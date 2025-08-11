Głośny polski film w końcu w sieci! Od jutra na popularnej platformie!

Film „Imago” w reżyserii Olgi Chajdas to wielokrotnie nagradzane, mocne, transowe i głośne kino o różnych odcieniach transformacji oraz portret kobiety, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było, z brawurową rolą Leny Góry, „tętniącą anarchistycznym życiem" muzyką autorstwa wybitnego polskiego muzyka i instrumentalisty, Andrzeja Smolika i zdjęciami Tomasza Naumiuka, któremu udało się uchwycić charakterystyczną przemianę w kulturze końca lat 80-tych.

Polski film sprzed 2 lat w końcu w sieci! O czym opowiada ten głośny tytuł?

Koniec lat 80tych, Wybrzeże. Ela, najmłodsza z dziewięciorga rodzeństwa, dopiero wchodzi w dorosłość, ale już wie, że nie pasuje ani do sztywnych zasad starego ładu, ani do rodzącego się nowego świata. Azyl znajduje w trójmiejskiej alternatywie – dopóki rzeczywistość się o nią nie upomni.

Wielowymiarowa, postpunkowa opowieść w reżyserii Olgi Chajdas o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u, o pragnieniu wolności, seksie, sile młodości i najtrudniejszej z więzi – tej z matką. A w tle buntownicza trójmiejska scena muzyczna, fenomen lat 80'tych i zapowiedź rewolucyjnych zmian w Polsce.

Polska premiera miała miejsce w konkursie międzynarodowym 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty, IMAGO było jedynym polskim filmem w konkursie. Film został nagrodzony Srebrnymi Lwami i Nagrodą za Najlepszą Główną Rolę Kobiecą dla Leny Góry i Nagrody za Muzykę dla Andrzeja Smolika na festiwalu w Gdyni, nagrodą główną festiwalu OFF Camera i wielu innych licznych wyróżnień dla filmu i jego twórców na licznych festiwalach w Polsce i za granicą.

Film „Imago” pojawi się w sieci we wtorek 12 sierpnia. Polacy będą mogli go obejrzeć na platformie Canal+.

Czytaj też:

Netflix zalewa nowościami: 20 premier w tym tygodniu, ale to ten thriller skradnie show!Czytaj też:

Ostatni miesiąc na nadrobienie klasyka. Potężny film znika z HBO Max