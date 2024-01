Najlepsze filmy oparte na faktach na Netflix. Te historie wydarzyły się naprawdę

Netflix, będący jednym z najważniejszych graczy na rynku serwisów streamingowych, oferuje imponującą kolekcję filmów opartych na faktach. Jeżeli lubicie takie produkcje, sprawdźcie naszą listę. W poniższym zestawieniu znajdziecie ponad 25 tytułów, które przeniosą was w niezwykłe historie, które wydarzyły się naprawdę.

Najlepsze filmy oparte na faktach

„Śnieżne Bractwo”



W 1972 roku urugwajski samolot rozbił się w samym sercu Andów. Ocalali mogli liczyć tylko na siebie i swoich towarzyszy.



„W pogoni za szczęściem”



Film oparty na faktach. Chris, samotny ojciec pozbawiony domu, stara się mimo przeciwności losu o posadę w biurze maklerskim.



„Elvis”



Historia wieloletniej relacji Elvisa Presleya z Parkerem. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych osób w życiu piosenkarza jego żona Priscilla Presley.



„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.



„Spotlight”



Dziennikarze bostońskiej gazety trafiają na trop wielkiego pedofilskiego skandalu w Kościele rzymskokatolickim.



„Lawrence z Arabii”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.



„Bohemian Rhapsody”



Dzięki oryginalnemu brzmieniu Queen staje się jednym z najpopularniejszych zespołów w historii muzyki.



„Maestro”



Ta opowieść miłosna stanowi kronikę trwającej całe życie skomplikowanej relacji legendy muzyki Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein.



„Proces Siódemki z Chicago”



Pokojowy protest przerodził się w brutalne starcie z policją, a jego organizatorzy stanęli przed sądem. Tak rozpoczął się jeden z najgłośniejszych procesów w historii.



„Erin Brockovich”



Prawdziwa historia Erin Brockowich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.



„Zjawa”



Ranny po ataku niedźwiedzia Hugh Glass jest świadkiem zabójstwa swojego syna. Pozostawiony przez mordercę na pewną śmierć, postanawia się zemścić za wszelką cenę.



„Ile warte jest ludzkie życie”



Po zamachach z 11 września prawnik zmaga się z własnymi emocjami, próbując wycenić życie ofiar. Na podstawie autentycznych zdarzeń.



„Johnny”



Oparta na prawdziwej historii opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Gdy Patryk dostaje ją od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak odmieni to jego życie.



„Król”



Książę Hal musi zmienić się z krnąbrnego próżniaka w silnego władcę i walczyć o Anglię nie tylko na polu bitwy, ale również na targanym konfliktami dworze.



„Ostatnia rodzina”



Dziennikarz muzyczny, tłumacz i eseista Tomasz Beksiński wprowadza się do mieszkania obok swoich rodziców. Niebawem wychodzi na jaw, że nad rodziną ciąży fatum.



„Dobry opiekun”



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



„Ali”



Poruszająca historia jednego z największych bokserów wszech czasów - Muhammada Ali'ego.



„Dwóch papieży”



Spotkanie w 2012 roku przyszłego papieża Franciszka z ówczesnym papieżem Benedyktem XVI jest okazją do rozmowy między dwoma głęboko wierzącymi osobami, o skrajnie różnym podejściu do wiary.



„Nyad”



Opowiada niesamowitą prawdziwą historię sportsmenki Diany Nyad, która w wieku 60 lat z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki i trenerki postanawia spełnić swoje życiowe marzenie – przepłynąć 177 kilometrów z Kuby na Florydę przez otwarty ocean.



„Recepta na przekręt”



Samotnie wychowująca córkę kobieta, która ledwo wiąże koniec z końcem, dołącza do upadającego start-upu farmaceutycznego, gdzie zostaje uwikłana w nielegalną działalność.



„Rustin”



Mierzący się z rasizmem i homofobią aktywista Bayard Rustin zmienia bieg historii praw obywatelskich, organizując w 1963 roku Marsz na Waszyngton.



„Elegia dla bidoków”



Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„The Social Network”



Historia powstania Facebooka. Komputerowy geniusz z Harvardu zakłada stronę thefacebook.com, która nieoczekiwanie bije rekordy popularności.



„Rocketman”



Historia życia Eltona Johna ukazująca artystę od jego najmłodszych lat w Królewskiej Akademii Muzycznej po długoletnią współpracę z autorem tekstów, Berniem Taupinem.



„Mank”



Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz „Obywatela Kane’a” dla Orsona Wellesa.



„Filip”



Filip, dwudziestokilkuletni atrakcyjny mężczyzna, godzi pracę kelnera w luksusowym hotelu z korzystaniem z życia w czasach, które jego radościom nie sprzyjają. Przyjemność nie musi jednak leżeć daleko od zemsty, a każdy kolejny dzień naznaczony jest niepewnością przetrwania. Czytaj też:

