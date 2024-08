Polacy zauroczeni nową komedią na Max. Rok temu film bił rekordy w kinach

W ostatnim czasie na Max pojawiło się sporo wakacyjnych nowości, w tym jeden z najgłośniejszych tytułów 2023 roku. Polscy widzowie szybko sprawili, że film, który zadebiutował w streamingu w miniony piątek, zajął pierwsze miejsce na liście dziesięciu najchętniej oglądanych na platformie. Czy już wiecie o jakim tytule mowa? A które filmy zagrażają jego pozycji? Sprawdzamy, co oglądają teraz najchętniej polscy widzowie na Max.

Najchętniej oglądane przez Polaków filmy na Max

10. „Zakładnik z Wall Street”

Gwiazdor telewizyjnego show staje się zakładnikiem młodego desperata, który przez jego podpowiedzi stracił na giełdzie wszystkie oszczędności.

9. „Cień komendanta”

Historia Hansa Jürgena Hössa, 87-letniego syna komendanta Auschwitz Rudolfa Hössa, który musi stawić czoła straszliwemu dziedzictwu ojca.

8. „Morze drzew”

Wędrując przez tajemniczy japoński las, pogrążony w osobistym kryzysie Amerykanin spotyka nieznajomego, który jest ranny i zagubiony.

7. „The Last Time We Were Children”

Uwięzieni w czasie II wojny światowej bohaterowie nękani są przez pragnienie wolności, które ma wysoką cenę.

6. „Dusiciel z Bostonu”

Oparta na faktach historia Loretty McLaughlin i Jean Cole, pionierskich reporterek „Record American”, które nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu.

5. „Blade Runner 2049”

Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.

4. „Mad Max. Na drodze gniewu”

Po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią. Nieliczni, co przetrwali wybuch, walczą o wodę i wolność od niebezpiecznych organizacji rządzących na Ziemi.

3. „To my”

Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.

2. „Godzilla i Kong: Nowe imperium”

Kong broni Ziemi przed niezwykłymi i niebezpiecznymi stworzeniami.

1. „Tylko nie ty”

Bea i Ben wyglądają na idealną parę, ale po niesamowitej pierwszej randce wydarza się coś, co sprawia, że ich ognista atrakcja staje się lodowato zimna – aż do momentu, gdy niespodziewanie spotykają się na weselu w Australii. Robią więc to, co zrobiłoby dwoje dorosłych – udają, że są parą.

