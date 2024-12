Dwa głośne thrillery debiutują na Max. Nie zapomnijcie o tych premierach

Miłośnicy thrillerów mają w tym tygodniu powody do zadowolenia. Na Max wpada klasyk z Robertem De Niro oraz całkowita nowość – prawdopodobnie ostatni film 94-letniego Clinta Eastwooda. Zadebiutuje też uwielbiana seria z Tomem Cruisem, głośny dramat od twórcy kultowego „La La Land” Damiena Chazelle'a czy polski serial „Lady Love” o królowej przemysłu dla dorosłych. Poza tym obejrzymy komedię z Jennifer Lopez czy biograficzny film o Eltonie Johnie. Oto, na co warto czekać – przejrzyj premiery i dodaj tytuły do swojej listy „do obejrzenia”, aby o nich nie zapomnieć.

„Pokojówka na Manhattanie”



Czarująca komedia romantyczna pt. „Pokojówka na Manhattanie”, wyprodukowana przez „Revolution Studios” przedstawia Jennifer Lopez w roli ciężko pracującej, inteligentnej i zdeterminowanej samotnej matki, marzącej o lepszym życiu. Zmagająca się z codziennymi trudnościami Marisa Ventura pracuje jako pokojówka w luksusowym hotelu na Manhattanie - „Beresford Hotel”. Splot wydarzeń sprawia, że młody, obiecujący polityk bierze ją omyłkowo za hotelowego gościa i zakochuje się w niej. Czy pracownica hotelu i dżentelmen z Manhattanu zaryzykują wszystko dla przeżycia pięknego romansu.

Film dostępny od czwartku 19 grudnia



„Rocketman”



Elton John urodził się w zwykłej brytyjskiej rodzinie. Już od wczesnego dzieciństwa przejawiał niebywały talent muzyczny, choć mama i tata nie za bardzo wierzyli w niego jako w artystę. Problemy z rodzicami nie przeszkodziły mu jednak zrobić karierę. Gdy wraz z przyjacielem napisał słynny utwór pod tytułem „Your song”, drzwi do muzycznego raju stanęły otworem. Niestety, oprócz blichtru czekało tam wiele niebezpieczeństw. Narkotyki, alkohol i ludzie, którym nie można ufać – na drodze do artystycznego i komercyjnego sukcesu. Elton John aż za dobrze poznał ciemną stronę sławy. Oto opowieść o prawdziwym gwiazdorze przepełniona piosenkami, które pokochał świat.

Film dostępny od czwartku 19 grudnia



„Juror #2”



Nowy film Clinta Eastwooda. Opowiada historię ojca rodziny Justina Kempa (Nicholas Hoult), który podczas pełnienia funkcji ławnika w głośnym procesie o morderstwo zmaga się z poważnym dylematem moralnym. Mógłby wpłynąć na werdykt ławy przysięgłych i potencjalnie skazać — lub uwolnić — oskarżonego zabójcę.

Film dostępny od piątku 20 grudnia



„Lady Love”



Życie skromnej dziewczyny z małego miasteczka w komunistycznej Polsce, która marzyła, żeby zostać zakonnicą, zostaje wywrócone do góry nogami. Po ucieczce do RFN walczy o siebie, zostając królową przemysłu dla dorosłych – na ekranie i w biznesie.

Film dostępny od piątku 20 grudnia



„Taksówkarz”



Nominowany do czterech nagród Akademii (w tym za najlepszy film), "Taksówkarz" skupia się na losach miejskiego przewoźnika (Robert De Niro), który na skutek desperacji i samotności przechodzi wielką zmianę osobowości i mentalną deprecjację. Dzięki niezapomnianej muzyce i znakomitym kreacjom Jodie Foster, Alberta Brooksa, Harveya Keitela, Petera Boyle'a oraz Cybill Shepherd ten dwudyskowy zestaw zawierający zupełnie nowe materiały dodatkowe, jest wspaniałym, oryginalnym kolekcjonerskim wydaniem kultowego obrazu.

Film dostępny od piątku 20 grudnia



„Pierwszy człowiek”



Film Damiena Chazelle'a opowiada historię słynnego astronauty Neila Armstronga, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1961-1969. Wtedy to mężczyzna zostaje liderem misji kosmicznej Gemini 8, podczas której odbywa się pierwsze w historii dokowanie dwóch statków kosmicznych na orbicie. Nie jest to jednak takie proste. Armstrong wraz z drugim astronautą cudem wracają na Ziemię. Rok po tragedii Apollo 1 astronauta dowiaduje się, że zostanie dowódcą misji Apollo 11. Jej celem jest pierwsze w historii lądowanie człowieka na Księżycu.

Film dostępny od piątku 20 grudnia



„Joika”



Młoda, ambitna balerina opuszcza dom i bliskich w rodzinnym Teksasie dla świata rosyjskiego baletu jako jedna z pierwszych Amerykanek przyjętych do Moskiewskiej Akademii Baletu Bolszoj. Pracując z legendarną nauczycielką - Tatyaną Volkovą - Joy Womack trenuje aby pewnego dnia zostać Primabaleriną. Za pięknem tańca czai się świat pełen bólu i brutalnej rywalizacji. Joy jest zmuszona przekroczyć granice swojej fizyczności i psychiki kładąc na szali swoje zdrowie, relacje, a być może nawet całe swoje życie, w podróży do odkrycia i zrozumienia co naprawdę oznacza być najlepszą.

Film dostępny od piątku 20 grudnia



„Top Gun”



Kasowy szlagier filmowy, brawurowo łączący dynamiczną akcję, romans, przebojową muzykę oraz imponujące, zapierające dech w piersiach zdjęcia powietrznych akrobacji. Miarą sukcesu filmu były nie tylko pełne kina, ale i rekordowa liczba chętnych do służby w marynarce. Szkoła lotnictwa marynarki to wylęgarnia młodych orłów. Jeden z nich to „Maverick" Michaell (Tom Cruise), szalony i ambitny pilot, gotowy na wszystko, by być najlepszym. Pomaga mu w tym piękna instruktorka (Kelly McGillis), a lekcje z nią wkrótce przenoszą się poza klasę.

Film dostępny od piątku 20 grudnia



„Top Gun: Maverick”

Po ponad 30 latach w służbie amerykańskiej marynarki wojennej Pete „Maverick” Mitchell (Tom Cruise) jest tam, gdzie powinien być – na szczycie. Jest mistrzowskim pilotem, testującym najnowocześniejsze maszyny.



Kiedy staje na czele pilockiej spec-grupy szkolącej jej uczestników do udziału w misji, jakiej dotąd nie było, przychodzi mu spotkać się z porucznikiem Bradleyem Bradshawem (Miles Teller) o kryptonimie „Rooster”, synem jego przyjaciela oficera Nicka Bradshawa, kryptonim „Goose”, który przed laty zginął podczas jednej z misji. Maverick musi stawić czoła niepewnej przyszłości oraz duchom przeszłości. Mierzy się ze swymi lękami i demonami, czego kulminacją będzie ostateczne poświęcenie tych, którzy zostaną wybrani do misji.



