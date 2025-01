40 najlepszych obecnie filmów na Netflix. Przypominamy zapomniane perełki

Nadeszła zima, a mroźna pogoda jest świetną wymówką do spędzania wieczorów przy dobrym seansie. Dla wszystkich, którzy kochają dobre kino, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych filmów, które teraz możecie obejrzeć na Netflix. Lista zawiera nowości, ale też starsze tytuły, o których mogliście zapomnieć, zanim zniknęły ze stron głównych platformy. To filmy, które naprawdę warto obejrzeć – od thrillerów, po animacje dla całej rodziny, dramaty, kryminały i romanse. Tutaj każdy znajdzie coś idealnego dla siebie. Przejrzyj ranking i ciesz się godzinami dobrej rozrywki.

To obecnie najlepsze filmy na Netflix. 40 tytułów, które mogłeś przeoczyć

„Batalion 6888”



Inspiracją do historii przedstawionej w filmie była pierwsza i jedyna kobieca jednostka Women’s Army Corps, w której podczas II wojny światowej poza granicami Stanów Zjednoczonych służyły osoby niebiałe. Niezwykła misja i łącząca kobiety determinacja sprawiły, że te nieznane bohaterki niosły nadzieję i przełamywały bariery.



„Kontrola bezpieczeństwa”



Młody agent TSA próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem chce wymusić na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.



„Zaklęci”



Film animowany „Zaklęci” opowiada o przygodach Ellian, nieustraszonej córki władców Lumbrii, która — gdy tajemnicze zaklęcie zmienia jej rodziców w potwory — musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby ocalić swoją rodzinę i królestwo.



„Joy”



Film opowiada niesamowitą, lecz prawdziwą historię urodzenia Louise Joy Brown — pierwszego dziecka urodzonego dzięki metodzie in vitro — w 1978 roku, a także wyboistą 10-letnią drogę pokonaną, aby to umożliwić. Opowiedziana jest ona z perspektywy Jean Prudy, młodej pielęgniarki i embriolożki, która dołączyła do naukowca Roberta Edwardsa i chirurga Patricka Steptoe’a pragnących rozwikłać zagadkę niepłodności dzięki stworzeniu technologii zapłodnienia in vitro. Film ukazuje siłę determinacji i wspaniałe osiągnięcia nauki oraz losy trójki wizjonerów, którzy przezwyciężyli przeciwności, aby zrealizować swoje marzenie — a tym samym przyczynili się do realizacji marzeń milionów ludzi.



„Lekcja gry na pianinie”



„Will & Harper”



Wieloletni przyjaciel Willa Ferrella decyduje się na coming out jako transpłciowa kobieta. Razem ruszają w podróż przez cały kraj, aby zdefiniować nowy etap ich relacji, przy okazji malując kameralny portret przyjaźni, transformacji i Ameryki.



„Jego trzy córki”



Ten pełen napięcia, wzruszający i zabawny portret relacji rodzinnych to opowieść o trzech siostrach, których drogi dawno temu się rozeszły, a które spotykają się w nowojorskim mieszkaniu swojego umierającego ojca i próbują odbudować zerwane więzi.



„Taniec ojców i córek”



Poruszająca opowieść o empatii i przebaczeniu. Film dokumentuje osiem lat działań reżyserki Natalie Rae i aktywistki Angeli Patton. Oglądamy w nim, jak Aubrey, Santana, Raziah i Ja’Ana przygotowują się do tańca ze swoimi ojcami, którzy odsiadują wyroki w więzieniu. Otwarcie mówią o swoich aspiracjach, marzeniach i bolesnej tęsknocie za ojcami, której nie łagodzą wirtualne spotkania. Wykazują się przy tym wiedzą i wytrwałością, jakich trudno było się spodziewać po osobach w takim wieku. Choć na co dzień przytłaczają je smutek, gniew i obawy o przyszłość, wykorzystują cenną szansę na stworzenie nowych relacji.



„Śnieżne bractwo”



W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.



„Swatamy naszych szefów”



Dwójka przepracowanych i słabo opłacanych asystentów opracowuje plan zneutralizowania uprzykrzających im życie przełożonych: postanawiają umówić ich na randkę.



„Wytańcz to”



Aby dostać się do swojego wymarzonego college’u, Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter) musi pokazać się z jak najlepszej strony podczas występu tanecznego. Zbiera więc grupę tancerzy, którzy mają zmierzyć się z najlepszą ekipą taneczną w szkole. Teraz musi tylko… nauczyć się tańczyć.



„Ona”



Film rozgrywa się w Los Angeles, w niedalekiej przyszłości. Theodore Twombly to pełen kompleksów, samotny, wrażliwy mężczyzna, który zarabia na życie pisząc wzruszające, osobiste listy do innych ludzi. U załamanego po zakończeniu długoletniego związku, zainteresowanie budzi nowy, zaawansowany system operacyjny, który obiecuje, jako obdarzony samodoskonalącą się inteligencją, intuicyjnie dostosowywać się do potrzeb indywidualnego użytkownika. Po uruchomieniu systemu Theodore jest zachwycony, gdy poznaje „Samanthę", ciepły, kobiecy głos, który zdaje się należeć do szalenie wrażliwej, wnikliwej i zaskakująco zabawnej „osoby". W miarę, jak jej potrzeby i pragnienia rosną, równocześnie z jego własnymi, ich przyjaźń pogłębia się i przeradza w miłość.



„Fair Game”



W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu — oraz niechlubne granice ludzkich ambicji.



„Opiekun”



Mężczyzna po wielu życiowych zakrętach spotyka młodego chłopaka chorego na dystrofię mięśniową.



„Sklonowali Tyrone’a”



W wyniku splotu tajemniczych zdarzeń nieprawdopodobne trio (John Boyega, Jamie Foxx i Teyonah Parris) trafia na ślad haniebnego spisku rządowego.



„Nimona”



Gdy pewien rycerz żyjący w futurystyczno-średniowiecznym świecie zostaje wrobiony w przestępstwo, którego nie popełnił, jedyną osobą zdolną pomóc mu odzyskać dobre imię będzie Nimona — szelmowska nastolatka, a przy okazji zmiennokształtny potwór, którego poprzysiągł zniszczyć.



„tick, tick...BOOM!”



Reżyserski debiut zdobywcy nagród Pulitzera i Tony, Lina-Manuela Mirandy. Film jest adaptacją autobiograficznego musicalu Jonathana Larsona, który podbił teatry swoim nowatorskim musicalem „Rent”. „Tick, tick…BOOM” to historia Jona (nominowany do Nagrody Akademii laureat nagrody Tony, Andrew Garfield), młodego kompozytora teatralnego, który w 1990 roku zarabia na życie w Nowym Jorku jako kelner, a po pracy komponuje pewien utwór, który ma stać się kolejnym przebojowym amerykańskim musicalem. Krótko przed pokazaniem publicznie swojego dzieła mającego zapewnić mu sukces, Jon czuje coraz większą presję: ze strony swojej dziewczyny Susan, która marzy o życiu artystycznym poza Nowym Jorkiem, oraz ze strony swojego przyjaciela Michaela, który porzucił marzenia na rzecz stabilności finansowej. W tle pojawia się kwestia epidemii AIDS, która pustoszy środowisko artystyczne. Zegar tyka, a Jon staje przed dylematem, z którym każdy z nas musi kiedyś się zmierzyć: co zrobić z czasem, który został nam dany?



„Ma Rainey: Matka bluesa”



Chicago, lata 20. ubiegłego wieku. Pewnego upalnego popołudnia w studiu nagraniowym grupa muzyków oczekuje na Ma Rainey — genialną artystkę i legendarną „Matkę Bluesa” (w tej roli zdobywczyni Oscara Viola Davis). Spóźniona na sesję nieustraszona i śmiała Ma wdaje się ze swoim białym menadżerem i producentem w spór dotyczący kontroli nad jej własną muzyką. W klaustrofobicznym pomieszczeniu z każdą chwilą robi się coraz goręcej — dosłownie i w przenośni. Ambitny kornecista Levee (Chadwick Boseman), któremu wpada w oko dziewczyna Ma i który pragnie za wszelką cenę zapisać się w historii muzyki, wciąga swoich kompanów w wir rozmów, ujawniając fakty, które na zawsze odmienią ich życie.



„Mitchellowie kontra maszyny”



Życie pewnej nietypowej rodziny staje na głowie, gdy wszyscy trafiają w sam środek apokalipsy robotów i niefortunnym trafem stają się ostatnią nadzieją ludzkości.



„XIII poprawka”



Tytuł tego niezwykłego i elektryzującego filmu dokumentalnego Avy DuVernay stanowi nawiązanie do XIII poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która stanowi, że „Nie będzie w Stanach Zjednoczonych ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba że jako kara za przestępstwo, którego sprawca został prawidłowo skazany”. DuVernay w niezwykle klarowny sposób pokazuje, jak to się stało, że druga część tej uroczystej deklaracji może być teraz kojarzona z horrorem masowej kryminalizacji i rozrastającym się przemysłem więziennym. Archiwalne zdjęcia, opinie działaczy, polityków oraz historyków z różnych stron barykady, a także opowieści byłych więźniów i więźniarek złożyły się na dzieło mające olbrzymi walor syntetyczny.



„Irlandczyk”



Film to osadzona w powojennej Ameryce epicka saga o przestępczości zorganizowanej, opowiedziana z perspektywy weterana II wojny światowej, Franka Sheerana, który przez lata zajmował się wymuszeniami i zabójstwami na zlecenie najgroźniejszych przestępców XX wieku. Przedstawione w filmie wydarzenia obejmują okres kilku dekad, a wątek główny skupia się na jednej z największych, nierozwiązanych jak dotąd zagadek w historii USA — tajemniczego zaginięcia słynnego działacza związkowego, Jimmy’ego Hoffy. Film wprowadza widza za kulisy przestępczości zorganizowanej i ukazuje jej mechanizmy działania, osobiste porachunki oraz powiązania z polityką.



„Nazywam się Dolemite”



Przygnieciony serią porażek zawodowych niespełniony komik Rudy Ray Moore (nominowany do Oscara Eddie Murphy) nagle doznaje olśnienia, dzięki któremu trafia na usta wszystkich: postanawia stworzyć swoje sceniczne alter ego. Czerpiąc pełnymi garściami z ulicznej mitologii Los Angeles lat 70. XX w., Moore wciela się w rolę Dolemite’a, wymachującego laseczką i sypiącego jak z rękawa pieprznymi historiami alfonsa. Jednak Moore nie zamierza wiecznie sprzedawać nieoficjalnych nagrań, których żadna stacja radiowa nie odważy się odtworzyć na antenie. Jego ambicje sięgają dużo dalej. Udaje mu się przekonać dramaturga o dużej wrażliwości społecznej (Keegan-Michael Key) do napisania scenariusza filmu ze swoim alter ego w roli głównej, w którym nie zabraknie ciosów kung fu, pościgów samochodowych, a przede wszystkim Lady Reed (Da’Vine Joy Randolph), byłej niespełnionej wokalistki, z którą Dolemite tworzy zaskakująco komiczny duet. Pomimo ciągłych kłótni z pretensjonalnym reżyserem D’Urville Martinem (Wesley Snipes) i niezliczonych ekscesów w skleconym na szybko studio w podupadłym Dunbar Hotel, film „Dolemite” przebojem zdobywa box office i staje się wyznacznikiem stylu ery blaxploitation.



„Roma”



Bohaterką filmu jest Cleo (Yalitza Aparicio), młoda służąca zatrudniona przez rodzinę mieszkającą w Romie — dzielnicy klasy średniej Mexico City. Ten oszczędny w środkach obraz, osadzony w realiach czasów politycznego zamętu lat 70. ubiegłego wieku, stanowi miłosny poemat Cuaróna skierowany do kobiety, która zapewniła mu wychowanie. Artysta czerpie pełnymi garściami ze wspomnień z dzieciństwa, aby w wyrazisty i pełen emocji sposób ukazać świat targany rodzinnymi problemami i różnicami klasowymi. Film „ROMA”, pierwszy projekt Cuaróna od czasów przełomowej „Grawitacji” z 2013 r., będzie można obejrzeć w kinach i w serwisie Netflix jeszcze w tym roku.



„Życie prywatne”



Film nominowanej do Oscara Tamary Jenkins („Rodzina Savage”, „Slumsy w Beverly Hills”). Jest to prawdziwie zabawna i poruszająca opowieść o życiu Richarda (nominowany do Oscara Paul Giamatti) oraz Rachel (Kathryn Hahn) — zmagającej się z bezpłodnością pary, która próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro. Kiedy zmagający się z kryzysem emocjonalnym i finansowym małżonkowie w średnim wieku ponownie spotykają Sadie (wschodząca gwiazda, Kayli Carter) — młodą dziewczynę, która niedawno porzuciła studia — ich życie zaczyna nabierać zupełnie nowych kolorów.



„Opowieści o rodzinie Meyerowitz”



Trójka dorosłego rodzeństwa spotka się w Nowym Jorku, by spierać się ze swoim złośliwym ojcem artystą i jego przebrzmiałą twórczością. Na jaw wychodzą zazdrość i urazy.



„Mudbound”



Akcja filmu rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Dwie rodziny muszą zmierzyć się z bezwzględną hierarchią społeczną i nieprzyjaznym krajobrazem, tocząc wojnę nie tylko na froncie, ale i na swym lokalnym poletku. Film opowiada o przyjaźni, nieznanym dziedzictwie oraz o niekończącej się walce o ziemię i przeciw jej kaprysom. Rodzina McAllanów przenosi się na Południe ze spokojnego Memphis, pełna nadziei na sukces rolniczego przedsięwzięcia Henry’ego. Laura stara się nie tracić wiary w powodzenie planów męża, choć wizja ich realizacji coraz bardziej się oddala. W tym samym czasie Hap i Florence Jackson, których rodziny od pokoleń zajmowały się uprawą roli, borykają się z wieloma problemami, próbując zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Na drodze do realizacji marzeń obu rodzin staje również wojna. Powracający z niej Jamie i Ronsel nawiązują mocną, choć niełatwą przyjaźń, która zatrzęsie w posadach ich życiem rodzinnym.



„Beasts of No Nation”



Osadzona w Afryce Zachodniej historia AGU (w tej roli Abraham Attah), chłopca z małej wioski, którego poznajemy, gdy bawi się ze starszym bratem, dokazuje z kolegami w pobliskim obozie dla uchodźców albo je obiad z rodziną. Jednak szczęśliwe dzieciństwo dobiega końca, kiedy oddziały wojska ze stolicy przybywają, by stłumić powstanie przeciwko skorumpowanej władzy. Jego matce i siostrze udaje się uciec do najbliższego miasta, ale Agu zostaje w wiosce z ojcem i bratem, a wkrótce potem — zupełnie sam. Przerażony i zdany tylko na siebie, Agu ucieka do lasu, gdzie znajduje go oddział młodych powstańców pod przywództwem charyzmatycznego DOWÓDCY (Idris Elba). Przechodzi tam brutalne przeszkolenie, rytuały inicjacyjne, musi także wysłuchiwać żarliwych przemówień Dowódcy.



„Nie patrz w górę”



Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po systemie słonecznym krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się ona na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dr. Oglethorpe’a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej, zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, by świat po prostu spojrzał w górę?



„Na Zachodzie bez zmian”



Porywająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia wojny przemienia się w desperację i strach, gdy walczą w okopach o swoje życie. Film w reżyserii Edwarda Bergera jest oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem.



„Znachor”



Szanowany chirurg profesor Rafał Wilczur traci rodzinę i pamięć. Wiele lat później, zapomniany i biedny, spotyka swoją córkę. Na podstawie kultowej powieści Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.



„Diabeł wcielony”



W Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach mroczne indywidua - demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) - zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła. Film "Diabeł wcielony" w reżyserii Antonio Camposa, którego akcja rozgrywa się w okresie pomiędzy II Wojną Światową a konfliktem w Wietnamie, przedstawia złowieszczą wizję walki sprawiedliwych przeciwko ludziom bez żadnych zasad.



„Proces siódemki z Chicago”



Pokojowy w założeniu protest podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową. Organizatorów protestu, wśród których znaleźli się Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, okazał się jednym z najsłynniejszych w historii.



„Psie pazury”



Charyzmatyczny właściciel rancza Phil Burbank nie jest przyjemnym człowiekiem. Gdy jego brat sprowadza do domu nowo poślubioną żonę i jej syna, Phil zaczyna znęcać się nad nimi. Wkrótce jednak zaczyna rozumieć, czym jest miłość.



„Cząstki kobiety”



Martha i Sean to oczekująca dziecka bostońska para, której życie nieodwracalnie się zmienia, kiedy poród domowy kończy się niewyobrażalną tragedią. Dla Marthy oznacza to początek trwającej rok gehenny, w trakcie której musi uporać się z żałobą oraz odnaleźć w napiętych relacjach z Seanem i apodyktyczną matką (Ellen Burstyn). Czeka ją też sądowe starcie ze znienawidzoną przez opinię publiczną położną (Molly Parker). „Cząstki kobiety” to bardzo osobista, przenikliwa i przejmująca historia o kobiecie, która uczy się żyć z bólem straty.



„Bielmo”



West Point, 1830 rok. Zmęczony życiem detektyw zostaje poproszony o dyskretne zbadanie sprawy makabrycznego morderstwa kadeta. Na przeszkodzie staje mu kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich — młodego człowieka, którego świat pozna jako Edgara Allana Poe.



„Elegia dla bidoków”



J.D. Vance (Gabriel Basso), były żołnierz Marines z południowego Ohio, a obecnie student Szkoły Prawa na Uniwersytecie Yale, jest bliski zdobycia wymarzonej pracy. Nagły kryzys rodzinny zmusza go jednak do powrotu do domu, o którym starał się zapomnieć. J.D. musi na nowo ułożyć sobie relacje ze swoją niełatwą rodziną, w tym ze zmagającą się z uzależnieniem matką Bev (Amy Adams). Wspominając swoją babkę Mamaw (Glenn Close), twardą i mądrą kobietę, która go wychowała, J.D. stopniowo zaczyna odkrywać i doceniać wpływ, jaki rodzina wywarła na jego życie.



„Winni”



Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.



„Malcolm i Marie”



Sam Levinson łączy siły z Zendayą i Johnem Davidem Washingtonem w nostalgicznym, romantycznym dramacie. Pewien filmowiec (Washington) i jego dziewczyna (Zendaya) wracają do domu po uroczystej premierze filmu w oczekiwaniu na fantastyczne recenzje i finansowy sukces. Jednak wieczór przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na jaw wychodzą rewelacje na temat ich związków wystawiające na próbę siłę ich miłości. We współpracy z operatorem Marcellem Revem Levinson stworzył film równie świeży, co oryginalny. To oda do wielkich hollywoodzkich romansów, a także szczery wyraz wiary w przyszłość kina.



„Niewybaczalne”



Po odbyciu kary za brutalne przestępstwo Ruth Slater (Bullock) wychodzi z więzienia i wraca do społeczeństwa, które jednak nie chce wybaczyć jej zbrodni. W miejscu, które kiedyś nazywała domem, spotyka się z surowym osądem. Walcząc o przebaczenie i szansę na nowe życie, Ruth próbuje odnaleźć młodszą siostrę, z którą była zmuszona zerwać kontakt.



„Czasem trzeba odpuścić”



Dramat o znajdowaniu tego, co naprawdę ważne. Główną bohaterką jest Stella (Josephine Bornebusch), która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego — poskłada rodzinę na nowo. Czytaj też:

