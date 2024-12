Świąteczne maratony czas zacząć. Najlepsze filmy na Netflix

Grudzień to idealny czas, aby zanurzyć się w magicznym świecie świątecznych filmów, które wprowadzą nas w radosny nastrój i pozwolą oderwać się od codziennych obowiązków. Netflix przygotował bogatą ofertę pełną ciepłych opowieści, romantycznych komedii, a także produkcji dla całej rodziny. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, oto zestawienie najlepiej ocenianych świątecznych filmów dostępnych na platformie.

Najlepsze świąteczne filmy na Netflix

23. „Prawie święta”

Kate Pierce, teraz jako cyniczna nastolatka, na znowu niespodziewane spotkanie ze Świętym Mikołajem, kiedy tajemniczy psotnik grozi, że pozbawi nas Świąt... na zawsze.

22. „Zamiana z księżniczką”

Zwyczajna cukiernik z Chicago i przyszła księżniczka, które wyglądają jak bliźniaczki, postanawiają przed świętami zamienić się życiami.

21. „Świąteczny szok”

Młoda kobieta planuje oświadczyć się swojej dziewczynie podczas świątecznego przyjęcia u jej rodziny. Na miejscu dowiaduje się, że ich związek był trzymany w tajemnicy.

20. „Pan Jangle i świąteczna podróż”

Niegdyś radosny twórca zabawek, który wiele lat temu doświadczył bolesnej zdrady, odzyskuje nadzieję, gdy w jego życiu pojawia się ciekawska dziewczynka – jego wnuczka.

19. „Szwedzkie wczasy”

Stig-Helmer Olsson wybiera się przed Bożym Narodzeniem na Wyspy Kanaryjskie, nie zdając sobie sprawy, że zostaje wplątany w przemyt pieniędzy.

18. „Co wiecie o swoich dziadkach?”

Brad i Dusty muszą uporać się ze swoimi natrętnymi ojcami podczas świąt Bożego Narodzenia.

17. „Grinch: Świąt nie będzie”

W małej wiosce o nazwie Ktosiowo trwają przygotowania do Bożego Narodzenia. Samotnik Grinch, który nienawidzi świąt, robi wszystko, by je zniszczyć.

16. „Randki od święta”

Dwoje singli postanawia sobie wzajemnie przez rok towarzyszyć podczas świątecznych spotkań z rodzinami.

15. „Planeta Singli 2”

Związek Ani i Tomka przeżywa kryzys, bo oboje mają względem siebie inne zamiary. Tymczasem na horyzoncie pojawia się zakochany w dziewczynie milioner.

14. „Dawid i Elfy”

Znużony ciągłą pracą na najwyższych obrotach elf ucieka do świata ludzi, aby na nowo poczuć magię świąt. Pomaga mu w tym nowo poznany przyjaciel.

13. „Chłopiec zwany Gwiazdką”

Chłopiec o imieniu Nikolas wyrusza na zaśnieżoną Północ, aby odnaleźć swojego ojca, który szuka legendarnej wioski elfów. Towarzyszą mu uparty renifer i udomowiona myszka. W tej magicznej, zabawnej i wzruszającej opowieści, która dowodzi, że nie ma rzeczy niemożliwych, Nikolas znajduje swoje przeznaczenie.

12. „Czas na przyjaźń”

Po piętnastu latach dochodzi do spotkania przyjaciół ze studiów.

11. „Święto Angeli”

Wzruszająca, pełna ciepłego humoru i skłaniająca do refleksji opowieść o sile rodziny oraz o niewinnym pragnieniu małej dziewczynki, by wszyscy mogli spędzić Boże Narodzenie w ciepłym, bezpiecznym domu, otoczeni miłością najbliższych. Film na podstawie uwielbianej przez dzieci książki Franka McCourta (zdobywcy nagrody Pulitzera za wspomnienia wydane pod tytułem „Popiół i żar: Wspomnienie”).

10. „Zły Mikołaj”

Zawodowy oszust spotyka chłopca, który wpływa na jego dotychczasowe życie.

9. „Ekspres polarny”

Chłopiec powątpiewający w magię Świąt Bożego Narodzenia zostaje pasażerem pociągu zmierzającego na biegun północny do siedziby św. Mikołaja.

8. „Kronika świąteczna”

Film opowiada historię siostry i brata, Kate (Darby Camp) i Teddy’ego (Judah Lewis) Pierce’ów, których plan zarejestrowania Świętego Mikołaja (Kurt Russell) na filmie prowadzi do nieoczekiwanej podróży, o której większość dzieci mogłaby tylko pomarzyć. Po wypatrzeniu Mikołaja dzieci zakradają się do jego sań i powodują wypadek, który zagraża podtrzymaniu świątecznej tradycji. Tej szalonej nocy Kate i Teddy pracują razem z Mikołajem — jakiego jeszcze nie znaliście — i jego lojalnymi elfami, by uratować Boże Narodzenie, zanim będzie za późno.

7. „Grinch”

Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny świąteczny czas. Mieszkańcy Ktosiowa z niecierpliwością oczekują Białego Bożego Narodzenia, najpiękniejszego czasu w roku. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

6. „Baranek Shaun: Odlotowe święta”

Większa skarpeta to więcej prezentów — święcie w to wierząc, Shaun funduje mieszkańcom farmy niezapomnianą świąteczną przygodę, z szaleńczym pościgiem saniami włącznie!

5. „Śnieżna siostra”

Zbliża się Wigilia. Tego dnia Julian skończy też jedenaście lat. Zwykle jest to najwspanialszy dzień w roku, wypełniony cudownym zapachem pierniczków i mandarynek oraz dźwiękiem trzaskającego ognia; to czas ubierania choinki i migoczących świec, ale w tym roku nic nie jest takie jak zwykle. Julian i jego rodzina są pogrążeni w żałobie po śmierci jego starszej siostry i Julianowi wydaje się, że Boże Narodzenie właśnie odwołano. Wtedy poznaje radosną i uwielbiającą święta Hedwig i zaczyna wierzyć, że w tym roku Gwiazdka jednak nadejdzie. Tyle, że dom Hedwig jest jakiś dziwny, no i kim jest ten starszy mężczyzna, który ciągle się po nim kręci?

4. „Holiday”

Czego pragną kobiety? Odmiany w życiu. Amanda (Cameron Diaz) mieszka w okazałej posiadłości w Los Angeles. Iris (Kate Winslet) w starym domu na angielskiej prowincji. Obie mocno zawiodły się na facetach. Postanawiają odreagować niepowodzenia miłosne. Korzystając z pośrednictwa Internetu zamieniają się na czas urlopu swoimi domostwami. Oczekiwana zamiana miejsc dobrze robi ich sprawom sercowym. Amanda poznaje dystyngowanego Gragama (Jude Law), Iris fajtłapowatego Milesa (Jack Black).

3. „To właśnie miłość”

Życie i miłość mieszkańców Londynu przeplata się i osiąga zenit w wigilię Bożego Narodzenia – z romantycznymi, zabawnymi i słodko – gorzkimi tego konsekwencjami dla każdego, kto miał szczęście (albo nieszczęście) znaleźć się pod urokiem miłości. „To właśnie miłość” jest debiutem reżyserskim uznanego scenarzysty Richarda Curtisa, człowieka odpowiedzialnego za sukcesy takich filmów jak „Notting Hill” oraz „Cztery wesela i pogrzeb”.

2. „Chłopaki z baraków: Odcinek świąteczny”

Osiedle Sunnyvale przygotowuje się na nadejście świąt. Julian pragnie szybko zarobić, Ricky rozmyśla o Bogu i świętym Mikołaju, a Bubbles usiłuje namówić ich do udziału w bożonarodzeniowym ognisku.

1. „Klaus”

Początkujący listonosz zostaje wysłany na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Jej mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a – co gorsza – nikt nie wysyła tam listów.

