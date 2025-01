Najlepsze skandynawskie seriale. Tu znajdziecie surowy klimat i trzymające w napięciu tajemnice

Kiedy myślimy o skandynawskich produkcjach, pierwsze skojarzenia to mroźne krajobrazy, surowe miasteczka otulone mgłą i bohaterowie uwikłani w gęste sieci tajemnic. Thrillery psychologiczne i kryminały z tamtych stron zdobyły popularność na całym świecie dzięki takim hitom jak „Most nad Sundem” („Bron/Broen”) czy „Forbrydelsen” („The Killing”), które także znajdziecie na naszej liście. To właśnie one otworzyły drzwi dla kolejnych produkcji, które zaczęły sięgać po coraz bardziej złożone wątki. Czy to śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa, rodzinne sekrety, czy psychologiczne dramaty bohaterów – te seriale zawsze zdają się wnosić coś świeżego do gatunku, dzięki czemu szybko stają się ulubieńcami widzów. Ich sukces nie opiera się jednak wyłącznie na mrocznych i skomplikowanych intrygach. Skandynawowie doskonale wiedzą, jak wpleść do swoich opowieści refleksje nad współczesnym społeczeństwem, moralnością czy relacjami międzyludzkimi.

Dobra wiadomość jest taka, że dziś coraz więcej tych produkcji trafia na platformy streamingowe, dostępne w Polsce. Dzięki temu nie musimy już ograniczać się do hitów sprzed lat – niemal każda nowa skandynawska premiera szybko znajduje się w zasięgu naszej ręki. Jeśli więc szukasz seriali, które łączą intrygującą fabułę z wyjątkową atmosferą, to skandynawskie propozycje powinny być twoim pierwszym wyborem.

Lista najlepszych skandynawskich seriali – kryminałów i thrillerów, które są obecnie dostępne w Polsce

„The Killing” (Prime Video)



Detektyw Sara Lund odbywa swoje ostatnie dni służby w kopenhaskiej policji. Ma przenieść się do Szwecji wraz ze swym narzeczonym i zacząć pracować dla tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Jednak jej plany zmieniają się, gdy znika 19-letnia Nanna Birk Larsen. Okazuje się, że dziewczyna została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Sara wraz ze swym partnerem Janem Meyerem zaczynają prowadzić śledztwo w tej sprawie. Okazuje się, że złapanie inteligentnego i niebezpiecznego mordercy nie będzie łatwe.



„Most nad Sundem” (Max, Prime Video, Player)



Na moście między Danią, a Szwecja znaleziono ciało. Ze względu na nietypową lokalizację sprawa zostaje przydzielona dwójce doświadczonych śledczych z graniczących ze sobą krajów. Duński inspektor Martin Rohde oraz szwedzka policjantka Saga Noren szybko odkrywają, że doszło do nie jednego, a dwóch zabójstw. Okazuje się, że górna część ciała należy do znanego polityka, natomiast dolna do prostytutki. Para detektywów zmuszona jest zagłębić się w najbardziej mroczne sekrety Kopenhagi i Malmö, aby odnaleźć mordercę.



„Karppi” (Netflix)



Sofia Karppi próbuje otrząsnąć się po śmierci męża. Gdy na planie budowy zostają znalezione zwłoki kobiety, życie pani detektyw znów zostaje wywrócone do góry nogami.



„Wisting” (Prime Video)



Detektyw William Wisting i jego córka Line, dziennikarka, tropią przestępców w nadmorskim Larviku.



„Kasztanowy ludzik” (Netflix)



Akcja serialu rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia – na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik. Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin oraz jej nowy partner Mark Hess. Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą – zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityk Rosy Hartung.



„Kalifat” (Netflix)



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



„Ruchome piaski” (Netflix)



Serial na podstawie bestsellerowej, wydanej w 26 krajach powieści Malin Persson Giolito, która została okrzyknięta najlepszą nordycką powieścią kryminalną 2016 roku. W prywatnej szkole średniej, znajdującej się w bogatej dzielnicy na przedmieściach Sztokholmu, dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu przeciętnej licealistki Mai Norberg na jaw wychodzą sekrety dotyczące tragicznego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Millenium” (Max, Player)



Ekranizacja bestsellerowej trylogii Stiega Larssona. W połowie lat 60. ubiegłego wieku w niejasnych okolicznościach znika bez śladu 16-letnia Harriet Vanger, członkini bogatej i wpływowej rodziny przedsiębiorców. 40 lat później Mikael Blomkvist, dziennikarz specjalizujący się demaskowaniu finansowych przekrętów wielkich korporacji, otrzymuje zlecenie wyjaśnienia tej tajemniczej sprawy. Zgłębiając historię rodziny Vangerów Mikael stopniowo odkrywa coraz bardziej szokujące fakty. Kiedy wydaje się, że sprawa go przerasta, dziennikarz otrzymuje pomoc ze strony zamkniętej w sobie, ekstrawaganckiej i fascynującej genialnej hakerki Lisbeth Salander. Kolejne elementy łączą się w całość i przybliżają do rozwiązania przerażającej układanki. To, co odkryją, przekroczy ich najśmielsze oczekiwania.



„Sanktuarium zła” (Canal+ Online, Player)



Akcja ośmioodcinkowego serialu sensacyjnego, rozgrywa się w Alpach. Główne bohaterki to pochodzące ze Szwecji, rozdzielone w przeszłości, identyczne bliźniaczki Siri i Helena. Ich relacje od zawsze były skomplikowane. Gdy Helena dostaje zaproszenie od Siri, by odwiedziła ją w sanatorium, w którym mieszka, kobieta w pierwszej chwili jest niechętna. Jednak wizja wakacji w Alpach ostatecznie ją przekonuje.

Po kilku dniach Siri informuje Helenę, że ma do załatwienia ważną sprawę. Prosi siostrę o zastępstwo, lecz ta, mimo zauroczenia pensjonatem, odmawia. Wkrótce Siri znika. Pozostawiona sama sobie Helena zaczyna rozumieć, że jej siostra szybko nie wróci. Odkrywa także, że w sanktuarium, w którym przebywa, prowadzone są mrożące krew w żyłach eksperymenty na pacjentach chorych psychicznie.



„Zaginieni” (Canal+ Online)



Kierowca cysterny przemyca uchodźców. Fatalne zdarzenie po drodze sprawia, że musi stanąć przed wyborami, które zmienią jego życie.



„Gåsmamman” (Prime Video)



Sonja mieszka nieopodal Sztokholmu i pracuje jako księgowa. Jej spokojne życie zmienia się, gdy wkracza w przestępczy półświatek, by ratować swoją rodzinę.



„Pielęgniarka” (Netflix)



Pewnego wczesnego poranka w marcu 2015 roku duńska policja odebrała telefon od pielęgniarki ze szpitala Nykøbing Falster, która zgłosiła, że podejrzewa swoją koleżankę z pracy o celowe zabijanie pacjentów i obawia się, że właśnie doszło do kolejnego morderstwa. Sprawa szybko nabrała tempa niespotykanego w historii duńskiego prawa. Kilku innych pracowników szpitala zgłosiło się na policję, donosząc, że też podejrzewają, że pielęgniarka truje pacjentów, a niektórzy twierdzili nawet, że robi to od wielu lat. Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował? Gdzie są dowody?

Serial „Pielęgniarka” powstał na podstawie prawdziwej historii duńskiej pielęgniarki Christiny Aistrup Hansen, która została skazana na 12 lat więzienia za cztery zarzuty usiłowania zabójstwa w 2017 roku, opisanej w książce Kristiana Corfixena o tym samym tytule.Czytaj też:

