20+ kapitalnych filmów znika z Max. Spiesz się, bo czasu jest coraz mniej

Dziesiątki filmów do końca grudnia 2024 roku znikną z Max. To ostatni moment, aby obejrzeć trylogię „Martix”, dobre komedie typu „Ave, Cezar!”, „Druhny” czy „Łatwa dziewczyna” oraz thrillery, w tym „Raport” czy głośną „Reality” ze znaną „Euforii” Sydney Sweeney. Czas ucieka – oto nasze rekomendacje dotyczące produkcji, które warto zobaczyć na Max, nim będzie za późno.

Max robi porządki. Te filmy przepadną na zawsze do końca grudnia 2024 roku

„Matrix”

Thomas Anderson wiedzie podwójne życie – na co dzień pracuje w koncernie Meta Cortechs jako programista, prywatnie jest genialnym hackerem, działającym pod nickiem Neo. Pewnego dnia nawiązuje z nim kontakt tajemniczy Morfeusz – człowiek, który obiecuje mu odkryć prawdę o rzeczywistości, w jakiej żyją. Prawdę o Matriksie. Prawdę o dwóch światach: prawdziwym i wygenerowanym, który ma tylko „udawać” rzeczywistość. Neo początkowo wbrew sobie przystaje do grupy kierowanej przez Morfeusza, stopniowo jednak sam zaczyna dostrzegać, że ze światem, w którym żył dotychczas, jest coś nie tak. Że jego życiem cały czas ktoś kierował. Kolejne stopnie wtajemniczenia stawiają przed Neo nowe pytania. Który ze światów jest prawdziwy? Czym jest Matrix i komu służy? I jaką rolę w planie Morfeusza ma do spełnienia on sam?

„Matrix Rewolucje”

Neo podejmuje ostateczny krok w poszukiwaniu prawdy. Bohater zapadł w śpiączkę, przez którą jego umysł ugrzązł pomiędzy światem Matrixa, a rzeczywistością. Trinity za wszelką cenę stara się go wyciągnąć z letargu. Morfeusz z kolei zmaga się z wątpliwościami, czy ten komu zaufał, nie okazał się systemem sterowania wynalezionym przez architektów Matrixa. Tymczasem armia maszyn zbliża się do Syjonu – ostatniej ludzkiej osady. Jej obywatele organizują taktykę obronną. W między czasie Smith – były agent systemu, wymyka się spod władzy maszyn i rozpoczyna przejmowanie kontroli w Matrixie.

„Matrix Reaktywacja”

Maszyny dokonały brzemiennego w skutkach odkrycia: poznały lokalizację Zion, ostatniego miasta ludzi, ukrytego w pobliżu jądra Ziemi. Za 72 godziny tysiące Strażników – kałamarnicowatych maszyn znanych z pierwszej części – przebiją się do miasta. Jedyną nadzieją ludzi jest odnalezienie tajemniczej postaci, znanej jako Twórca Kluczy, chronionej przez parę uzbrojonych w noże Bliźniaków, nienaturalnie białych zabójców, potrafiących znikać i pojawiać się jak duchy.

„Ave, Cezar!”

Kiedy z planu filmowego wysokobudżetowej produkcji „Ave, Cezar!” znika jedna z największych gwiazd kina Baird Whitlock do akcji wkracza Eddie Mannix. Człowiek, którego praca nie kończy się nigdy. Dzięki niemu sławne osoby, idole, megagwiazdy nie nie trafiają na czołówki gazet z racji problemów i kłopotów. Kiedy zostaje uprowadzony Whitlock – bożyszcze Hollywodu i porywacze żądają mega pieniędzy, wiadomo jest, że sprawą zajmie się Mannix. Wraz z Mannixem do sprawy wkraczają wścibscy dziennikarze i to wtedy zaczynają się dopiero kłopoty.

„Bez urazy”

Maddie odkrywa intrygujące ogłoszenie o pracę: bogaci i nadopiekuńczy rodzice szukają kogoś na „randki” z ich introwertycznym 19-letnim synem, Percym, zanim ten wyjedzie na studia do Princeton.

„Zwierzęta nocy”

Przed piętnastoma laty Susan Morrow opuściła męża, Walkera, ambitnego pisarza w wiecznym kryzysie twórczym. Dziś Susan jest właścicielką galerii i szczęśliwą małżonką innego mężczyzny. Któregoś dnia otrzymuje od Walkera rękopis jego pierwszej książki, brutalnego thrillera, który Susan interpretuje jako symboliczną zemstę za rozstanie. Poznajemy koleje losu Tony’ego Hastingsa, profesora matematyki, i jego rodziny. Hipnotyczna, tajemnicza, przerażająca treść książki sprawia, że Susan z trudem rozpoznaje rzeczywistość, w której się znajduje. Oba plany (realne życie i fabuła książki) mieszają się, zamazują, przeplatają. Mroczna historia z kart powieści zmusza Susan do zmierzenia się z ciemnością, jaka kryje się w jej sercu i przeszłości.

„Syn”

Życie Petera ulega całkowitej zmianie, gdy nagle zjawia się w nim jego była żona z ich nastoletnim synem.

„Dziewczyna z portretu”

To niezwykła historia miłosna zainspirowana życiem artystów Einara i Gerdy Wegener, których małżeństwo i praca zostają poddane próbie, kiedy Einar decyduje się na operację zmiany płci i zostaje jedną z pierwszych na świecie transgenderowych kobiet, Lili Elbe.

„Raport”

Trzymający w napięciu thriller polityczny przybliżający kulisy kontrowersyjnych działań CIA po atakach na World Trade Center. Wszystko zaczyna się od jednego człowieka. Daniel Jones, młodszy stażem pracownik, dostaje zadanie zbadania sytuacji i przygotowania raportu w tej sprawie dla amerykańskiego Senatu. Nie jest to łatwe – do przeczytania i analizy ma tony dokumentów, zdjęć, nagrań, w większości utajnionych, a nawet z premedytacją niszczonych. Dotarcie do prawdy zajęło Jonesowi i jego niewielkiemu zespołowi pięć długich lat, a odpowiedzi nie pozostawiają złudzeń – tzw. „zaawansowane techniki przesłuchań” nie przyniosły amerykańskim służbom praktycznie żadnych efektów.

„Głęboka czerwień”

Po konferencji w Rzymie zostaje zamordowana niemiecka telepatka. Przypadkowy świadek wraz z dziennikarką próbują odnaleźć sprawcę.

„Przygoda”

Anna i jej przyjaciółka Claudia zostają zaproszone przez kochanka Anny, Sandro, na przejażdżkę jachtem. W podróży Anna uświadamia sobie, że właściwie nic jej nie łączy z Sandro. Gdy jacht przybija do opustoszałej wyspy, Anna znika nagle bez śladu. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić, czy jeszcze żyje, czy też została uprowadzona. W pewnym momencie Sandro i Claudia zapominają o poszukiwaniu Anny i stają się kochankami.

„Jeźdźcy sprawiedliwości”

Markus wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu... kiedy do jego drzwi puka Otto – ocalały z wypadku matematyk.

„Czerwona pustynia”

Deszczowa i zimna Ravenna. Giuliana jest zmęczoną życiem gospodynią domową i żoną Ugo, kierownika miejscowej fabryki. Pewnego dnia kobieta spotyka na swojej drodze przystojnego inżyniera Corrado Zellera, z którym wdaje się w romans. Przekonana, że ani syn, ani mąż już jej nie potrzebują, zdesperowana i spragniona miłości, bardzo angażuje się w nowy związek. Zeller jednak wykorzystuje ją i porzuca.

„Łatwa dziewczyna”

Olive, przykładna uczennica szkoły średniej, przypadkiem staje się ofiarą swego własnego kłamstewka na temat rzekomej utraty dziewictwa. Podczas gdy cała szkoła huczy od plotek, dziewczyna zaczyna dostrzegać podobieństwa między jej sytuacją, a życiem Hester Prynne – bohaterki książki „Szkarłatna litera”, którą właśnie omawia na lekcji. Po pewnym czasie Olive decyduje się wykorzystać plotkę by polepszyć swą pozycję społeczna i sytuację finansową.

„Druhny”

Świetna komedia wyprodukowana przez Judda Apatowa. To „Hangover” dla kobiet. Film opowiada o przedślubnych perypetiach druhen, które wybierają się do Las Vegas. Mnóstwo znakomitych dialogów i fantastyczna muzyka zapewnią znakomitą wakacyjną rozrywkę.

„Irlandzkie pożegnanie”

Dwóch skłóconych braci spotyka się po śmierci matki. Kiedy odkrywają należącą do niej listę życzeń, ich bolesne spotkanie przybiera inny przebieg.

„Reality”

Film w reżyserii Tiny Satter opowiada prawdziwą historię Reality Winner, kobiety służącej w amerykańskich siłach powietrznych i tłumaczki NSA, która ujawniła mediom tajne informacje dotyczące rosyjskiego oddziaływania na wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Dwa lata później została skazana na pięć lat i trzy miesiące więzienia.

„Sherlock i upiorna panna młoda”

Londyn, rok 1895. Przy Baker Street mieszka słynny detektyw Sherlock Holmes, który od lat rozwiązuje najbardziej skomplikowane kryminalne zagadki. W pracy pomaga mu lekarz i weteran wojenny, doktor John Watson, któremu imponuje wybitna inteligencja i niespotykana spostrzegawczość przyjaciela. Tym razem uwagę mistrza dedukcji zwraca niezwykła historia Tomasa Ricolettiego, który w dniu samobójczej śmierci swojej żony, zauważa ukochaną w stroju ślubnym. Od tego czasu duch pani Ricoletti regularnie pojawia się na ulicach Londynu. Holmes i Watson podejmują się wyjaśnienia sprawy.

„Stworzenia boże”

Miasteczko rybackie na irlandzkim wybrzeżu. Pracująca w lokalnej fabryce Aileen przepełnia się radością, kiedy jej syn marnotrawny Brian wraca niespodziewanie do domu po siedmiu długich latach spędzonych za granicą.

„Hellboy: Złota armia”

Hellboy’owi po raz kolejny przyjdzie walczyć z mitycznymi potworami. Tym razem jego przeciwnik – książę pradawnego ludu elfów – złamie rozejm panujący między istotami fantastycznymi a ludźmi i spróbuje obudzić złotą armię niezwyciężonych wojowników. Hellboy będzie musiał mu w tym przeszkodzić.

„Sherlock”

Dr Watson jest lekarzem i weteranem wojennym. Pewnego dnia poznaje Sherlocka Holmesa, który rozwiązuje zagadki kryminalne sposobem dedukcji. „Sherlock” to uwspółcześniona wersja przygód jednego z najsłynniejszych detektywów. Akcja toczy się w teraźniejszym Londynie.

„W proch się obrócisz”

Skromna Ma i nieśmiały Cao zostali odrzuceni przez swoje rodziny i zmuszeni do małżeństwa. Niespodziewanie więź między nimi zaczyna rozkwitać.

„Księga czarownic”

Diana Bishop jest niezwykle bystrą i błyskotliwą wykładowczynią historii na Oxfordzie. Kobieta jest również czarownicą, ale robi co może, aby zapomnieć o swoim pochodzeniu. Wszystko zmienia się jednak w dniu, w którym wchodzi w posiadanie tajemniczego manuskryptu. Aby rozwikłać związaną z nim zagadkę, historyczka podejmuje współpracę z enigmatycznym genetykiem, Matthew Clairmontem. Szybko okazuje się, że i on skrywa mroczną rodzinną tajemnicę – jest wampirem. Ich wspólne poszukiwania sprawiają, że kruchy pokój, który od wieków panuje między czarownicami, wampirami, demonami oraz ludźmi jest zagrożony.

„Wciąż ją kocham”

Piękna, porywająca i głęboka miłość, w którą ciężko jest nam uwierzyć, oraz rozstanie i poświęcenie w niezwykle wzruszającej historii. John i Savannah pochodzą z dwóch różnych światów, ale kiedy poznają się przypadkiem na plaży, natychmiast budzi się w nich wzajemne uczucie.

„Żona na niby”

Danny Maccabee spotyka dziewczynę swoich marzeń. By zakamuflować powiedziane jej lekkomyślnie kłamstwo, mężczyzna zmusza swoją lojalną asystentkę Katherine do udawania jego wkrótce-byłej-żony. Kiedy pojawiają się kolejne kłamstwa, zatuszować je pomagają włączone do gry dzieci Katherine i wkrótce wszyscy trafiają na Hawaje, gdzie czeka na nich absurdalny, wymykający się spod kontroli weekend, który ujawnia, gdzie leżą granice wytrzymałości i jak daleko można posunąć się dla miłości.

