Wicemiss – Ewa Bochenko (woj. mazowieckie), II Wicemiss – Julia Uchrońska (woj. mazowieckie), I Wicemiss – Julia Czesak (woj. małopolskie). Miss Polski 2025 została Oliwia Mikulska (woj. lubuskie), 20-letnia studentka finansów i rachunkowości, aktywistka społeczna i działaczka charytatywna, wolontariuszka o „wirtualny rodzic adopcyjny”.

„Śliczna dziewczyna. Gratuluję”, „Śliczna Miss Polski”, „Doskonały wybór” – ocenili natychmiast widzowie w mediach społecznościowych. Nie wszystkim decyzja jury przypadła jednak do gustu.

Widzowie ostro krytykują finał Miss Polski 2025. „Mają klapki na oczach”

W mocnych słowach wyrażają swoje niezadowolenie. „To jest jakieś nieporozumienie”, „To chyba jakaś pomyłka z tym wyborem”, „Znowu jakaś porażka, czy na wejściu jest wiadomo, która dziewczyna wygra, tak, jak we wszystkich polskich konkursach?”, „Nie wiem, co się dzieje, kto decyduje o wygranej, ale oczy mają w d**ie!” – grzmią w komentarzach pod informacją o wyborze nowej miss.

Część internautów uważa, że to oni powinni wybierać miss. „W takich konkursach powinni głosować widzowie”, „Ludzie powinni głosować, wtedy nie chodziłoby o znajomości itp”. – piszą wprost. „Jak zwykle ustawka”, „Powtórka z Miss Polonii, co z tymi wybierającymi???? Mają klapki na oczach?!” – nawiązują do niedawnej afery, jaka rozpętała się po finale Miss Polonia 2025, kiedy to część internautów sugerowała właśnie, iż konkurs był „ustawką”.

Pojawiły się też próby uspokojenia całego tego dramatu. Jedna z internautek napisała: „Przez całą galę było mówione, jak ważna jest siła kobiet, jak ważne jest wsparcie i szacunek! A w komentarzach od kobiet pełno nienawiści i jadu. Wszystkie te dziewczyny zasługiwały na wygraną, bo każda jest piękna i w środku i na zewnątrz. Wygrała Oliwia, naturalna, mądra i z wielkim sercem! Bądźmy ludźmi! Za dużo pojawia się hejtu w internecie, a za mało szacunku i dobrego słowa” – zaapelowała.

