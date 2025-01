Na Max wpada mocy film, którego długo nie zapomnicie

Stworzyliśmy nasze rekomendacje, dotyczące nowości na platformie Max, która tworzy w tym tygodniu poważną konkurencję dla Netfliksa. Wśród listy tytułów, które powinny was zainteresować jest mocny thriller z Elisabeth Moss (znanej z „Opowieści podręcznej”) w głównej roli. Warto też zwrócić szczególną uwagę na polski film na liście. Co jeszcze warto obejrzeć? Oto nasze podpowiedzi.

11 polecanych przez nas perełek w tym tygodniu na Max

8 stycznia

„Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace”, sezon 3. odc. 1-2

Program odkrywa tajemnicę wyrwaną prosto z nagłówków gazet – kim jest Natalia Barnett? Początkowo uważana za 6-letnią ukraińską sierotę z rzadką chorobą genetyczną Natalia została adoptowana przez Kristine i Michaela Barnettów w 2010 roku. Jednak szczęśliwa rodzinna dynamika uległa pogorszeniu wraz z zarzutami Barnettów, że Natalia była osobą dorosłą podszywającą się pod dziecko z zamiarem skrzywdzenia ich rodziny. W 2013 roku odkryto, że Natalia mieszka sama, co zapoczątkowało śledztwo, które doprowadziło do aresztowania Michaela i Kristine oraz burzy pytań. Zawierający ekskluzywne wywiady z członkami rodziny adopcyjnej Natalii, Barnettami, nigdy wcześniej nie widzianymi materiałami filmowymi i zeznaniami barwnej obsady postaci ten serial dokumentalny oferuje podróż w zadziwiającą odyseję pełną niewiarygodnie szokujących zarzutów i wybuchowych rewelacji.

9 stycznia

„Sons of Ecstasy”

W latach 90. XX wieku w Arizonie angielski makler giełdowy ściera się z synem gangstera w sprawie handlu ekstazy. Rodzina Gravano dzieli się swoją perspektywą, gdy dwaj nieoczekiwani rywale walczą o kontrolę pośród broni, gangsterów i imprez na pustyni.

„What a Feeling”

Odnosząca sukcesy lekarka Marie Theres ma specjalne plany na swoją 20. rocznicę ślubu, ale jej mąż Alexander postanawia zakończyć ich związek. W wyniku tego nieprzyjemnego obrotu wydarzeń Marie idzie na drinka, wpada do gejowskiego baru i spotyka Fa. Nieznajoma kocha zabawę, jest spontaniczna, niezależna, otwarta na temat swojego życia miłosnego. Mimo że stonowana i wycofana lekarka nie jest w jej typie, zostaje zabrana przez nią do domu po wieczorze, nie pamiętając później, co zrobiły lub czego nie zrobiły

10 stycznia

„Moja druga, zła połowa”, sezon 2., odc. 1-6

Dokument przedstawia historie kobiet i mężczyzn, którzy zostali oszukani na różne sposoby przez współmałżonków.

„Biały budynek”

Życie trójki przyjaciół zmienia się nie do poznania, gdy ich artystyczna enklawa ma zostać zburzona.

„Wielkie oczekiwania”

Madeleine i Antoine zostają zaatakowani na opustoszałej drodze podczas wakcji. Kobieta przypadkowo zabija napastnika i para decyduje się uciec.

„Niewidzialny człowiek”

Cecilia próbuje odbudować życie po śmierci swojego przemocowego partnera. Szybko jednak zaczyna się zastanawiać, czy on naprawdę odszedł.

„Drzewa milczą”

Runa, szesnastoletnia Kurdyjka, ucieka wraz z rodziną z Iraku przed atakami ISIS i jak wiele innych osób uchodźczych, trafia na polsko-białoruską granicę.

„Babilon”

Ikona kina niemego, wschodząca wschodząca, producent filmowy i muzyczna sensacja starają się utrzymać na szczycie sceny Hollywood lat 20.

„Głupcy”

Niekonwencjonalne małżeństwo wiedzie ustabilizowane życie w nadmorskiej miejscowości, Ich związek przeżywa wstrząs, gdy Marlena postanawia zaopiekować się chorym synem.

11 stycznia

„Doktor Dolittle”

Po stracie żony, siedem lat wcześniej, ekscentryczny doktor John Dolittle, słynny naukowiec i lekarz weterynarii w wiktoriańskiej Anglii, wiedzie pustelniczy tryb życia, w otoczeniu menażerii swych egzotycznych zwierząt. Kiedy jednak młoda królowa zapada na śmiertelną chorobę, nieustraszony doktor wyrusza w pełną przygód podróż na mityczną wyspę, gdzie spodziewa się znaleźć lekarstwo dla królowej.

12 stycznia

„Nadal: King of Paris”

Opowieść o dokonaniach Hiszpana Rafaela Nadala podczas wielu edycji French Open. Pochodzący z miejscowości Manacor na Majorce zawodnik czternaście razy zwyciężył w grze pojedynczej na Roland Garros w Paryżu.

