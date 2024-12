Mocny zwiastun „Wzgórza psów” Żulczyka na Netflix. To coś dla fanów porządnych thrillerów

Netflix po raz kolejny sięga po prozę Jakuba Żulczyka, tym razem skupiając się na wiernym odwzorowaniu klimatu mniejszego miasteczka, którym rządzą mroczne tajemnice. Styczniowa premiera „Wzgórza psów” przyciągnie nie tylko fanów kryminałów, pełnych stopniowanego napięcia, ale też widownię ceniącą skomplikowane portrety psychologiczne.

Netflix zekranizował porządny polski thriller. O czym jest „Wzgórze psów”?

Serial opowiada historię Mikołaja Głowackiego (Mateusz Kościukiewicz), odnoszącego sukcesy pisarza po trzydziestce, który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. który wraca po latach nieobecności do swojego rodzinnego miasta Zybork. To właśnie stamtąd uciekł przed tragicznymi wydarzeniami, których wspomnienie ściga go do dziś. Towarzyszy mu żona Justyna (Jaśmina Polak), dziennikarka śledcza pracująca dla największego dziennika w Polsce. Powodem wizyty jest szczególna okazja – urodziny Tomasza (Robert Więckiewicz), ojca Mikołaja i wpływowego miejskiego aktywisty, który świętuje w gronie swojej drugiej żony i przyjaciół. Grupa ta wspólnie walczy z lokalną korupcją, sprzeciwiając się planom inwestycyjnym, które mogą pozbawić mieszkańców Zyborka ich domów. W miarę rozwoju akcji odkrywane są powiązania między niedawnym morderstwem a zbrodnią z przeszłości.

– Zybork to pozornie fikcyjne miasteczko, ale tylko pozornie. Tak naprawdę ja wychowałem się w Zyborku. Tak naprawdę w Zyborkach wychowywało się wielu z nas. Zyborków są tysiące. Zybork jest wszędzie. Małe miasta są spokojne tylko na powierzchni. W ich środku kipi od emocji, nadziei, lęków, konfliktów. Straconych marzeń, niezałatwionych spraw, przekreślonych szans. Historia Zyborka to historia niesprawiedliwości, a „Wzgórze psów” jest opowieścią o wyrównywaniu rachunków i o tym, jak bardzo przeszłość wpływa na nasze decyzje i całe życie. Mam nadzieję, że zobaczycie w tej historii własne doświadczenia. Bo każdy ma swój Zybork – mówi Jakub Żulczyk, autor powieści i współscenarzysta serialu.

„Wzgórze psów” zagłębia się w złożone relacje wspólnoty małego miasteczka, stając się metaforą nastrojów społecznych. Mierzy się również z takimi tematami, jak gniew, niesprawiedliwość, zemsta i potrzeba przywrócenia porządku. Podważając tradycyjne pojęcie zmian według prawnego porządku, stawia pytania, czy prawdziwa sprawiedliwość może wymagać działań poza ustalonymi regułami.

Obraz wyreżyserowali Jacek Borcuch i Piotr Domalewski, który jednocześnie, wspólnie z Jakubem Żulczykiem, odpowiada za scenariusz. W rolach głównych: Robert Więckiewicz, Mateusz Kościukiewicz, Jaśmina Polak i Wojciech Zieliński.

Serial „Wzgórze psów” będzie dostępny w serwisie Netflix od 8 stycznia 2025 roku.

