Dobre thrillery na Max. 10 filmów, których prawdopodobnie nie oglądałeś

Jeśli jesteś fanem thrillerów i masz dostęp do Max, istnieje wiele tytułów, które są wysoko oceniane, ale często umykają uwadze widzów. W poniższym artykule przedstawimy kilka mniej znanych, lecz równie ekscytujących thrillerów, które warto dodać do swojej listy. Od psychologicznych zagadek, przez pełne napięcia intrygi, aż po mroczne historie, każdy z tych filmów gwarantuje dreszczyk emocji i trzyma w napięciu do samego końca. Oto mniej znane, a wysoko oceniane produkcje na Max, które powinien obejrzeć każdy miłośnik thrillerów.

Dobre, a mało znane thrillery na Max

„Ex Machina”

Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.

„Nowy początek”

Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.

„Zwierzęta nocy”

Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.

„Wschodnie obietnice”

Podczas porodu umiera młoda Rosjanka. Pielęgniarka, starając się wyjaśnić jej śmierć, odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskich przestępców.

„Winni”

Dyspozytor linii 112 odbiera telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywacza.

„Głęboka czerwień”

Po konferencji w Rzymie zostaje zamordowana niemiecka telepatka. Przypadkowy świadek wraz z dziennikarką próbują odnaleźć sprawcę.

„Bestie”

Małżeństwo francuskich emigrantów prowadzi ekologiczne gospodarstwo, ale ścierają się z mieszkańcami wioski.

„Maria łaski pełna”

Maria, mając trudną sytuację materialną, decyduje się na przemyt narkotyków.

„Obława”

Bubber ucieka z więzienia. Wieść o powrocie do rodzinnego miasteczka budzi wściekłość mieszkańców.

„Obywatel X”

Lekarz sądowy, badając ciała kolejnych ofiar, przejmuje nieudolnie prowadzone śledztwo. Pokonując opory władzy, która kwestionuje tezę o istnieniu seryjnego mordercy, robi wszystko, by doprowadzić do ujęcia sprawcy.

