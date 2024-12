Najlepsze filmy 2024 roku i gdzie je obejrzycie. Prawie 40 tytułów na liście

Rok 2024 przyniósł wiele filmowych emocji, zarówno w kinach, jak i na platformach streamingowych. To rok, w którym twórcy postawili na różnorodność – od wzruszających dramatów i zapierających dech w piersiach produkcji science fiction, po trzymające w napięciu thrillery i widowiskowe blockbustery. Wśród najlepszych filmów 2024 roku nie brakuje tytułów, które już zdążyły zdobyć uznanie krytyków i widzów.

Dzięki platformom streamingowym, takim jak między innymi Netflix, Max, Prime Video czy Disney+, wiele z tych produkcji sukcesywnie obejrzeć możemy w sieci niedługo po ich kinowej premierze. Niektóre z najlepszych w tym roku filmów zostały z kolei stworzone wyłącznie dla serwisów streamingowych i od dnia swojej premiery to właśnie tam zyskują ogromną popularność.

Z okazji końca 2024 roku, przygotowaliśmy dla miłośników dobrego kina filmowe podsumowanie ostatnich miesięcy. Na naszej liście znajdziecie prawie 40 tytułów, o których było w tym roku głośno. Jeżeli szukasz dobrego, nowego filmu na wieczór – przejrzyj nasze zestawienie, a z pewnością znajdziesz coś, co cię zainteresuje.

Ranking: Najlepsze filmy 2024 roku i gdzie je obejrzycie

„Zabierz mnie na Księżyc”



Kelly Jones, specjalistka od marketingu (Scarlett Johansson) zostaje zatrudniona, aby naprawić publiczny wizerunek NASA. Zaczyna działać i iskry lecą we wszystkich kierunkach, Kelly sieje spustoszenie. Szefem odpowiedzialnym za wystrzelenie rakiety jest Cole Davis (Channing Tatum). Kiedy Biały Dom uznaje, że misja jest zbyt ważna, aby miała zakończyć się niepowodzeniem, Jones otrzymuje polecenie zorganizowania fałszywego lądowania na Księżycu w ramach wsparcia. I zaczyna się prawdziwe odliczanie...

Film do obejrzenia na Apple TV+



„Simona Kossak”



Historia biolożki, Simony Kossak, która po ukończeniu studiów postanawia porzucić dawne życie w Krakowie i rozpocząć pracę w Białowieży. Na miejscu poznaje znanego fotografa przyrody, a wspólna pasja sprawia, że zaczyna ich łączyć szczególna więź.



„Pułapka”



Ojciec i jego nastoletnia córka udają się na koncert muzyki pop, gdzie zdają sobie sprawę, że znaleźli się w epicentrum mrocznego i złowieszczego wydarzenia.

Film obejrzycie na Max.



„Minghun”



Jurek wraz ze swoim teściem Benem konfrontuje się ze stratą bliskiej osoby i decyduje odprawić chiński rytuał minghun, tzw. zaślubin po śmierci.



„Caddo Lake”



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.

Film dostępny na Max



„It Ends With Us”



Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem.

Film dostępny na Prime Video, Apple TV+, Playerze i Premiery Canal+



„Kaskader”



Colt Seavers porzuca zawód kaskadera. Gdy znika gwiazda wysokobudżetowego filmu w reżyserii jego ex, decyduje się wrócić do branży.Film dostępny na SkyShowtime i Prime Video





„Kontrola bezpieczeństwa”



Lotniskowy ochroniarz próbuje przechytrzyć tajemniczego podróżnego, który szantażem wymusza na nim przewiezienie niebezpiecznej paczki samolotem odlatującym w Wigilię.

Film obejrzycie na Netflix



„Horyzont. Rozdział 1”



Tysiące osadników przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych. Na nowej ziemi obiecanej krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy.

Film dostępny na Prime Video, Apple TV+, Premiery Canal+, TVP VOD, Playerze czy Polsat Box GO



„Rebel Ridge”



Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

Film dostępny na Netflix



„Pszczelarz”



Agent tajnej jednostki specjalnej porzuca emeryturę, by stanąć w obronie słabszych.

Film obejrzycie na Prime Video, Premiery Canal+, Playerze czy TVP VOD



„Twisters”



Była łowczyni burz, dręczona wspomnieniami związanymi z tornadami, powraca do Oklahomy. Tam ponownie musi stawić czoła nadchodzącej katastrofie.

Film dostępny na Max



„Napad”



Prokuratorka szuka pomocy u zwolnionego ze służby policjanta, oferując mu szansę na powrót do dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank.

Film dostępny na Netflix



„Biała odwaga”



Historia dwóch podhalańskich rodów wystawionych na najtrudniejszą próbę podczas niemieckiej okupacji.

Film obejrzycie na Prime Video, Premiery Canal+, Playerze, Apple TV+ czy TVP VOD



„Kulej: Dwie strony medalu”



Historia boksera legendy, podwójnego mistrza Europy oraz ośmiokrotnego mistrza Polski, który nigdy nie leżał na deskach i jako jedyny wywalczył dwa złota olimpijskie.



„Bokser”



Obiecujący młody pięściarz, wspierany jedynie przez żonę, ucieka z komunistycznej Polski w pogoni za marzeniem zostania najlepszym bokserem w historii.

Film do obejrzenia na Netflix



„Mrugnij dwa razy”



Miliarder spotyka kelnerkę Fridę na przyjęciu charytatywnym i zaprasza ją na wakacje na prywatną wyspę. Początkowo wszystko wydaje się rajem, ale dziwne wydarzenia budzą w Fridzie podejrzenia. Aby przetrwać, musi odkryć mroczną prawdę o wyspie.

Film dostępny na Prime Video, Premiery Canal+ i Apple TV+



„Kod zła” (ang. „Longlegs”)



Agentka FBI zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. Odkrywa dowody na okultyzmu i swoje osobiste powiązanie z zabójcą.

Film dostępny na Premiery Canal+, Player, Megogo, TVP VOD i Canal+ Online



„Gladiator II”



Żona Hanno zostaje zabita podczas najazdu Rzymian, a on sam trafia do niewoli. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna postanawia walczyć na arenie jako gladiator.



„Obcy: Romulus”



W czasie przeszukiwania odległej stacji kosmicznej grupa młodych kolonizatorów napotyka najbardziej przerażającą formę życia we wszechświecie.

Film do obejrzenia na Megogo, Apple TV+ czy Prime Video



„Beetlejuice Beetlejuice”



Po rodzinnej tragedii Deetzowie wracają do Winter River. Buntownicza córka Lydii, Astrid otwiera portal do zaświatów. Prawdziwy Chaos rozpęta się, gdy ktoś wypowie imię Beetlejuice'a trzy razy.

Film dostępny na Max



„Joker: Folie à deux”



Harleen Quinzel, psychiatra w szpitalu Arkham, zakochuje się w tajemniczym pacjencie, Jokerze. Razem próbują uciec z zakładu psychiatrycznego, niosąc ze sobą burzliwy romans pełen szaleństwa i niebezpieczeństwa.

Film do obejrzenia na Max



„Furiosa: Saga Mad Max”



Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona przez Hordę Bikerów i przewieziona do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. W obliczu walki dwóch tyranów o władzę, Furiosa musi przetrwać wiele prób i zgromadzić środki, aby wrócić do domu.

Film do obejrzenia na Max



„Juror #2”



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Film dostępny na Megogo, Premiery Canal+, Apple TV+, Prime Video, Playerze, a niebawem też na Max



„Kolory zła: Czerwień”



Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.

Film dostępny na Netflix



„Civil War”



Przez pogrążone w krwawej wojnie domowej Stany Zjednoczone przedziera się grupa dziennikarzy, by w Waszyngtonie przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem.

Film dostępny na Prime Video, Apple TV+, TVP VOD, Polsat Box Go



„Challengers”



Tashi, była gwiazda tenisa, zostaje trenerką swojego męża, który aby przerwać pasmo porażek musi zmierzyć się na korcie ze swoim byłym najlepszym przyjacielem, a przy tym byłym partnerem żony.

Film dostępny na Prime Video, Apple TV+, Premiery Canal+



„Substancja”



Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.



„W głowie się nie mieści 2”



Riley jest już nastolatką. W jej życiu pojawiają się nowe emocje, które kształtują osobowość dorastającej dziewczyny.

Film dostępny na Disney+, Premiery Canal+, Prime Video, Megogo czy Apple TV+



„Deadpool & Wolverine”



Dochodzacy do siebie Wolverine spotyka pyskatego Deadpoola, z którym łączy siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi.Film dostępny na Disney+, Premiery Canal+, Prime Video, Megogo czy Apple TV+



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.



„Hrabia Monte Christo”



Edmond Dantès, niesłusznie uwięziony w twierdzy If, ucieka po czternastu latach i zdobywa skarb z wyspy Monte Christo. Z fortuną w ręku, realizuje plan zemsty na dawnych wrogach, choć zemsta przynosi mu także wewnętrzne cierpienie.Film dostępny na Premiery Canal+, TVP VOD, Megogo czy Apple TV+



„Prawdziwy ból”



Dwóch kuzynów wybiera się po śmierci babci na sentymentalną podróż do Polski, w celu poznania kraju, z którego pochodzi ich rodzina.



„Konklawe”



Szokujące tajemnice Kościoła wychodzą na jaw podczas obrad nad wyborem nowego papieża.



„Rodzaje życzliwości”



Wielowątkowa historia, w której pewien mężczyzna próbuje oszukać los, policjant kwestionuje postępowanie żony po jej rzekomym utonięciu, a kobieta usiłuje odnaleźć człowieka, mającego zostać duchowym przewodnikiem.Film obejrzycie na Disney+, Megogo, Apple TV+, Prime Video czy Playerze



„Anora”



Młoda striptizerka wychodzi za mąż a jej wybrankiem jest syn rosyjskiego oligarchy. Rodzice młodego mężczyzny postanawiają jednak przybyć do USA i unieważnić małżeństwo.



„Heretic”



Dwie misjonarki trafiają do domu sympatycznego mężczyzny, który zamienia się w psychopatycznego oprawcę. Muszą przejść serię testów by przetrwać w tej śmiertelnie niebezpiecznej grze.



„Diuna: Część druga”



Książę Paul Atryda przyjmuje przydomek Muad'Dib i rozpoczyna duchowo-fizyczną podróż, by stać się przepowiedzianym w proroctwie wyzwolicielem ludu Diuny.

Film do obejrzenia na Max, Apple TV+, Player, Prime Video czy MegogoCzytaj też:

